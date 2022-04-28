УКР
Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Time у фейсбуці.

Зеленський зявився на обкладинці травневого випуску журналу Time 01

Журнал містить статтю "Всередині світу Зеленського" журналіста Саймона Шустера, який провів два тижні у квітні 2022 року в Офісі президента на Банковій, спілкувався з Зеленським та його оточенням.

"Моє прохання стосувалося не просто можливості поставити запитання президенту. Я хотів побачити війну так, як переживають її він і його команда. Упродовж двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють…

Читайте також: Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Його місія (Зеленського) – зробити так, щоб вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна: як питання власного виживання. Здається, йому це вдається...".

Зеленський зявився на обкладинці травневого випуску журналу Time 02

Як повідомлялося, у грудні 2019 року президент України вперше потрапив на обкладинку журналу Time (міжнародну). Такої честі удостоївся Володимир Зеленський. Матеріал про нього теж писав Саймон Шустер. Стаття називалася "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

Дивіться також: "Цар, що сходить" і "Росія тоне": нова обкладинка Time з коронованим Путіним. ФОТО

У березні 2022 року Time теж присвятив обкладинку Україні. На ній було вміщено зображення кольорів українського прапора і слова президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

