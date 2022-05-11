Зеленський і Шольц обговорили оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Провів чергові переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінимо високий рівень діалогу з Німеччиною та підтримку в нашій боротьбі!", - написав Зеленський у твіттері.
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