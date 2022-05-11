Зеленский и Шольц обсудили оборонную помощь и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел очередные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе!", - написал Зеленский в твиттере.

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