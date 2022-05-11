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Зеленський і Шольц обговорили оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ

шольц

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергові переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінимо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі!", - написав Зеленський у твіттері.

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Автор: 

Німеччина (7496) Зеленський Володимир (24413) Шольц Олаф (1142)


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ага. гаубіци є снарядів нема. треба почекати.
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11.05.2022 20:45 Відповісти
Ех, зараз Шольц як завалить Україну... аптечками та шоломами !!!
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11.05.2022 20:51 Відповісти
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11.05.2022 20:53 Відповісти
Хаву дерью!
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11.05.2022 21:15 Відповісти
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11.05.2022 20:55 Відповісти
Отберите у этих двоих телефоны и интернеты, пусть не ******, а делают.
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11.05.2022 21:01 Відповісти
не наговорились? а может ето любовь????!!!!
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11.05.2022 21:26 Відповісти
 
 