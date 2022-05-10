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Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду

бмп,німеччина

Збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder - якщо буде відповідне рішення уряду.

Про це заявив її керівник Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні", - сказав Паппергер.

Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не лише Україна", - каже Паппергер.

28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Автор: 

Німеччина (7484) зброя (7537)


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Топ коментарі
+12
думаю, що поставлять. тут потрібно розуміти, що військово-промислове лоббі почало активно-агресивно давити на шольців. Почули запах жертви у вигляді федерального уряду і аромат великих грошей від великих поставок.
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10.05.2022 12:01 Відповісти
+10
Нічого Шольц не підпише, він хвойда... Британія і США, Польща, Фіни, Балти, Чехи, Словаки, Болгари, Шведи, Іспаньці, Італійці (частково), інші нам не друзі
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10.05.2022 11:39 Відповісти
+9
этот немецкий трэшак уже задолбал, уже все всё поняли, нах публиковать такие новости
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10.05.2022 11:44 Відповісти
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Нічого Шольц не підпише, він хвойда... Британія і США, Польща, Фіни, Балти, Чехи, Словаки, Болгари, Шведи, Іспаньці, Італійці (частково), інші нам не друзі
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10.05.2022 11:39 Відповісти
Не болгары. Они трусливые и зависимые от россии.
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10.05.2022 11:40 Відповісти
Вважаю, що не дуже стратегічно мати в себе зброю країни, яка ******** ***** та смикається в різні боки. Нагадую, там на дні моря досі лежить газова труба ПП2, на яку подивляються німці. В подальшому це може суттєво ускладнити обслуговування такої зброї, її ремонт та комплектацію. Хоча, зараз, звісно, потрібно все.
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10.05.2022 12:40 Відповісти
вы полностью правы! тем более нам ее не дарят и не передают безвозмездно, а мы ее покупаем.
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10.05.2022 13:14 Відповісти
этот немецкий трэшак уже задолбал, уже все всё поняли, нах публиковать такие новости
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10.05.2022 11:44 Відповісти
posle voini postavjat
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10.05.2022 11:47 Відповісти
Шпульц забанит
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10.05.2022 11:46 Відповісти
проснулись
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10.05.2022 11:48 Відповісти
Його може додавити опозиція
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10.05.2022 11:52 Відповісти
думаю, що поставлять. тут потрібно розуміти, що військово-промислове лоббі почало активно-агресивно давити на шольців. Почули запах жертви у вигляді федерального уряду і аромат великих грошей від великих поставок.
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10.05.2022 12:01 Відповісти
військово-промислове лоббі???
Насмешил,это ж тебе не Свинарник с договорняками.
Если бы в Германии были лоби, то Меркель через 17 лет как Канцлер не жила бы в 2х ком.квартире и бегала в соседний магазин скупляться
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10.05.2022 12:12 Відповісти
ти розберися в термінах перед тим, як коментувати. Лоббі - це не корупція, це легальний тиск зацікавленої сторони на відповідний орган держави, котрий приймає рішення. розжовувати не буду. вчись сам.
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10.05.2022 12:44 Відповісти
хочеш сказати що лобісти є альтруістами?
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10.05.2022 13:09 Відповісти
Шольци в першу чергу хочуть металолом втюхати. Наприклад доісторичні леопарди.
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10.05.2022 12:09 Відповісти
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder Україні Джерело

