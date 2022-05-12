РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости Фото
9 222 152

В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского. ФОТО

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке инициатор проекта, депутат краковского горсовета Лукаш Вантух.

"В конце мая мы едем в Киев и возможно сможем передать - лично или опосредованно - эту марку президенту Украины и мэру Киева. Уже выехал конвой во Львов с большим коричневым конвертом, адресованным мэру Львова и председателю Львовского горсовета. Впервые за долгое время марки едут не из Украины в Польшу, а наоборот", – написал Вантух.

По его словам, марку выпустили ограниченным тиражом – 99 листов по 9 марок. Это 891 марка. Печатать дополнительный тираж не планируют. Марка уникальна не только в масштабах Польши или Европы, но и всего мира, ведь на ней впервые изобразили действующего главу Украины – Владимира Зеленского. Его изображение взяли из известного мурала, который украшает один из домов Варшавы.

В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского 01

"Цена одной марки – 500 злотых (т.е. комплект – 4500 злотых). Эта цена действует всего несколько дней. Позже она увеличится. И если мне удастся выполнить весь план, я прекращаю продажи, и приобрести ее можно будет только на аукционах. Как всегда, вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", – добавил депутат краковского горсовета.

Как сообщили корреспонденту Укринформа во Львовском городском совете, марку уже получили, ее привезли польские волонтеры из Кракова, которые очень помогают Львову и креативные в своих инициативах, все средства перечисляют ВСУ.

В горсовете сообщили, что первое письмо с такой маркой отправили чрезвычайному и полномочному послу России в Польше Сергею Андрееву с надписью: "Добрый вечер, мы из Украины!"

В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народ Украины стал лауреатом премии Atlantic Council "За выдающееся лидерство"

Как стало известно Укринформу, все марки уже распроданы, офис президента Украины выходил на контакты с польскими волонтерами с просьбой, чтобы их допечатали и передали или продали украинцам.


В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского 03
В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского 04

Зеленский Владимир (21968) Польша (8827) почта (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
а чего без рояля ?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:25 Ответить
+37
Світ захоплюється українським народом.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:32 Ответить
+31
Поляки роблять Україні ведмежу послугу. У нас багато справжніх героїв, а не таких унюханих, у яких сім п'ятниць на тиждень.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На укр мові ? На ???
Може то ви губами на флейті граєте.
А люди дописують українською мовою.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:28 Ответить
На шкіряній?
показать весь комментарий
12.05.2022 20:53 Ответить
Дерев'яній
показать весь комментарий
12.05.2022 21:16 Ответить
На дерев'яній - треба багато вчитися.)
показать весь комментарий
12.05.2022 21:40 Ответить
Прикол в тому, що зараз тобі під коментар можуть написати всього що завгодно, а ти і не прочитаєш
пс. Певно і мені таке писали
показать весь комментарий
12.05.2022 21:25 Ответить
Тож я дивлюся, що часом не помічаєш дописів...
А інші - не обходять.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:38 Ответить
Часом? Взагалі відповідей у стрічці нема.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:45 Ответить
Ні.В мене є. Але буду знати.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:46 Ответить
У вас є?
Дивно. В мене є лише деякі відповіді моїх підписників у загальній стрічці. А кому вони відповідають не вказано, просто знак питання.
Відповіді, які пишуть мені, не висвітлюються, лише вподобайки.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:06 Ответить
Кому, - в мене теж не завжди видно.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:12 Ответить
В мене ніколи не видно кому.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:20 Ответить
Вам простіше, бо мало підписників .
А в мене нічого не знайдеш. Я просто вертаюсь в деякі теми, тоді вже бачу якісь відповіді. Інакше ніяк.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:23 Ответить
Запад при всем уважении как то сильно интеллектуально проваливается, медиадебилизм их не знает меж. Еще не разобрались кто сдал Юг Украины и пытался все остальное сдать, а они уже клепают марки. Поляки не могут себе ппостой вопрос задать, если Хутин еще в 2010м внаглую уничтожил их президента и 90/ политической элиты то прчему Зе еще жив?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:29 Ответить
Зовнішній політикум не розділяє країну і керівника. Це той випадок, коли це виправдано.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:42 Ответить
А на звороті зображена його срака, щоб зєлєбобікам було зручно її лизати перед прикліюванням.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:32 Ответить
А почему на марке написано Слава Украине, а на марке не Украина а ЗЄ?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:33 Ответить
А тепер серьозно. При всій моїй нелюбові до Зє, це - дуже гарний знак. Нехай західний світ вірить в те, що Зєля - такий собі супермен на стероїдах, незламній сталевий чувак, який очолює мужній опір українців проти нацистів. Для України це буде значно краще, ніж якщо вони будуть говорити про Зєлю правду.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:36 Ответить
хай Бог милує, але Ви абсолютно праві !

