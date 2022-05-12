У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського. ФОТО

Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив поштову марку із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ініціатор проєкту, депутат краківської міськради Лукаш Вантух.

"Наприкінці травня ми їдемо до Києва і можливо зможемо передати - особисто чи опосередковано – цю марку президенту України та меру Києва. Вже виїхав конвой до Львова з великим коричневим конвертом, адресованим меру Львова та голові Львівської міськради. Вперше за довгий час марки їдуть не з України в Польщу, а навпаки", - написав Вантух.

За його словами, марку випустили обмеженим накладом – 99 аркушів по 9 марок. Це 891 марка. Друкувати додатковий наклад не планують. Марка унікальна не лише в масштабах Польщі чи Європи, а й цілого світу, адже на ній вперше зобразили чинного главу України - Володимира Зеленського. Його зображення взяли з відомого муралу, який прикрашає один із будинків Варшави.

"Ціна однієї марки – 500 злотих (тобто комплект – 4500 злотих). Ця ціна діє лише кілька днів. Пізніше вона збільшиться. І якщо мені вдасться виконати весь план, я припиняю продажі, і придбати її можна буде тільки на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - додав депутат краківської міськради.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу у Львівській міській раді, марку вже отримали, її привезли польські волонтери з Кракова, які надзвичайно допомагають Львову і креативні у своїх ініціативах та всі кошти перераховують для ЗСУ.

У міськраді повідомили, що перший лист з такою маркою відправили надзвичайному і повноважному послу Росії в Польщі Сергію Андреєву з написом: "Доброго вечора, ми з України!"

Як стало відомо Укрінформу, всі марки вже розпродано, Офіс президента України виходив на контакти з польськими волонтерами з проханням, щоб їх додрукували і передали або продали українцям.





