У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського. ФОТО

Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив поштову марку із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ініціатор проєкту, депутат краківської міськради Лукаш Вантух.

"Наприкінці травня ми їдемо до Києва і можливо зможемо передати - особисто чи опосередковано – цю марку президенту України та меру Києва. Вже виїхав конвой до Львова з великим коричневим конвертом, адресованим меру Львова та голові Львівської міськради. Вперше за довгий час марки їдуть не з України в Польщу, а навпаки", - написав Вантух.

За його словами, марку випустили обмеженим накладом – 99 аркушів по 9 марок. Це 891 марка. Друкувати додатковий наклад не планують. Марка унікальна не лише в масштабах Польщі чи Європи, а й цілого світу, адже на ній вперше зобразили чинного главу України - Володимира Зеленського. Його зображення взяли з відомого муралу, який прикрашає один із будинків Варшави.

У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського 01

"Ціна однієї марки – 500 злотих (тобто комплект – 4500 злотих). Ця ціна діє лише кілька днів. Пізніше вона збільшиться. І якщо мені вдасться виконати весь план, я припиняю продажі, і придбати її можна буде тільки на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - додав депутат краківської міськради.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу у Львівській міській раді, марку вже отримали, її привезли польські волонтери з Кракова, які надзвичайно допомагають Львову і креативні у своїх ініціативах та всі кошти перераховують для ЗСУ.

У міськраді повідомили, що перший лист з такою маркою відправили надзвичайному і повноважному послу Росії в Польщі Сергію Андреєву з написом: "Доброго вечора, ми з України!"

У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського 02

Як стало відомо Укрінформу, всі марки вже розпродано, Офіс президента України виходив на контакти з польськими волонтерами з проханням, щоб їх додрукували і передали або продали українцям.


У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського 03
У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського 04

Зеленський Володимир (25515) Польща (8981) пошта (324)
а чего без рояля ?
12.05.2022 17:25 Відповісти
Світ захоплюється українським народом.
12.05.2022 17:32 Відповісти
Поляки роблять Україні ведмежу послугу. У нас багато справжніх героїв, а не таких унюханих, у яких сім п'ятниць на тиждень.
12.05.2022 17:35 Відповісти
На укр мові ? На ???
Може то ви губами на флейті граєте.
А люди дописують українською мовою.
12.05.2022 19:28 Відповісти
На шкіряній?
12.05.2022 20:53 Відповісти
Дерев'яній
12.05.2022 21:16 Відповісти
На дерев'яній - треба багато вчитися.)
12.05.2022 21:40 Відповісти
Прикол в тому, що зараз тобі під коментар можуть написати всього що завгодно, а ти і не прочитаєш
пс. Певно і мені таке писали
12.05.2022 21:25 Відповісти
Тож я дивлюся, що часом не помічаєш дописів...
А інші - не обходять.
12.05.2022 21:38 Відповісти
Часом? Взагалі відповідей у стрічці нема.
12.05.2022 21:45 Відповісти
Ні.В мене є. Але буду знати.
12.05.2022 21:46 Відповісти
У вас є?
Дивно. В мене є лише деякі відповіді моїх підписників у загальній стрічці. А кому вони відповідають не вказано, просто знак питання.
Відповіді, які пишуть мені, не висвітлюються, лише вподобайки.
12.05.2022 22:06 Відповісти
Кому, - в мене теж не завжди видно.
12.05.2022 22:12 Відповісти
В мене ніколи не видно кому.
12.05.2022 22:20 Відповісти
Вам простіше, бо мало підписників .
А в мене нічого не знайдеш. Я просто вертаюсь в деякі теми, тоді вже бачу якісь відповіді. Інакше ніяк.
12.05.2022 22:23 Відповісти
Запад при всем уважении как то сильно интеллектуально проваливается, медиадебилизм их не знает меж. Еще не разобрались кто сдал Юг Украины и пытался все остальное сдать, а они уже клепают марки. Поляки не могут себе ппостой вопрос задать, если Хутин еще в 2010м внаглую уничтожил их президента и 90/ политической элиты то прчему Зе еще жив?
12.05.2022 18:29 Відповісти
Зовнішній політикум не розділяє країну і керівника. Це той випадок, коли це виправдано.
12.05.2022 19:42 Відповісти
А на звороті зображена його срака, щоб зєлєбобікам було зручно її лизати перед прикліюванням.
12.05.2022 18:32 Відповісти
А почему на марке написано Слава Украине, а на марке не Украина а ЗЄ?
12.05.2022 18:33 Відповісти
А тепер серьозно. При всій моїй нелюбові до Зє, це - дуже гарний знак. Нехай західний світ вірить в те, що Зєля - такий собі супермен на стероїдах, незламній сталевий чувак, який очолює мужній опір українців проти нацистів. Для України це буде значно краще, ніж якщо вони будуть говорити про Зєлю правду.
12.05.2022 18:36 Відповісти
хай Бог милує, але Ви абсолютно праві !

