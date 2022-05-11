Благодарен Байдену за подписание закона о ленд-лизе именно 9 мая, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе в символический день - 9 мая.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, восстановление Америкой знаменитой программы ленд-лиза – это важное и даже историческое решение.

"Люди, хорошо помнящие историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе. Европейцы тогда получали по ленд-лизу большую номенклатуру продукции – от самолетов до грузовиков, от авиационного горючего до средств связи. Кстати, американские радиостанции и другие вещи, поставленные по ленд-лизу, работали для советских людей еще долго после войны. Гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников на фундаменте американских производственных сил.

И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм", – пояснил Зеленский.

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