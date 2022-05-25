За добу росіяни завдали 38 ударів по Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти продовжують нищити Луганську область. Поліція зафіксувала військові злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

" Минулої доби, 24 травня, поліцією зареєстровано 38 обстрілів. Є загиблі та поранені мирні мешканці. Зафіксовано 39 пошкоджень інфраструктури в населених пунктах Сєвєродонецьк, Новодружеськ, Врубівка, Комишуваха, Золоте, Тошківка, Катеринівка, Нирковове, Гірське", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ РФ було влучання на територію одного з підприємств. Є загиблі та поранені громадяни.

Поліція закликає громадян постійно перебувати в укриттях.