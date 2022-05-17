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В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам. ФОТО

Пошта Сьєрра-Леоне випустила марки із зображенням роботи українських рятувальників в умовах війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС України.

"Україна – в тренді. Наші рятувальники в тренді! Світ нас підтримує. Світ філателії – не виняток. 5 травня пошта Сьєрра-Леоне випустила нові марки про українське сучасне", – сказано в повідомленні.

В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам 01
В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам 02
В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам 03

Як повідомлялося, у Польщі випустили поштову марку із зображенням президента України.

Дивіться також: Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо". ФОТО

Автор: 

Африка (314) пошта (316) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+18
Мама Африка? . Африканцы, которые не уехали из Харькова (не успели, не смогли) - бандеровцы еще те
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17.05.2022 15:40 Відповісти
+16

Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
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17.05.2022 15:53 Відповісти
+13
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17.05.2022 16:03 Відповісти
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Мама Африка? . Африканцы, которые не уехали из Харькова (не успели, не смогли) - бандеровцы еще те
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17.05.2022 15:40 Відповісти

Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
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17.05.2022 15:53 Відповісти
достойно.
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17.05.2022 15:59 Відповісти
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17.05.2022 16:03 Відповісти
хорошо потролили
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17.05.2022 16:48 Відповісти
Марки вогень! Я б купила до колекції.
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17.05.2022 16:08 Відповісти
Про корабель то взагалі хфантастика.
Єдине що пожарки це камази і мази, а в іншому файно.
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17.05.2022 16:20 Відповісти
Бачу, синку, що не москаль
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17.05.2022 16:26 Відповісти
приємно вражена.... Африка ,дякуєм!
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17.05.2022 16:26 Відповісти
Бл@дь...
ДЕ ЦЕ КУПИТИ???
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17.05.2022 16:28 Відповісти
https://bomarka.com/ua/serra-leone/
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17.05.2022 20:06 Відповісти
Дякую))
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17.05.2022 21:30 Відповісти
В Сьєрра-Леоне поважають українців, це повязано з діяльністю нашого миротворчого контингенту у цій країні.
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17.05.2022 16:40 Відповісти
100%, якось нашим вдавалось всіх заспокоювати з мінімумом застосування зброї. На французів там скаржились, багато конфліктів було
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17.05.2022 17:09 Відповісти
Странно, что подборка только о спасателях, а не о воинах на передовой. Но, может, это еще не всё
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17.05.2022 17:33 Відповісти
Так, про рятувальників щось забувають, а вони вчиняють справжній подвиг
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17.05.2022 17:46 Відповісти
Дуже круті марки! Ех, мати б такі в колекції!
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17.05.2022 18:02 Відповісти
Дивись вище
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17.05.2022 20:08 Відповісти
сьерра леоне???? раися и белорусь "помогали" им в гражданской войне...это банан ниже спины
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17.05.2022 20:22 Відповісти
 
 