За сутки россияне нанесли 38 ударов по Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
Оккупанты продолжают уничтожать Луганскую область. Полиция зафиксировала военные преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"За минувшие сутки, 24 мая, полицией зарегистрировано 38 обстрелов. Есть погибшие и раненые мирные жители. Зафиксировано 39 повреждений инфраструктуры в населенных пунктах Северодонецк, Новодружеск, Врубовка, Камышеваха, Золотое, Тошковка, Екатериновка, Нырково, Горское.
В результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупационных войск РФ было попадание по территории одного из предприятий. Есть погибшие и раненые граждане.
Полиция призывает граждан постоянно находиться в укрытиях.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий25.05.2022 12:21 Ответить Мне нравится 0
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