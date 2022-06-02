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Донецька область (5690) Кириленко Павло (866) воєнні злочини (1567)

За добу 2 червня на Донеччині загинуло 3 цивільні особи, поранення отримали 9 осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу четверга в результаті ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 9 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 1 червня на Донеччині окупанти вбили 4 та поранили 9 цивільних осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу 2 червня на Донеччині загинуло 3 цивільні особи, поранення отримали 9 осіб, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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"З добу 2 червня"...- сложно это дешифровать..
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02.06.2022 22:22 Відповісти
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02.06.2022 22:37 Відповісти
Хоч бі літеру Z , на дверцяхтах Урала замалювали , пропагандони рашистські ... .
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02.06.2022 23:51 Відповісти
 
 