Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Time у фейсбуці.
Журнал містить статтю "Всередині світу Зеленського" журналіста Саймона Шустера, який провів два тижні у квітні 2022 року в Офісі президента на Банковій, спілкувався з Зеленським та його оточенням.
"Моє прохання стосувалося не просто можливості поставити запитання президенту. Я хотів побачити війну так, як переживають її він і його команда. Упродовж двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють…
Його місія (Зеленського) – зробити так, щоб вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна: як питання власного виживання. Здається, йому це вдається...".
Як повідомлялося, у грудні 2019 року президент України вперше потрапив на обкладинку журналу Time (міжнародну). Такої честі удостоївся Володимир Зеленський. Матеріал про нього теж писав Саймон Шустер. Стаття називалася "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".
У березні 2022 року Time теж присвятив обкладинку Україні. На ній було вміщено зображення кольорів українського прапора і слова президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що іди в дупу...
І довше. По Закону.
"Нада просто перестать стрелять", "Хуже не будет", "Велике будівництво", "Та сторона" "Товариш Петя заробатевал на войне", "руские никогда не будут воевать с украинцами"...
"Кто угодно, только не Порошенко"
И не вам давать оценку его деятельности,а народу, на выборах .
пали цими напалмами дупи порохоботів, адже у тебе є шо про те написати ?
З початку війни, відверто прифігів з нього, наскільки він виявився проукраїнським ..Можливо навіть більше проукраїнським аніж Тягнибок чи Фаріон... Невідомо, якби вони повелися в такій ситуації... Можливо навіть і ідеальний персонаж на роль президента, в такий критичний момент для країни...... враховуючи його акторський талант до популізму, який дозволив донести до Світу, що коїться в Україні '(виступи у парламентах країн Світу) + його єврейське коріння, яке на руку нам....
Не дуже хороше про Зелінського:
Наскільки у нього вистачить цього запалу... Наскільки впорається з економічними викликами з післявоєнним відновленням країни....Наскільки цей талант популіста придатний для цього...
*******
От тільки якось трохи дивно, що вам досі невідоме написання прізвища президента Украї
ни. Причому, це не випадкова помилка, - бо написано двічі. Якісь відразу нехороші підозри виникають.
2. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тодіне зможемо будувати дороги" (16.02.2022)!!!
3. Відкритий південь (розмінован прохід, відсутні війська), наслідки - тисячі життіа українців, Мариупіль;
4. Шашлики замість евакуації людей, наслідки - Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка...
5. Відверте хамство по відношенню до дружніх країн, і палке бажання побачити х**ла
Перелік ідіотизмів (злочинів), як "до війни", так і під час, можна продовжувати
Наведіть приклад хоч однієї дії як людини, як Президента?
2. Армія в 2-3 рази більше - це 5 млрд. в місяць. Була б ЖП не тільки з дорогами, а майже усюди. Та й зброї стільки не було.
3. Або Київ здавати, або чимось жертвувати.
4. Ніхто б не виїзджав якщо не було військових дій. А коли почалось, то було вже запізно. Та й як подивитись на Луганщину, то й віськові дії не на всіх впливають.
5. Не час до реверансної діпломатії - час вимагати те, що нам повинні були надати ще у 2014 році.
Президент веде націю за собою в бій. Це те, що хотіли бачити критикани від Зеленського, а коли дочекалися, то почали примружуватись, щоб цього не бачити.
Ви спочатку в своїх мізках лад наведіть, а потім прискіпуйтесь.
2 привів нас до просрання величезних територій, смертям тисяч людей і руйнуванню країни! Тут справився ідеально!
3 де ви перемогу бачите?
4 хто його поважає? Слухають дурня, бо не хочуть програшу України, тобто її знищення!
ПІДГОТУВАТИСЬ !
побєдітєлєй в демократичних країнах судять !
за помилки та невиправдані людські жертви
Ви насправді так думаєте, чи це прикол?
Поки цей поц ****ом торгує, на Азовсталі в Маріуполі кацапи з усіх видів зброї добивають решту українських захисників на чолі з Азовом та цивільних.
СаймонаСавіка Шустера
вбивають мою віру в журналістику вільного світу
Але вважаю наразі треба схаменутися.Бо війна.
А вже після неї, надамо прочуханки
Так ось, героізм одних - це халатність і непрофесіоналізм інших... А в даному випадку ми всі знаємо фаміліі цих "непрофесіоналів", які бравурно на стадіоні кидали в лице інших "чому війна не закінчена....от такий ви головнокомандувач"... Ми все пам'ятаємо!!!