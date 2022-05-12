Народ України став лауреатом премії Atlantic Council "За видатне лідерство"

Неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На церемонії за допомогою відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський.

"Від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Нагородити весь український народ - правильно й справедливо, адже мужність - це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. Для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів", - сказав він.

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