За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція. ФОТО
Окупанти продовжують нищити Луганську область. Поліція зафіксувала військові злочини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
" Минулої доби, 24 травня, поліцією зареєстровано 38 обстрілів. Є загиблі та поранені мирні мешканці. Зафіксовано 39 пошкоджень інфраструктури в населених пунктах Сєвєродонецьк, Новодружеськ, Врубівка, Комишуваха, Золоте, Тошківка, Катеринівка, Нирковове, Гірське", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ РФ було влучання на територію одного з підприємств. Є загиблі та поранені громадяни.
Поліція закликає громадян постійно перебувати в укриттях.
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Валентин Коваль
показати весь коментар25.05.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 0
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