В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского. ФОТО
Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке инициатор проекта, депутат краковского горсовета Лукаш Вантух.
"В конце мая мы едем в Киев и возможно сможем передать - лично или опосредованно - эту марку президенту Украины и мэру Киева. Уже выехал конвой во Львов с большим коричневым конвертом, адресованным мэру Львова и председателю Львовского горсовета. Впервые за долгое время марки едут не из Украины в Польшу, а наоборот", – написал Вантух.
По его словам, марку выпустили ограниченным тиражом – 99 листов по 9 марок. Это 891 марка. Печатать дополнительный тираж не планируют. Марка уникальна не только в масштабах Польши или Европы, но и всего мира, ведь на ней впервые изобразили действующего главу Украины – Владимира Зеленского. Его изображение взяли из известного мурала, который украшает один из домов Варшавы.
"Цена одной марки – 500 злотых (т.е. комплект – 4500 злотых). Эта цена действует всего несколько дней. Позже она увеличится. И если мне удастся выполнить весь план, я прекращаю продажи, и приобрести ее можно будет только на аукционах. Как всегда, вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", – добавил депутат краковского горсовета.
Как сообщили корреспонденту Укринформа во Львовском городском совете, марку уже получили, ее привезли польские волонтеры из Кракова, которые очень помогают Львову и креативные в своих инициативах, все средства перечисляют ВСУ.
В горсовете сообщили, что первое письмо с такой маркой отправили чрезвычайному и полномочному послу России в Польше Сергею Андрееву с надписью: "Добрый вечер, мы из Украины!"
Как стало известно Укринформу, все марки уже распроданы, офис президента Украины выходил на контакты с польскими волонтерами с просьбой, чтобы их допечатали и передали или продали украинцам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може то ви губами на флейті граєте.
А люди дописують українською мовою.
пс. Певно і мені таке писали
А інші - не обходять.
Дивно. В мене є лише деякі відповіді моїх підписників у загальній стрічці. А кому вони відповідають не вказано, просто знак питання.
Відповіді, які пишуть мені, не висвітлюються, лише вподобайки.
А в мене нічого не знайдеш. Я просто вертаюсь в деякі теми, тоді вже бачу якісь відповіді. Інакше ніяк.
зізнатись що Президент України та Головнокомандуючий ЗСУ то є
Осьол Оманський на підсосі у Патрушева буде днищем
Не думаю, что за этой марочкой будут очереди, как были за маркой с российским кораблем
Це ніби ЗЕ обличчя нашого супротиву та героїзму.
Краще би азоця чи морпіха якогось запостили.
А ваша аналогія не зовсім вірна. Краще вже обличчя захисника з вадами, аніж воєна тіпа колі котлети, який охороняв державний кордон з Польщею.
Схаменіться!
К Зеленскому будет много вопросов, но - после войны.
А полякам - велика подяка !