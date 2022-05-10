Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду

Збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder - якщо буде відповідне рішення уряду.

Про це заявив її керівник Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні", - сказав Паппергер.

Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не лише Україна", - каже Паппергер.

28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

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У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".