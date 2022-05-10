Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду
Збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder - якщо буде відповідне рішення уряду.
Про це заявив її керівник Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні", - сказав Паппергер.
Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.
"Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не лише Україна", - каже Паппергер.
28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.
У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.
Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".
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Насмешил,это ж тебе не Свинарник с договорняками.
Если бы в Германии были лоби, то Меркель через 17 лет как Канцлер не жила бы в 2х ком.квартире и бегала в соседний магазин скупляться
редактор плуг як завжди
Лоб корпуса, мм/град.1А1 20 мм/75° от 20-мм БПС DM43 с Д=0 м,
от 25-мм БПС с Д=200 м
1A3: лоб корпуса от 30-мм БПС 30×165 мм с D=400 м
Борт корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль Б-32 (А1)
Корма корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль
Поэтому кацапоботы аж волос на жопе
рвут от ненависти к Германии.
Ти краще розкажи чим займався твій найвеличніший?
Так она Гитлер или штази,ты определись.
Германия 7 лет Украину на себе тянула,Англия или США просто хер ложили.
Де гроши на Ленг Лиз?