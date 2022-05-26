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В Луганской области бойцы 57-й ОМБр уничтожили два танка рашистов (обновлено). ВИДЕО

В Луганской области бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили два российских танка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Смотрите: За сутки россияне нанесли 38 ударов по Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

танк (2253) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+31
Красунчики. Бережи і допомагай вам Господь
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25.05.2022 20:59
+17
Гарний "вогник" горить коло заднього катка переднього танка (зліва) Так гарно палає, що там навіть національність розпізнать вже не можна!
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25.05.2022 20:59
+9
ой как хорошо горят, надеюсь тушенка внутри прожарилась. Молодцы хлопцы
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25.05.2022 20:59
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Красунчики. Бережи і допомагай вам Господь
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25.05.2022 20:59 Ответить
Гарний "вогник" горить коло заднього катка переднього танка (зліва) Так гарно палає, що там навіть національність розпізнать вже не можна!
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25.05.2022 20:59 Ответить
зверущкам наверно уже жареная бурятина надоела
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25.05.2022 21:01 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
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26.05.2022 13:27 Ответить
Таракано дробитель
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26.05.2022 14:06 Ответить
ой как хорошо горят, надеюсь тушенка внутри прожарилась. Молодцы хлопцы
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25.05.2022 20:59 Ответить
Жаркое по-бурятски или по-лугандоски. Я не гурман чтобы разбираться ,нравится смотреть как повара готовят.
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25.05.2022 21:14 Ответить
Класс! Варто ще головного кремлівського поставника відправити до козана, який зачекався на гідного клієнта з вічно кіплячою смолою гарячою!
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25.05.2022 21:32 Ответить
😢 Найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, - Арестович https://youtu.be/S-NnJGS7N9s?t=368 https://youtu.be/S-NnJGS7N9s?t=368

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26.05.2022 08:04 Ответить
Без Горестовича і так вже зрозуміло, дивіться краще Бутусова, він хоч на передовій буває
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26.05.2022 13:42 Ответить
тут не гейфорум, щоб всяких трансвеститів дивитись
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26.05.2022 14:48 Ответить
в шо про Чернобаевку петь надоело ??? так мы и сами реалии теперь видим и понимаем !! они ж готовились к шашлыкам , а не к войне заодно дорожки все шо можна разминировали !!галабародьки помню танцевали от радости ... теперь Украина кровью умывается из этих *********
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26.05.2022 18:27 Ответить
Гарне відео, але вчора його вже показували.
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26.05.2022 13:29 Ответить
На Бахмутском направлении передовые подразделения противника сегодня, после массированной артподготовки и авиационного удара, попытались прорваться между Викторовкой и Васильевкой в направлении на Липовое - Нырки с целью обхода позиций ВСУ у Белогоровки с левого фланга и выхода на дорогу Бахмут - Лисичанск в районе Берестового. В ходе ожесточённого боя, продлившегося несколько часов, передовым подразделениям противника было нанесено огневое поражения соответствующими силами и средствами обороняющихся. После чего, передовые подразделения противника, понеся потери, были вынуждены отойти к исходному рубежу.

Однако, после непродолжительной перегруппировки и смены участка атаки, противник опять попытался прорваться со своих передовых позиций, на сей раз юго-западнее Комышувахи на север, атакуя позиция наших войск от Александрополья прямо на саму Комышуваху. В ходе атаки, действия передовых подразделений противника активно поддерживались миномётным огнём и воздушными ударами его армейской авиации....не смотря на это, атакующие подразделения противника, понеся значительные потери ещё в ходе своего развёртывания в боевые порядки, были вынуждены остановиться и завязать ближний огневой бой с передовыми подразделениями Сил обороны Украины, после чего, под прикрытием артиллерийского огня, отошли к исходному рубежу.

В свою очередь, подразделения этой же группировки, действующие в районе Владимировка - Триполье, попытались атаковать позиции подразделений ВСУ юго-восточнее посёлка Яковлевка, с целью "завершения прорыва" обороны ВСУ в районе дороги Бахмут - Лисичанск. Но, значительного успеха противнику, на этом участке достичь так и не удалось. Продвинушивсь немного на северо-запад, противник лишь сократил расстояние между своими передовыми позициями и собственно - дорогой, с 5-6 км до 2.5-3 км. Что, в свою очередь, позволяет ему на сегодняшний момент держать практически под непрерывным обстрелом, причём из достаточно широко спектра средств поражения, значительный участок дороги Бахмут - Лисичанск, в частности - между Соледаром и Белогоровкой.

Таким образом, в течение сегодняшнего дня, не смотря на возобновления попаснянской группировкой противника активных наступательных действий в северном и северо-западном направлениях, существенного успеха, даже в тактическом отношении, командованию войск противника в этой зоне добиться не удалось.
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26.05.2022 13:41 Ответить
Однако, на "встречном" направлении (имеется в виду так называемая "северная" группировка), противник всё же добился определённых результатов.

