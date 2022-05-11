Цей травень в українські історії матиме особливе значення, - Зеленський. ВIДЕО

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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