Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Time в фейсбуке.

В журнале опубликована статья "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел две недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.

"Моя просьба касалась не просто возможности задать вопрос президенту. Я хотел увидеть войну так, как проживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают…

Его миссия (Зеленского) – сделать так, чтобы свободный мир переживал эту войну, как переживает Украина - как вопрос собственного выживания. Кажется, ему это удается..."

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины впервые попал на обложку журнала Time (международного). Такой чести удостоился Владимир Зеленский. Материал о нем тоже писал Саймон Шустер. Статья называлась "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

В марте 2022 года Time тоже посвятил обложку Украине. На ней было помещено изображение цветов украинского флага и слова президента Владимира Зеленского, произнесенные во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму".