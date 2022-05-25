За сутки россияне нанесли 38 ударов по Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты продолжают уничтожать Луганскую область. Полиция зафиксировала военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За минувшие сутки, 24 мая, полицией зарегистрировано 38 обстрелов. Есть погибшие и раненые мирные жители. Зафиксировано 39 повреждений инфраструктуры в населенных пунктах Северодонецк, Новодружеск, Врубовка, Камышеваха, Золотое, Тошковка, Екатериновка, Нырково, Горское.

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В результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупационных войск РФ было попадание по территории одного из предприятий. Есть погибшие и раненые граждане.

Полиция призывает граждан постоянно находиться в укрытиях.