зізнатись що Президент України та Головнокомандуючий ЗСУ то є
Осьол Оманський на підсосі у Патрушева буде днищем
12.05.2022 18:53 Відповісти
Я точно не зебил, но вынужден признать, что сейчас Зеленский действительно стал идолом для Запада. И не в наших интересах выступать против него. И марочку я бы взял.
12.05.2022 20:57 Відповісти
Возьми марочку.
Не думаю, что за этой марочкой будут очереди, как были за маркой с российским кораблем
13.05.2022 10:53 Відповісти
Рояльний герой, ітіть калатіть.
12.05.2022 18:49 Відповісти
я надеюсь расследование сдачи Вагнеровцев продолжится, и мы узнаем зачем зебобики сдали Херсон
12.05.2022 19:21 Відповісти
Лютий треш.
Це ніби ЗЕ обличчя нашого супротиву та героїзму.
Краще би азоця чи морпіха якогось запостили.
12.05.2022 19:29 Відповісти
Нам це не до вподоби. Але це так. Уявіть, що захисник має фізичні вади, чи його обличчя страшнео понівечено від шрамів. Хіба ви через це не будете сприймати його як захисника? Так і з суспільством, - дух у нації на висоті, а обличчя не дуже. З часом потрібно буде робити пластичну операцію.
12.05.2022 19:47 Відповісти
Та мені бридко. Від того обличчя. Чесно кажучи.
А ваша аналогія не зовсім вірна. Краще вже обличчя захисника з вадами, аніж воєна тіпа колі котлети, який охороняв державний кордон з Польщею.
12.05.2022 20:03 Відповісти
Можливо ви не зрозуміли моєї аналогії, та я не той, хто буде з вами сперечатися.
12.05.2022 20:10 Відповісти
Де ви взяли кацапського смайлика ?
12.05.2022 20:14 Відповісти
Там де завжди...
12.05.2022 20:17 Відповісти
А в мене такі сайти не відкриваються.
12.05.2022 20:32 Відповісти
А я через задні двері.)
12.05.2022 20:37 Відповісти
Диверсант
12.05.2022 21:03 Відповісти
Не всюди є такі.
12.05.2022 21:15 Відповісти
а це і є обличчя війни і нічого носа відвертати,а не це криворагульне одоробло,чим лице Волини чи Калини не вгодило? Як на мене надзвичайно підходящі кандидатури,можна було б запутити серію марок з нашими Захисниками,щоб Захід бачив і ЗНАВ обличчя Українського Воїна,бо зараз захід бачить тілько боневтіка,що ***** уже почалась передвиборка?
12.05.2022 21:39 Відповісти
Респект за черговий факт підтримки та окремо за гасло "слава Україні"!
12.05.2022 19:37 Відповісти
ну ладно, на гуманітарну допомогу ж гроші підуть. хоч якась користь від цього огидного їбальника.
12.05.2022 19:46 Відповісти
Для світу є очевидним, що ЗЕ презентує назовні кожного українця. Так склались історичні обставини. Він має користуватись нагодами, яке створило для нього і для себе українське суспільство.
12.05.2022 19:47 Відповісти
Саме так.
12.05.2022 20:13 Відповісти
Незадоволені цим є лише серед росіян та українців.
Схаменіться!
12.05.2022 20:03 Відповісти
Как ни крути (носом или рояльным смычком) - а это позитив.
К Зеленскому будет много вопросов, но - после войны.
А полякам - велика подяка !
12.05.2022 20:14 Відповісти
на цій марці мають бути воїни зсу!!! бо це вони ,стікаючи кров"ю, боронять нашу землю і нас в нелюдських умовах
12.05.2022 20:14 Відповісти
може хоч так вава скинеться на АРМІЮ,його ж в дії і в приваті забанили бідного)))
12.05.2022 21:34 Відповісти
Чого такий кіпіш марки замовили приватники у нас на пошті можете також замовити марки зі своїм портретом. Кому ці марки цікаві окрім зелених дебілів і сувенірні монети які лежать і ніхто навіть зелена ******* не спішить купляти.
13.05.2022 07:32 Відповісти
Чому пошта не хоче заробити. Я так і не змогла купити нашу марку, бо живу не у Києві. Дуже непристойний вислів
02.06.2022 17:34 Відповісти
