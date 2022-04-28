Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Time в фейсбуке.
В журнале опубликована статья "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел две недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.
"Моя просьба касалась не просто возможности задать вопрос президенту. Я хотел увидеть войну так, как проживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают…
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ
Его миссия (Зеленского) – сделать так, чтобы свободный мир переживал эту войну, как переживает Украина - как вопрос собственного выживания. Кажется, ему это удается..."
Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины впервые попал на обложку журнала Time (международного). Такой чести удостоился Владимир Зеленский. Материал о нем тоже писал Саймон Шустер. Статья называлась "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".
Смотрите также: "Восходящий царь" и "Россия тонет": новая обложка Time с коронованным Путиным. ФОТО
В марте 2022 года Time тоже посвятил обложку Украине. На ней было помещено изображение цветов украинского флага и слова президента Владимира Зеленского, произнесенные во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму".
Так що іди в дупу...
І довше. По Закону.
"Нада просто перестать стрелять", "Хуже не будет", "Велике будівництво", "Та сторона" "Товариш Петя заробатевал на войне", "руские никогда не будут воевать с украинцами"...
"Кто угодно, только не Порошенко"
И не вам давать оценку его деятельности,а народу, на выборах .
пали цими напалмами дупи порохоботів, адже у тебе є шо про те написати ?
З початку війни, відверто прифігів з нього, наскільки він виявився проукраїнським ..Можливо навіть більше проукраїнським аніж Тягнибок чи Фаріон... Невідомо, якби вони повелися в такій ситуації... Можливо навіть і ідеальний персонаж на роль президента, в такий критичний момент для країни...... враховуючи його акторський талант до популізму, який дозволив донести до Світу, що коїться в Україні '(виступи у парламентах країн Світу) + його єврейське коріння, яке на руку нам....
Не дуже хороше про Зелінського:
Наскільки у нього вистачить цього запалу... Наскільки впорається з економічними викликами з післявоєнним відновленням країни....Наскільки цей талант популіста придатний для цього...
*******
От тільки якось трохи дивно, що вам досі невідоме написання прізвища президента Украї
ни. Причому, це не випадкова помилка, - бо написано двічі. Якісь відразу нехороші підозри виникають.
2. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тодіне зможемо будувати дороги" (16.02.2022)!!!
3. Відкритий південь (розмінован прохід, відсутні війська), наслідки - тисячі життіа українців, Мариупіль;
4. Шашлики замість евакуації людей, наслідки - Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка...
5. Відверте хамство по відношенню до дружніх країн, і палке бажання побачити х**ла
Перелік ідіотизмів (злочинів), як "до війни", так і під час, можна продовжувати
Наведіть приклад хоч однієї дії як людини, як Президента?
2. Армія в 2-3 рази більше - це 5 млрд. в місяць. Була б ЖП не тільки з дорогами, а майже усюди. Та й зброї стільки не було.
3. Або Київ здавати, або чимось жертвувати.
4. Ніхто б не виїзджав якщо не було військових дій. А коли почалось, то було вже запізно. Та й як подивитись на Луганщину, то й віськові дії не на всіх впливають.
5. Не час до реверансної діпломатії - час вимагати те, що нам повинні були надати ще у 2014 році.
Президент веде націю за собою в бій. Це те, що хотіли бачити критикани від Зеленського, а коли дочекалися, то почали примружуватись, щоб цього не бачити.
Ви спочатку в своїх мізках лад наведіть, а потім прискіпуйтесь.
2 привів нас до просрання величезних територій, смертям тисяч людей і руйнуванню країни! Тут справився ідеально!
3 де ви перемогу бачите?
4 хто його поважає? Слухають дурня, бо не хочуть програшу України, тобто її знищення!
ПІДГОТУВАТИСЬ !
побєдітєлєй в демократичних країнах судять !
за помилки та невиправдані людські жертви
Ви насправді так думаєте, чи це прикол?
Поки цей поц ****ом торгує, на Азовсталі в Маріуполі кацапи з усіх видів зброї добивають решту українських захисників на чолі з Азовом та цивільних.
СаймонаСавіка Шустера
вбивають мою віру в журналістику вільного світу
Але вважаю наразі треба схаменутися.Бо війна.
А вже після неї, надамо прочуханки
Так ось, героізм одних - це халатність і непрофесіоналізм інших... А в даному випадку ми всі знаємо фаміліі цих "непрофесіоналів", які бравурно на стадіоні кидали в лице інших "чому війна не закінчена....от такий ви головнокомандувач"... Ми все пам'ятаємо!!!