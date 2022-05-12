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Народ України став лауреатом премії Atlantic Council "За видатне лідерство"

atlantic,council

Неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На церемонії за допомогою відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський.

"Від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Нагородити весь український народ - правильно й справедливо, адже мужність - це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. Для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів", - сказав він.

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Автор: 

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Ой, спасибо. Лучше бы в НАТО приняли как Швецию и Финляндию, а не как щит использовали для своего альянса.
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12.05.2022 10:37 Відповісти
Я проти того, щоб Зєлєнскій виступав від мого імені. Нехай виступає від свого. Але водночас добре, що Захід розуміє, хто насправді є героєм і не проголошує героями владу, чи президента, які знаходяться у безпеці і не несуть тягар, який несе простий українець.
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12.05.2022 10:48 Відповісти
Хай виступає від імені зелених дебілів, а не від імені народу.
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12.05.2022 11:23 Відповісти
Нарід України, який посеред війни вибрав наркомана, зрадника та просто дебіла в прези, став лауреатом "За видатне лідерство".
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12.05.2022 12:57 Відповісти
P.S. там інших, більш доречних категорій не було? Я ще зрозумів би, якщо стали лауреатом "за мужність", "за самопожертву", "за утілізацію нацистів"..
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12.05.2022 13:00 Відповісти
 
 