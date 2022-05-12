РУС
Народ Украины стал лауреатом премии Atlantic Council "За выдающееся лидерство"

Неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблем международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины "За выдающееся лидерство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На церемонии с помощью видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"От имени всех украинцев я благодарю вас за эту награду. Наградить весь украинский народ - правильно и справедливо, ведь мужество - это наша национальная черта характера. Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-нибудь обыденным. Для этого следует говорить и помнить, что за смелостью, за мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов", - сказал он.

Также читайте: Благодарен Байдену за подписание закона о ленд-лизе именно 9 мая, - Зеленский

Зеленский Владимир (21968) награда (1851) Atlantic Council (17)
Ой, спасибо. Лучше бы в НАТО приняли как Швецию и Финляндию, а не как щит использовали для своего альянса.
12.05.2022 10:37 Ответить
Я проти того, щоб Зєлєнскій виступав від мого імені. Нехай виступає від свого. Але водночас добре, що Захід розуміє, хто насправді є героєм і не проголошує героями владу, чи президента, які знаходяться у безпеці і не несуть тягар, який несе простий українець.
12.05.2022 10:48 Ответить
Хай виступає від імені зелених дебілів, а не від імені народу.
12.05.2022 11:23 Ответить
Нарід України, який посеред війни вибрав наркомана, зрадника та просто дебіла в прези, став лауреатом "За видатне лідерство".
12.05.2022 12:57 Ответить
P.S. там інших, більш доречних категорій не було? Я ще зрозумів би, якщо стали лауреатом "за мужність", "за самопожертву", "за утілізацію нацистів"..
12.05.2022 13:00 Ответить
 
 