Зеленський і Шольц обговорили оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергові переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінимо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі!", - написав Зеленський у твіттері.

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