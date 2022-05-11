Вдячний Байдену за підписання закону про ленд-ліз саме 9 травня, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз в символічний день - 9 травня.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента, поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу - це важливе й навіть історичне рішення.
"Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил у Європі. Європейці тоді отримували за ленд-лізом велику номенклатуру продукції – від літаків до вантажівок, від авіаційного пального до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі, поставлені за ленд-лізом, працювали для радянських людей ще довго після війни. Десятки років. Гітлерівська Німеччина навіть з урахуванням усіх ресурсів на захоплених територіях не могла нічого протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських виробничих сил.
І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто Президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм", - пояснив Зеленський.
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А я думав це дороги були невже зе прозрів? Почав розуміти, що будувати економіку та дороги без сильної армії за спиной - це марна справа? А ні, не прозрів.
і не було русні в Бучі, Гостомелі, Мелітополі, Єнергодарі.........................................і інші
і Києв і Одесу, Миколаїв, Харків............і інші..................... не бомбили
а так дійсно...ленд-лізу не було