редактор плуг як завжди
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10.05.2022 12:10 Відповісти
P.S. німцецький сьогоднішній уряд це філіал балалайні. Тож розраховувати на допомогу від ФРН якось тупо
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10.05.2022 12:13 Відповісти
броня картон минимум должно быть 600 мм с наклоном носик откой как ис 3 и с боков уточкой шоб рикошетило все виды снарядов и ракет и гранатометов..да вес будет 150тонн но двигатель можно поставить 3 штуки с миг 29..а это проторкивается с ак 47 ))лол кек ..рофлотроллинг(
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10.05.2022 12:18 Відповісти
БРОНЯ КОРТОН ВЫ ШУТИТЕ
Лоб корпуса, мм/град.1А1 20 мм/75° от 20-мм БПС DM43 с Д=0 м,
от 25-мм БПС с Д=200 м
1A3: лоб корпуса от 30-мм БПС 30×165 мм с D=400 м
Борт корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль Б-32 (А1)
Корма корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль
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10.05.2022 12:20 Відповісти
Hallo, Ukraine, ваші фе проти Німеччини не обгрунтовані, заманіпуліровані і безглузді. Рівно як і проти других. Перед критикою, подумайте Що ви самі мали! Понабігали боти рашки під українським прапором.
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10.05.2022 12:21 Відповісти
Полностью согласна! Иногда аж страшно читать эти вечно недовольные коменты и постоянные требования. Научились бы лучше требовать от своего правительства и быть хоть немного благодарными как минимум за обеспечение пол миллиона беженцев. Может это действительно боты проплаченные, которые настраивают украинцев против немцев
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10.05.2022 12:32 Відповісти
відверто кажучи - ви нічого від власного уряду не вмієте вимагати самі. Ви користуєтесь соціально-політичним надбанням 50-70 років. Коли був Аденауер, Ерхард, а потім Шмідт і були німці, справжні німці, виховані в протестантській парадигмі в своєї більшості. бо були ще католики. Ви - не вони, не примазуйтесь.
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10.05.2022 12:49 Відповісти
Я украинка, и не имею никакого права требовать чего-либо от немецкого правительства. Но я безмерно благодарна как правительству, так и народу Германии за то, что они в данный момент делают для украинцев. В этом и разница между нами.
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10.05.2022 13:32 Відповісти
100%.Германия- это руль ЕС и почти у руля НАТО.Меркель 7 лет Украиной занималась,никто больше.

Поэтому кацапоботы аж волос на жопе
рвут от ненависти к Германии.
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10.05.2022 12:35 Відповісти
ну ка раскажи как бабка Штази Украиной занималась
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10.05.2022 12:44 Відповісти
Вона що була президентом України?
Ти краще розкажи чим займався твій найвеличніший?
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10.05.2022 13:20 Відповісти
Клоун,если бы не она то уже 8 лет назад назад бы Ху.ло Украину стёр бы.
Так она Гитлер или штази,ты определись.
Германия 7 лет Украину на себе тянула,Англия или США просто хер ложили.
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10.05.2022 13:47 Відповісти
Немецкие промышленники очень заинтересованы в поставках, тем более под гарантии ленд Лиза. И таким образом давят на правительство Германии, которое саботирует поставки
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10.05.2022 13:24 Відповісти
Ленг Лиз который СССР так и не выплатил назад,всего 0,4% вернули.
Де гроши на Ленг Лиз?
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10.05.2022 13:52 Відповісти
Что такое ЛенГ Лиз?
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Hitler bil bi realjno udivlen - Germanija obespecivajet Ukrainu oruzijem protiv Rossiji
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10.05.2022 15:38 Відповісти
БМП Marder знаходяться на озброєнні бундесверу. Якщо це буде остання модифікація, то буде гарне поповнення ЗСУ. Marder 1 A5 - Маса бронювання збільшена на 1600 кг з метою: - неушкодження машини в передньому секторі обстрілу БПС снарядами 30-мм гармати БМП-2; - для посилення захисту горизонтальних поверхонь (даху корпусу та вежі) від ураження кумулятивними бойовими елементами касетних *********** за рахунок використання рознесеної броні. Встановлено додатковий протимінний захист, повністю змінено інтер'єр з метою зменшення пошкоджень екіпажу та десанту у разі підриву на міні.
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10.05.2022 13:46 Відповісти
Vot u vas seichas iz Germanii prijedet Berbok, Poprositje jei, chtobi ona sprosila u kolleg Sholca echo raz v zakuljisah Reihstaga *********
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10.05.2022 15:37 Відповісти
 
 