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У двох країнах Америки випустили марки з Патроном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці сайту для колекціонерів Bomarka.

"Нашому славнозвісному Патронові аплодує не тільки український президент, а й увесь світ. Кілька днів тому на 75-му Канському кінофестивалі він отримав найпрестижнішу нагороду для собак "PalmDogManitaria". Тож тепер цей песик має не тільки медаль "За віддану службу". А ще його зображення - у проєкті "Власна марка" Домініки і Гаяни. Вітаємо з черговою перемогою Патрона і його господаря-друга пана Михайла!" - сказано в повідомленні.

У двох країнах Америки випустили марки з Патроном 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам. ФОТО


У двох країнах Америки випустили марки з Патроном 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колекційні поштові марки "Палаюча Москва" випустили в африканській Республіці Нігер. ФОТО
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Топ коментарі
+52
Марки гарні, але зелене чмо на них зайве.
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03.06.2022 20:58
+37
якби ще Патрон знайшов би ту суку яка розмінувала Чонгар-ціни б йому не було!
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03.06.2022 21:03
+22
все супер тільке Зе бовдень зайвий
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03.06.2022 21:02
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Марки гарні, але зелене чмо на них зайве.
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03.06.2022 20:58 Відповісти
Та да, Патрон красавчик. Гундосик лишний. Наверное поэтому только "Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону." В цивилизованных странах такое сочетание не прошло. Очередная зепобеда...
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03.06.2022 21:03 Відповісти
... вовік палку Патрону приносить
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03.06.2022 21:16 Відповісти
Марка "Патрон 🤡и умный пес 🐶"
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03.06.2022 23:56 Відповісти
Патрон-Super Star...
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03.06.2022 20:59 Відповісти
...на жаль, він тут у функції живого реквізиту
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03.06.2022 21:08 Відповісти
все супер тільке Зе бовдень зайвий
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03.06.2022 21:02 Відповісти
а при чем тут найсетлейший???
Патрон - красава...
и пистон - лишний...))))
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03.06.2022 21:03 Відповісти
якби ще Патрон знайшов би ту суку яка розмінувала Чонгар-ціни б йому не було!
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03.06.2022 21:03 Відповісти
Браво!
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03.06.2022 21:55 Відповісти
І сраку б йому відкусив...
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03.06.2022 22:52 Відповісти
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03.06.2022 22:59 Відповісти
Так тут дві собаки... Патрон професійний сапер, та зелена гидота...яка теж Чонгарський сапер. Перепрошую у пана Патрона, що прийшлося порівняти гидоту з воїном!
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03.06.2022 23:13 Відповісти
А можна на Діснеї заказати мультик "Пес Патрон і рашистський усерон"?
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03.06.2022 21:07 Відповісти
Собака файний, говеня зайве!
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03.06.2022 21:10 Відповісти
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03.06.2022 23:15 Відповісти
Da zasluzil Patron,dumaju eto ne originalnije bloki Gujani ili Dominiki ix pecatajut v drugix stranax podpolno
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03.06.2022 21:14 Відповісти
Клавиатура онлайн. Пишите, копируете и вставляете. Так проще будет вас читать
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03.06.2022 21:44 Відповісти
Він навмисно знущається... але, через це, читачів у нього не багато...
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03.06.2022 22:54 Відповісти
Я когда вас читаю, то начинаю думать, что понимаю литовский! 🇱🇮
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03.06.2022 23:58 Відповісти
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04.06.2022 15:46 Відповісти
Зелене ЛАЙНО поряд з Патроном - дискредитує песика!
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03.06.2022 21:17 Відповісти
и я такую же хочу!
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03.06.2022 21:20 Відповісти
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:32 Відповісти
Зеленський на фоні Патрона виглядає як чмо, тобто зайвий)
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03.06.2022 21:21 Відповісти
А Нігер випусти 2 блоки " Палаюча Москва " де на одному є відповід
українського прикордонника --- " російський корабель - иди на х...й"
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03.06.2022 22:19 Відповісти
Патрон больше пользы приносит для Украины, чем Зеленский и его шобла
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03.06.2022 22:45 Відповісти
Классные марки. Патрон выглядит, как фотомодель.
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03.06.2022 22:50 Відповісти
Патрон - молодець. А от нафіга туди Зєлю засунули - це питання.
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03.06.2022 22:50 Відповісти
Окей, Патрон і ЗСУ безсумнівно герої, а морда Зеленського там при чому?
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03.06.2022 23:17 Відповісти
Я приєднуюся до численних користувачів, які висловили одне й те ж питання: якого біса там пре-зе-дент ?
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04.06.2022 08:36 Відповісти
Просто зеленский привык пиариться на чужой славе. Вот например был бы в Украине хомяк купленный на Владимирском рынке, который предупредил бы Байдена о наближающемся на Техас торнадо, то зе и на нем бы пиарился
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04.06.2022 12:05 Відповісти
А зеленский каким боком.
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04.06.2022 15:06 Відповісти
І тут це зелене чмо примазалось.
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04.06.2022 21:18 Відповісти
 
 