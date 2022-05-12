В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского. ФОТО

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке инициатор проекта, депутат краковского горсовета Лукаш Вантух.

"В конце мая мы едем в Киев и возможно сможем передать - лично или опосредованно - эту марку президенту Украины и мэру Киева. Уже выехал конвой во Львов с большим коричневым конвертом, адресованным мэру Львова и председателю Львовского горсовета. Впервые за долгое время марки едут не из Украины в Польшу, а наоборот", – написал Вантух.

По его словам, марку выпустили ограниченным тиражом – 99 листов по 9 марок. Это 891 марка. Печатать дополнительный тираж не планируют. Марка уникальна не только в масштабах Польши или Европы, но и всего мира, ведь на ней впервые изобразили действующего главу Украины – Владимира Зеленского. Его изображение взяли из известного мурала, который украшает один из домов Варшавы.

"Цена одной марки – 500 злотых (т.е. комплект – 4500 злотых). Эта цена действует всего несколько дней. Позже она увеличится. И если мне удастся выполнить весь план, я прекращаю продажи, и приобрести ее можно будет только на аукционах. Как всегда, вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", – добавил депутат краковского горсовета.

Как сообщили корреспонденту Укринформа во Львовском городском совете, марку уже получили, ее привезли польские волонтеры из Кракова, которые очень помогают Львову и креативные в своих инициативах, все средства перечисляют ВСУ.

В горсовете сообщили, что первое письмо с такой маркой отправили чрезвычайному и полномочному послу России в Польше Сергею Андрееву с надписью: "Добрый вечер, мы из Украины!"

Как стало известно Укринформу, все марки уже распроданы, офис президента Украины выходил на контакты с польскими волонтерами с просьбой, чтобы их допечатали и передали или продали украинцам.