зізнатись що Президент України та Головнокомандуючий ЗСУ то є
Осьол Оманський на підсосі у Патрушева буде днищем
показать весь комментарий
12.05.2022 18:53 Ответить
Я точно не зебил, но вынужден признать, что сейчас Зеленский действительно стал идолом для Запада. И не в наших интересах выступать против него. И марочку я бы взял.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:57 Ответить
Возьми марочку.
Не думаю, что за этой марочкой будут очереди, как были за маркой с российским кораблем
показать весь комментарий
13.05.2022 10:53 Ответить
Рояльний герой, ітіть калатіть.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:49 Ответить
я надеюсь расследование сдачи Вагнеровцев продолжится, и мы узнаем зачем зебобики сдали Херсон
показать весь комментарий
12.05.2022 19:21 Ответить
Лютий треш.
Це ніби ЗЕ обличчя нашого супротиву та героїзму.
Краще би азоця чи морпіха якогось запостили.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:29 Ответить
Нам це не до вподоби. Але це так. Уявіть, що захисник має фізичні вади, чи його обличчя страшнео понівечено від шрамів. Хіба ви через це не будете сприймати його як захисника? Так і з суспільством, - дух у нації на висоті, а обличчя не дуже. З часом потрібно буде робити пластичну операцію.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:47 Ответить
Та мені бридко. Від того обличчя. Чесно кажучи.
А ваша аналогія не зовсім вірна. Краще вже обличчя захисника з вадами, аніж воєна тіпа колі котлети, який охороняв державний кордон з Польщею.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:03 Ответить
Можливо ви не зрозуміли моєї аналогії, та я не той, хто буде з вами сперечатися.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:10 Ответить
Де ви взяли кацапського смайлика ?
показать весь комментарий
12.05.2022 20:14 Ответить
Там де завжди...
показать весь комментарий
12.05.2022 20:17 Ответить
А в мене такі сайти не відкриваються.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:32 Ответить
А я через задні двері.)
показать весь комментарий
12.05.2022 20:37 Ответить
Диверсант
показать весь комментарий
12.05.2022 21:03 Ответить
Не всюди є такі.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:15 Ответить
а це і є обличчя війни і нічого носа відвертати,а не це криворагульне одоробло,чим лице Волини чи Калини не вгодило? Як на мене надзвичайно підходящі кандидатури,можна було б запутити серію марок з нашими Захисниками,щоб Захід бачив і ЗНАВ обличчя Українського Воїна,бо зараз захід бачить тілько боневтіка,що ***** уже почалась передвиборка?
показать весь комментарий
12.05.2022 21:39 Ответить
Респект за черговий факт підтримки та окремо за гасло "слава Україні"!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:37 Ответить
ну ладно, на гуманітарну допомогу ж гроші підуть. хоч якась користь від цього огидного їбальника.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:46 Ответить
Для світу є очевидним, що ЗЕ презентує назовні кожного українця. Так склались історичні обставини. Він має користуватись нагодами, яке створило для нього і для себе українське суспільство.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:47 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:13 Ответить
Незадоволені цим є лише серед росіян та українців.
Схаменіться!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:03 Ответить
Как ни крути (носом или рояльным смычком) - а это позитив.
К Зеленскому будет много вопросов, но - после войны.
А полякам - велика подяка !
показать весь комментарий
12.05.2022 20:14 Ответить
на цій марці мають бути воїни зсу!!! бо це вони ,стікаючи кров"ю, боронять нашу землю і нас в нелюдських умовах
показать весь комментарий
12.05.2022 20:14 Ответить
може хоч так вава скинеться на АРМІЮ,його ж в дії і в приваті забанили бідного)))
показать весь комментарий
12.05.2022 21:34 Ответить
Чого такий кіпіш марки замовили приватники у нас на пошті можете також замовити марки зі своїм портретом. Кому ці марки цікаві окрім зелених дебілів і сувенірні монети які лежать і ніхто навіть зелена ******* не спішить купляти.
показать весь комментарий
13.05.2022 07:32 Ответить
Чому пошта не хоче заробити. Я так і не змогла купити нашу марку, бо живу не у Києві. Дуже непристойний вислів
показать весь комментарий
02.06.2022 17:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 