У двох країнах Америки випустили марки з Патроном. ФОТО

Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці сайту для колекціонерів Bomarka.

"Нашому славнозвісному Патронові аплодує не тільки український президент, а й увесь світ. Кілька днів тому на 75-му Канському кінофестивалі він отримав найпрестижнішу нагороду для собак "PalmDogManitaria". Тож тепер цей песик має не тільки медаль "За віддану службу". А ще його зображення - у проєкті "Власна марка" Домініки і Гаяни. Вітаємо з черговою перемогою Патрона і його господаря-друга пана Михайла!" - сказано в повідомленні.

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