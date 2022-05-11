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Новини Війна
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Вдячний Байдену за підписання закону про ленд-ліз саме 9 травня, - Зеленський

байден,зеленский

Президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз в символічний день - 9 травня.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу - це важливе й навіть історичне рішення.

"Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил у Європі. Європейці тоді отримували за ленд-лізом велику номенклатуру продукції – від літаків до вантажівок, від авіаційного пального до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі, поставлені за ленд-лізом, працювали для радянських людей ще довго після війни. Десятки років. Гітлерівська Німеччина навіть з урахуванням усіх ресурсів на захоплених територіях не могла нічого протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських виробничих сил.

І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто Президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм", - пояснив Зеленський.

Також дивіться: Цей травень в українські історії матиме особливе значення, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24413) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+8
При Пороху і Чонгар не був розмінований і дебіла гетьманцева при владі не було
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11.05.2022 22:58 Відповісти
+7
У касапья от ленд-лиза начался нервный тик.
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11.05.2022 22:43 Відповісти
+6
Порох би такого гівна просто не допустив би!
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11.05.2022 22:56 Відповісти
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байден та зеля на одній хвилі. юморісти.
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11.05.2022 22:41 Відповісти
У касапья от ленд-лиза начался нервный тик.
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11.05.2022 22:43 Відповісти
Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Джерело:
----
А я думав це дороги були невже зе прозрів? Почав розуміти, що будувати економіку та дороги без сильної армії за спиной - це марна справа? А ні, не прозрів.
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11.05.2022 22:43 Відповісти
Нафіга ти вимкнув популярні телеканали, казьол?
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11.05.2022 22:47 Відповісти
а при Пороху не було ленд-лізу. Зеленський кращий президент!
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11.05.2022 22:52 Відповісти
Порох би такого гівна просто не допустив би!
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11.05.2022 22:56 Відповісти
При Пороху і Чонгар не був розмінований і дебіла гетьманцева при владі не було
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11.05.2022 22:58 Відповісти
Колись "найвеличніший" прорік: "Всі ми - ПРЕЗИДЕНТИ!" І він був правий - ПРЕЗИДЕНТ на ім"я "УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД" прийняв рішення не кориться ворогу і відстоювать незалежність і суверенітет України, тоді як "президенти" Зеленський, д"Єрмак, Стефанчук, Гетьманцев, Шмигаль та інші зробили, все щоб капітулювать!!!
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12.05.2022 07:12 Відповісти
при Порху Херсонська обл була Українською... і Марік цілим і неушкодженим...
і не було русні в Бучі, Гостомелі, Мелітополі, Єнергодарі.........................................і інші
і Києв і Одесу, Миколаїв, Харків............і інші..................... не бомбили
а так дійсно...ленд-лізу не було
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11.05.2022 23:00 Відповісти
Ти хоч "либу"якусь причепи - а то хтось "купиться" і подумає що ти - ЗЕбіл"
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12.05.2022 07:21 Відповісти
Если бы не тупил в январе и феврале, ленд-лиз мог бы и не понадобиться.
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11.05.2022 22:54 Відповісти
Він не "тупив" - він методично розвалював економіку України, деморалізував армію і готував Україну до окупації! І не його вина, а його біда, що цього не сталося! Так старався ! І не вийшло! Не той НАРОД попався в управління! Виявилося, що він - "сам по собі", а народ теж "сам по собі" І йому залишається лише "шматком лайна плисти за течією" і квакать патріотичні "спічі" по телевізору - щоб "на берег не викинули" або не втопили!
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12.05.2022 07:20 Відповісти
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11.05.2022 23:00 Відповісти
Тебе вже навчили дякувати Байдену, Чінарік криворізький?
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11.05.2022 23:41 Відповісти
Нарешті сподобився
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12.05.2022 01:11 Відповісти
Ото байден "нагнітає", по крутому "нагнітає" у прохвостів, що біля зелі перемикає хватательний інстинкт. А чому підписав ? Бо в Америці пересвідчились, що зграя капітулірен просто зграя, яка навіть боїться толком розказати, як вони плетуть кружева біля незалежності України.
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12.05.2022 00:43 Відповісти
Спасибо деду за победу!
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12.05.2022 07:58 Відповісти
 
 