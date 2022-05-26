В Луганской области бойцы 57-й ОМБр уничтожили два танка рашистов (обновлено). ВИДЕО
В Луганской области бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили два российских танка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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показать весь комментарий25.05.2022 20:59
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+9 Dmitri #506354
показать весь комментарий25.05.2022 20:59
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- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Однако, после непродолжительной перегруппировки и смены участка атаки, противник опять попытался прорваться со своих передовых позиций, на сей раз юго-западнее Комышувахи на север, атакуя позиция наших войск от Александрополья прямо на саму Комышуваху. В ходе атаки, действия передовых подразделений противника активно поддерживались миномётным огнём и воздушными ударами его армейской авиации....не смотря на это, атакующие подразделения противника, понеся значительные потери ещё в ходе своего развёртывания в боевые порядки, были вынуждены остановиться и завязать ближний огневой бой с передовыми подразделениями Сил обороны Украины, после чего, под прикрытием артиллерийского огня, отошли к исходному рубежу.
В свою очередь, подразделения этой же группировки, действующие в районе Владимировка - Триполье, попытались атаковать позиции подразделений ВСУ юго-восточнее посёлка Яковлевка, с целью "завершения прорыва" обороны ВСУ в районе дороги Бахмут - Лисичанск. Но, значительного успеха противнику, на этом участке достичь так и не удалось. Продвинушивсь немного на северо-запад, противник лишь сократил расстояние между своими передовыми позициями и собственно - дорогой, с 5-6 км до 2.5-3 км. Что, в свою очередь, позволяет ему на сегодняшний момент держать практически под непрерывным обстрелом, причём из достаточно широко спектра средств поражения, значительный участок дороги Бахмут - Лисичанск, в частности - между Соледаром и Белогоровкой.
Таким образом, в течение сегодняшнего дня, не смотря на возобновления попаснянской группировкой противника активных наступательных действий в северном и северо-западном направлениях, существенного успеха, даже в тактическом отношении, командованию войск противника в этой зоне добиться не удалось.
В течении крайних 3-4-х дней, было очевидным, что командование войск противника (в частности - Изюмской и собственно "северной") сконцентрировали свои главные усилия на своих же смежных флангах. Да, речь идёт о районе Святогорск - Лиман и практически всём районе между Славянском и Северским Донцом, который лежит северо-восточнее и восточнее собственно самого города Славянска.
Можно долго и упорно спорить на тему... зачем и почему российское командование внезапно, после погрома у переправы вблизи Белогоровки сменило направление главногот удара "северной" группировки. на противоположный фланг. Но это таки состоялось...
И вот почему...
Дальнейшее наступление ЗА реку, причём даже просто в формате наведения переправы и захвата какого-никакого плацдарма на её правом берегу, требует от войск противника соблюдения целого ряда условий. Я не буду, сейчас о них долго и нудно распространятся... лишь замечу, в этой связи, только то, что не стоит, даже ради выиграша времени и расстояния, наводить переправу практически на фланге позиций основных сил противника, тем более в радиусе эффективного действия его артиллерии... Это, обычно, достаточно ***** заканчивается... Так и случилось, причём пару раз у Серебрянки и неоднократно у Белогоровки...
Лишь после этого, командование "северной" группировки догадалось, что пока украинские подразделения контролируют Лиман и ряд посёлков за дорогой Т-0513 у Ямполя... переправлятся через реку вплоть до Дроновки - просто нереально...
Собственно потому, вчера и позавчера, противник начал активные наступательные и штурмовые действия в районе Ставки - Дробышево в направлении на Лиман, а так же от Ямполя на Озёрное и Диброву. Противник явно стремился прижать к реке и разгромить Лиманскую группу ВСУ, что бы спкойоно подтягивать, например к Закитному или Дроновке, все необходимые ему для броска к Северску силы и средства... включая понтоны, буксирные катера и тягачи-амфибии...
А вчера противник начал и сегодня, прямо с утра, продолжил фактически ОДНОВРЕМЕННУЮ атаку на Лиман как со стороны Дробышево, так и со стороны северо-западных окраин Ямполя. Кроме того, ещё одна группа двинулась непосредственно от Заречного так же на Лиман.
Что показательно, противник очень и очень активно применял тут артиллерию (например, тактическая группа 400-го сап 90-й тд, 5(пять) раз нанесла массированный огневой налёт по позициям ВСУ в юго-западной части Лимана). Кроме неё тут достаточно активно работали - огневой взвод ТОС-1А "Солнцепёк" (2 единицы) + 2 взвода танков (всего до 6-и машин), 2 габтр (11 орудий), габтр на СО БМ типа 2С7 "Пион" (4 орудия), огневой взвод РСЗО типа "Ураган" (2 установки). Ко всему прочему + армейская авиация...
В результате долгих и ожесточнных боёв как непосредственно на подступах к городу так и в нём самом, противнику удалось сначала вклиниться, а потом и закрепится в восточной и северной окраинах Лимана. Сегодня, практически целый день в городе шли тяжёлые и упорные бои с вклинившимся противником, которые закончились лишь к вечеру, безрезультатно, как для ВСУ, так и для противника... По состоянию на 21.00 противник не смог продвинутся в глубь позиций ВСУ, но и украинские подразделения не смогли выбить противника из черты города, он продолжает занимать несколько кварталов в восточной и северной частях города и целый ряд прилегающих улиц.
В связи с наступательной оперативно-тактической операцией противника в данной операционнойт зоне так же следует отметить ещё ряд боёв и столкновений.
Так в районе Северодонецка противник сегодня попытался со стороны Боровеньки, а так же в районе Боровское прорваться к окраинам Северодонецка. В обоих случаях - неудачно. Показательно, что одновременно с этим, действуя вдоль правого берега Северского Донца в направлении Нижнее - Устиновка - Белая гора противник так же пытался продвинутся в направлении южных окраин Лисичанска. И с таким же результатом...
Что касается Изюмской группировки, попавшей под тлетворное влияние главного замполита вс рф, то она, после весьма бодренького позавчерашнего начала, опять впала в летаргическую перегруппировку, перемежаемую вспышками активности на отдельных участках и регулярными массированными обстрелами наших передовых позиций под Славянском...
В частности, после того, как противнику удалось таки навести переправу у Яремовки, а так же сосредоточить у Довгенького и Сухой Каменки ещё как минимум одну БТГр... он снова попытался "обозначить своё желание", занять Богородичное и Краснополье... И опять, напоролся на целую серию "расслабляющих" огневых налётов украинской арты... в результате чего был вынужден вернутся ЗА лес у Пасеки и Яремовки...
В общем, острое желание - взять Богородичное, Краснополье и за ними Хрестище... пока так и остаются предметом влажных мечтаний группировки войск противника, ведомой главкомиссаром всего российского войска...
Машовец