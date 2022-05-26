В Луганской области бойцы 57-й ОМБр уничтожили два танка рашистов (обновлено). ВИДЕО

В Луганской области бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили два российских танка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

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