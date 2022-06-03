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У двох країнах Америки випустили марки з Патроном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці сайту для колекціонерів Bomarka.
"Нашому славнозвісному Патронові аплодує не тільки український президент, а й увесь світ. Кілька днів тому на 75-му Канському кінофестивалі він отримав найпрестижнішу нагороду для собак "PalmDogManitaria". Тож тепер цей песик має не тільки медаль "За віддану службу". А ще його зображення - у проєкті "Власна марка" Домініки і Гаяни. Вітаємо з черговою перемогою Патрона і його господаря-друга пана Михайла!" - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+52 Mykola Trofimenko
показати весь коментар03.06.2022 20:58
+37 саша паламарчук
показати весь коментар03.06.2022 21:03
+22 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар03.06.2022 21:02
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Патрон - красава...
и пистон - лишний...))))
українського прикордонника --- " російський корабель - иди на х...й"