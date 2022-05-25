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За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти продовжують нищити Луганську область. Поліція зафіксувала військові злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

" Минулої доби, 24 травня, поліцією зареєстровано 38 обстрілів. Є загиблі та поранені мирні мешканці. Зафіксовано 39 пошкоджень інфраструктури в населених пунктах Сєвєродонецьк, Новодружеськ, Врубівка, Комишуваха, Золоте, Тошківка, Катеринівка, Нирковове, Гірське", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На околицях Сєверодонецька тривають бої, ворог безуспішно атакував у районі Комишувахи і Троїцького, - Гайдай. ФОТО


За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція 02
За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція 03

Внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ РФ було влучання на територію одного з підприємств. Є загиблі та поранені громадяни.

Поліція закликає громадян постійно перебувати в укриттях.

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Луганська область (4878)


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держіця-- мортири на підході
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25.05.2022 12:21 Відповісти
 
 