В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам. ФОТО

Пошта Сьєрра-Леоне випустила марки із зображенням роботи українських рятувальників в умовах війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС України.

"Україна – в тренді. Наші рятувальники в тренді! Світ нас підтримує. Світ філателії – не виняток. 5 травня пошта Сьєрра-Леоне випустила нові марки про українське сучасне", – сказано в повідомленні.







Як повідомлялося, у Польщі випустили поштову марку із зображенням президента України.

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