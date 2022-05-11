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Зеленский и Шольц обсудили оборонную помощь и санкции против РФ

шольц

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел очередные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе!", - написал Зеленский в твиттере.

Читайте: "Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – Шольц

Германия (7082) Зеленский Владимир (20922) Шольц Олаф (912)


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ага. гаубіци є снарядів нема. треба почекати.
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11.05.2022 20:45 Ответить
Ех, зараз Шольц як завалить Україну... аптечками та шоломами !!!
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11.05.2022 20:51 Ответить
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11.05.2022 20:53 Ответить
Хаву дерью!
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11.05.2022 21:15 Ответить
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11.05.2022 20:55 Ответить
Отберите у этих двоих телефоны и интернеты, пусть не ******, а делают.
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11.05.2022 21:01 Ответить
не наговорились? а может ето любовь????!!!!
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11.05.2022 21:26 Ответить
 
 