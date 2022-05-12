Народ Украины стал лауреатом премии Atlantic Council "За выдающееся лидерство"

Неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблем международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины "За выдающееся лидерство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На церемонии с помощью видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"От имени всех украинцев я благодарю вас за эту награду. Наградить весь украинский народ - правильно и справедливо, ведь мужество - это наша национальная черта характера. Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-нибудь обыденным. Для этого следует говорить и помнить, что за смелостью, за мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов", - сказал он.

Также читайте: Благодарен Байдену за подписание закона о ленд-лизе именно 9 мая, - Зеленский