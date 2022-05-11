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Новости Война
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Благодарен Байдену за подписание закона о ленд-лизе именно 9 мая, - Зеленский

байден,зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе в символический день - 9 мая.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, восстановление Америкой знаменитой программы ленд-лиза – это важное и даже историческое решение.

"Люди, хорошо помнящие историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе. Европейцы тогда получали по ленд-лизу большую номенклатуру продукции – от самолетов до грузовиков, от авиационного горючего до средств связи. Кстати, американские радиостанции и другие вещи, поставленные по ленд-лизу, работали для советских людей еще долго после войны. Гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников на фундаменте американских производственных сил.

И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм", – пояснил Зеленский.

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Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20925) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+8
При Пороху і Чонгар не був розмінований і дебіла гетьманцева при владі не було
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11.05.2022 22:58 Ответить
+7
У касапья от ленд-лиза начался нервный тик.
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11.05.2022 22:43 Ответить
+6
Порох би такого гівна просто не допустив би!
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11.05.2022 22:56 Ответить
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байден та зеля на одній хвилі. юморісти.
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11.05.2022 22:41 Ответить
У касапья от ленд-лиза начался нервный тик.
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11.05.2022 22:43 Ответить
Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Джерело:
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А я думав це дороги були невже зе прозрів? Почав розуміти, що будувати економіку та дороги без сильної армії за спиной - це марна справа? А ні, не прозрів.
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11.05.2022 22:43 Ответить
Нафіга ти вимкнув популярні телеканали, казьол?
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11.05.2022 22:47 Ответить
а при Пороху не було ленд-лізу. Зеленський кращий президент!
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11.05.2022 22:52 Ответить
Порох би такого гівна просто не допустив би!
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11.05.2022 22:56 Ответить
При Пороху і Чонгар не був розмінований і дебіла гетьманцева при владі не було
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11.05.2022 22:58 Ответить
Колись "найвеличніший" прорік: "Всі ми - ПРЕЗИДЕНТИ!" І він був правий - ПРЕЗИДЕНТ на ім"я "УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД" прийняв рішення не кориться ворогу і відстоювать незалежність і суверенітет України, тоді як "президенти" Зеленський, д"Єрмак, Стефанчук, Гетьманцев, Шмигаль та інші зробили, все щоб капітулювать!!!
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12.05.2022 07:12 Ответить
при Порху Херсонська обл була Українською... і Марік цілим і неушкодженим...
і не було русні в Бучі, Гостомелі, Мелітополі, Єнергодарі.........................................і інші
і Києв і Одесу, Миколаїв, Харків............і інші..................... не бомбили
а так дійсно...ленд-лізу не було
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11.05.2022 23:00 Ответить
Ти хоч "либу"якусь причепи - а то хтось "купиться" і подумає що ти - ЗЕбіл"
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12.05.2022 07:21 Ответить
Если бы не тупил в январе и феврале, ленд-лиз мог бы и не понадобиться.
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11.05.2022 22:54 Ответить
Він не "тупив" - він методично розвалював економіку України, деморалізував армію і готував Україну до окупації! І не його вина, а його біда, що цього не сталося! Так старався ! І не вийшло! Не той НАРОД попався в управління! Виявилося, що він - "сам по собі", а народ теж "сам по собі" І йому залишається лише "шматком лайна плисти за течією" і квакать патріотичні "спічі" по телевізору - щоб "на берег не викинули" або не втопили!
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12.05.2022 07:20 Ответить
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11.05.2022 23:00 Ответить
Тебе вже навчили дякувати Байдену, Чінарік криворізький?
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11.05.2022 23:41 Ответить
Нарешті сподобився
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12.05.2022 01:11 Ответить
Ото байден "нагнітає", по крутому "нагнітає" у прохвостів, що біля зелі перемикає хватательний інстинкт. А чому підписав ? Бо в Америці пересвідчились, що зграя капітулірен просто зграя, яка навіть боїться толком розказати, як вони плетуть кружева біля незалежності України.
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12.05.2022 00:43 Ответить
Спасибо деду за победу!
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12.05.2022 07:58 Ответить
 
 