В течении крайних 3-4-х дней, было очевидным, что командование войск противника (в частности - Изюмской и собственно "северной") сконцентрировали свои главные усилия на своих же смежных флангах. Да, речь идёт о районе Святогорск - Лиман и практически всём районе между Славянском и Северским Донцом, который лежит северо-восточнее и восточнее собственно самого города Славянска.

Можно долго и упорно спорить на тему... зачем и почему российское командование внезапно, после погрома у переправы вблизи Белогоровки сменило направление главногот удара "северной" группировки. на противоположный фланг. Но это таки состоялось...

И вот почему...

Дальнейшее наступление ЗА реку, причём даже просто в формате наведения переправы и захвата какого-никакого плацдарма на её правом берегу, требует от войск противника соблюдения целого ряда условий. Я не буду, сейчас о них долго и нудно распространятся... лишь замечу, в этой связи, только то, что не стоит, даже ради выиграша времени и расстояния, наводить переправу практически на фланге позиций основных сил противника, тем более в радиусе эффективного действия его артиллерии... Это, обычно, достаточно ***** заканчивается... Так и случилось, причём пару раз у Серебрянки и неоднократно у Белогоровки...

Лишь после этого, командование "северной" группировки догадалось, что пока украинские подразделения контролируют Лиман и ряд посёлков за дорогой Т-0513 у Ямполя... переправлятся через реку вплоть до Дроновки - просто нереально...

Собственно потому, вчера и позавчера, противник начал активные наступательные и штурмовые действия в районе Ставки - Дробышево в направлении на Лиман, а так же от Ямполя на Озёрное и Диброву. Противник явно стремился прижать к реке и разгромить Лиманскую группу ВСУ, что бы спкойоно подтягивать, например к Закитному или Дроновке, все необходимые ему для броска к Северску силы и средства... включая понтоны, буксирные катера и тягачи-амфибии...

А вчера противник начал и сегодня, прямо с утра, продолжил фактически ОДНОВРЕМЕННУЮ атаку на Лиман как со стороны Дробышево, так и со стороны северо-западных окраин Ямполя. Кроме того, ещё одна группа двинулась непосредственно от Заречного так же на Лиман.

Что показательно, противник очень и очень активно применял тут артиллерию (например, тактическая группа 400-го сап 90-й тд, 5(пять) раз нанесла массированный огневой налёт по позициям ВСУ в юго-западной части Лимана). Кроме неё тут достаточно активно работали - огневой взвод ТОС-1А "Солнцепёк" (2 единицы) + 2 взвода танков (всего до 6-и машин), 2 габтр (11 орудий), габтр на СО БМ типа 2С7 "Пион" (4 орудия), огневой взвод РСЗО типа "Ураган" (2 установки). Ко всему прочему + армейская авиация...

В результате долгих и ожесточнных боёв как непосредственно на подступах к городу так и в нём самом, противнику удалось сначала вклиниться, а потом и закрепится в восточной и северной окраинах Лимана. Сегодня, практически целый день в городе шли тяжёлые и упорные бои с вклинившимся противником, которые закончились лишь к вечеру, безрезультатно, как для ВСУ, так и для противника... По состоянию на 21.00 противник не смог продвинутся в глубь позиций ВСУ, но и украинские подразделения не смогли выбить противника из черты города, он продолжает занимать несколько кварталов в восточной и северной частях города и целый ряд прилегающих улиц.

В связи с наступательной оперативно-тактической операцией противника в данной операционнойт зоне так же следует отметить ещё ряд боёв и столкновений.

Так в районе Северодонецка противник сегодня попытался со стороны Боровеньки, а так же в районе Боровское прорваться к окраинам Северодонецка. В обоих случаях - неудачно. Показательно, что одновременно с этим, действуя вдоль правого берега Северского Донца в направлении Нижнее - Устиновка - Белая гора противник так же пытался продвинутся в направлении южных окраин Лисичанска. И с таким же результатом...

Что касается Изюмской группировки, попавшей под тлетворное влияние главного замполита вс рф, то она, после весьма бодренького позавчерашнего начала, опять впала в летаргическую перегруппировку, перемежаемую вспышками активности на отдельных участках и регулярными массированными обстрелами наших передовых позиций под Славянском...

В частности, после того, как противнику удалось таки навести переправу у Яремовки, а так же сосредоточить у Довгенького и Сухой Каменки ещё как минимум одну БТГр... он снова попытался "обозначить своё желание", занять Богородичное и Краснополье... И опять, напоролся на целую серию "расслабляющих" огневых налётов украинской арты... в результате чего был вынужден вернутся ЗА лес у Пасеки и Яремовки...

В общем, острое желание - взять Богородичное, Краснополье и за ними Хрестище... пока так и остаются предметом влажных мечтаний группировки войск противника, ведомой главкомиссаром всего российского войска...
Машовец
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26.05.2022 13:53 Ответить
Кацапское **** может само приехать и проверить.Или с дивана безопасней!)))
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26.05.2022 14:22 Ответить
Танкобуряти вже закінчуються. На Т-62 будуть садити корінних ******* з Північного Уралу. Вони спадкові андрофаги
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26.05.2022 14:45 Ответить
 
 