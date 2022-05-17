В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам. ФОТО
Пошта Сьєрра-Леоне випустила марки із зображенням роботи українських рятувальників в умовах війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС України.
"Україна – в тренді. Наші рятувальники в тренді! Світ нас підтримує. Світ філателії – не виняток. 5 травня пошта Сьєрра-Леоне випустила нові марки про українське сучасне", – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, у Польщі випустили поштову марку із зображенням президента України.
Топ коментарі
+18 Олег Кущ #490032
показати весь коментар17.05.2022 15:40 Відповісти Посилання
+16 pOrest
показати весь коментар17.05.2022 15:53 Відповісти Посилання
+13 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 16:03 Відповісти Посилання
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Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
Єдине що пожарки це камази і мази, а в іншому файно.
ДЕ ЦЕ КУПИТИ???