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Цей травень в українські історії матиме особливе значення, - Зеленський. ВIДЕО

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський і Шольц обговорили оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24413)


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Топ коментарі
+14
Да все мы в курсе какое для тебя Зе "особливе значення", ты курва на майские шашлычка в Харькове не поешь.🤬🤬🤬
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11.05.2022 22:16 Відповісти
+9
У ботоксного наверное запор наступил от стресса от такой известии о 40 млрд )))
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11.05.2022 22:17 Відповісти
+9
Цього травня шашлики будуть особливі? Ми вже змахались чекати твоїх обіцянок.
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11.05.2022 22:36 Відповісти
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зайві 40 млрд кишеню не жме.
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11.05.2022 22:14 Відповісти
У ботоксного наверное запор наступил от стресса от такой известии о 40 млрд )))
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11.05.2022 22:17 Відповісти
У медведпута уже наступил.
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11.05.2022 22:40 Відповісти
Да все мы в курсе какое для тебя Зе "особливе значення", ты курва на майские шашлычка в Харькове не поешь.🤬🤬🤬
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11.05.2022 22:16 Відповісти
"Нынешний апрель радует нас не только пробуждением и освежеванием природы..."
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11.05.2022 22:19 Відповісти
Безшашличний травень.
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Зелена курва за 2 роки так і не нажерся шашликів за бюджетні гроші, що тепер всій Україні вилізло по повній.
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11.05.2022 22:36 Відповісти
Цього травня шашлики будуть особливі? Ми вже змахались чекати твоїх обіцянок.
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11.05.2022 22:36 Відповісти
еще голосование, подписи, в общем этак с годик. это чтобы окончательно Хйла в лужу макнуть, что ли. в общем, ждут пока сам скопытится. нервы опять же.
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11.05.2022 22:48 Відповісти
а ти яким боком до цього?? думаєш , дадуть сп.здити?
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11.05.2022 23:00 Відповісти
Ша-шли-ки! Тварь, тобі цього народ ніколи не пробачить.
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11.05.2022 23:47 Відповісти
 
 