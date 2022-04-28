Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Time у фейсбуці.

Журнал містить статтю "Всередині світу Зеленського" журналіста Саймона Шустера, який провів два тижні у квітні 2022 року в Офісі президента на Банковій, спілкувався з Зеленським та його оточенням.

"Моє прохання стосувалося не просто можливості поставити запитання президенту. Я хотів побачити війну так, як переживають її він і його команда. Упродовж двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють…

Його місія (Зеленського) – зробити так, щоб вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна: як питання власного виживання. Здається, йому це вдається...".

Як повідомлялося, у грудні 2019 року президент України вперше потрапив на обкладинку журналу Time (міжнародну). Такої честі удостоївся Володимир Зеленський. Матеріал про нього теж писав Саймон Шустер. Стаття називалася "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

У березні 2022 року Time теж присвятив обкладинку Україні. На ній було вміщено зображення кольорів українського прапора і слова президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".