У Польщі випустили поштову марку із зображенням Зеленського. ФОТО
Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив поштову марку із зображенням президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ініціатор проєкту, депутат краківської міськради Лукаш Вантух.
"Наприкінці травня ми їдемо до Києва і можливо зможемо передати - особисто чи опосередковано – цю марку президенту України та меру Києва. Вже виїхав конвой до Львова з великим коричневим конвертом, адресованим меру Львова та голові Львівської міськради. Вперше за довгий час марки їдуть не з України в Польщу, а навпаки", - написав Вантух.
За його словами, марку випустили обмеженим накладом – 99 аркушів по 9 марок. Це 891 марка. Друкувати додатковий наклад не планують. Марка унікальна не лише в масштабах Польщі чи Європи, а й цілого світу, адже на ній вперше зобразили чинного главу України - Володимира Зеленського. Його зображення взяли з відомого муралу, який прикрашає один із будинків Варшави.
"Ціна однієї марки – 500 злотих (тобто комплект – 4500 злотих). Ця ціна діє лише кілька днів. Пізніше вона збільшиться. І якщо мені вдасться виконати весь план, я припиняю продажі, і придбати її можна буде тільки на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - додав депутат краківської міськради.
Як повідомили кореспондентові Укрінформу у Львівській міській раді, марку вже отримали, її привезли польські волонтери з Кракова, які надзвичайно допомагають Львову і креативні у своїх ініціативах та всі кошти перераховують для ЗСУ.
У міськраді повідомили, що перший лист з такою маркою відправили надзвичайному і повноважному послу Росії в Польщі Сергію Андреєву з написом: "Доброго вечора, ми з України!"
Як стало відомо Укрінформу, всі марки вже розпродано, Офіс президента України виходив на контакти з польськими волонтерами з проханням, щоб їх додрукували і передали або продали українцям.
Може то ви губами на флейті граєте.
А люди дописують українською мовою.
пс. Певно і мені таке писали
А інші - не обходять.
Дивно. В мене є лише деякі відповіді моїх підписників у загальній стрічці. А кому вони відповідають не вказано, просто знак питання.
Відповіді, які пишуть мені, не висвітлюються, лише вподобайки.
А в мене нічого не знайдеш. Я просто вертаюсь в деякі теми, тоді вже бачу якісь відповіді. Інакше ніяк.
зізнатись що Президент України та Головнокомандуючий ЗСУ то є
Осьол Оманський на підсосі у Патрушева буде днищем
Не думаю, что за этой марочкой будут очереди, как были за маркой с российским кораблем
Це ніби ЗЕ обличчя нашого супротиву та героїзму.
Краще би азоця чи морпіха якогось запостили.
А ваша аналогія не зовсім вірна. Краще вже обличчя захисника з вадами, аніж воєна тіпа колі котлети, який охороняв державний кордон з Польщею.
Схаменіться!
К Зеленскому будет много вопросов, но - после войны.
А полякам - велика подяка !