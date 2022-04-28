РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Фото
22 113 176

Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Time в фейсбуке.

Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time 01

В журнале опубликована статья "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел две недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.

"Моя просьба касалась не просто возможности задать вопрос президенту. Я хотел увидеть войну так, как проживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Его миссия (Зеленского) – сделать так, чтобы свободный мир переживал эту войну, как переживает Украина - как вопрос собственного выживания. Кажется, ему это удается..."

Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time 02

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины впервые попал на обложку журнала Time (международного). Такой чести удостоился Владимир Зеленский. Материал о нем тоже писал Саймон Шустер. Статья называлась "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Смотрите также: "Восходящий царь" и "Россия тонет": новая обложка Time с коронованным Путиным. ФОТО

В марте 2022 года Time тоже посвятил обложку Украине. На ней было помещено изображение цветов украинского флага и слова президента Владимира Зеленского, произнесенные во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму".

Зеленский Владимир (21598) журнал (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
До культа личности уже не далеко
показать весь комментарий
28.04.2022 16:19 Ответить
+45
Бороду отрастил, но грудак побрил, бо невтик
показать весь комментарий
28.04.2022 16:19 Ответить
+34
Олігарх-кондитер створив цю армію що зробив дебіл?
Як вже ви дебіли дістали, скоро вас будуть ******* всюди, дебілоїд
показать весь комментарий
28.04.2022 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.reuters.com/article/us-time-idUSN1956834820071219
показать весь комментарий
28.04.2022 16:49 Ответить
Зебік, ти дуже активний, як для немовляти: 28.04.2022...
Так що іди в дупу...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:58 Ответить
На обкладинці TIME багато хто був. То й що?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:48 Ответить
Лучше бы фото убитого Мариуполя разместили с лицами Героев, его защищавших !!!
показать весь комментарий
28.04.2022 16:40 Ответить
100% !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:35 Ответить
Зеленский Президент. І хочем ми того, чи не хочем, він залишиться Президентом України до закінчення ВУВВ (Великої Української Визвольної війни).
І довше. По Закону.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:44 Ответить
І відповість за гвалтування Конституції, переслідування опозиції, вагнергейт, шашлики та південь. Цей список довгий. Так, по Закону.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:52 Ответить
Як буде доведено злочин, то звісно буде відповідати.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:15 Ответить
Квартальна шпана все що завгодно зробить для самопіару, тому й не втік.

"Нада просто перестать стрелять", "Хуже не будет", "Велике будівництво", "Та сторона" "Товариш Петя заробатевал на войне", "руские никогда не будут воевать с украинцами"...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:44 Ответить
Тим не менш не скористався пропозицією заходу та не втік, поставив Головнокомандувачем Залужного, зорганізував інформаційний та дипломатичний супровід в підтримку нашої армії, дію країни у воєнний час, приклав та прикладає досить багато зусилль щоб забезпечити зброю ЗСУ та санкції для *****. Країна саме під його керівництвом чинить спротив. Але цього звісно не видно, звісно все погано. Памʼятаємо те що людина робила та казала зовсім в інших умовах та на початку політичної карʼєри. Хто не помилявся та не помиляється? Мабуть тільки той хто взагалі нічого не робить. Що наприклад Вам чи кому іншому заважає так само пропіаритись?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:59 Ответить
А хто був кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
Запомятай, такі "павичі" як ЗЕ ніколи не вчаться на помилках, тому що ніколи не визнають помилок! НАТО допомагає Україні А НЕ ЗЕЛЕНСКОМУ, тому що ху#ло загроза для них теж. Зе був та залишається, найкращим варіантом для ***#ла, через його невігластво, та некомпетентність, кацапські пропагандони зразка 2019р збрехати не дадуть.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:49 Ответить
+ 100 !

"Кто угодно, только не Порошенко"
показать весь комментарий
28.04.2022 20:31 Ответить
Не пишите глупости.Да,Зеленский был абсолютно не готов к такой должности,но несмотря на это он быстро учится ,и благодаря его деятельности государство фунукционирует и защищается.
И не вам давать оценку его деятельности,а народу, на выборах .
показать весь комментарий
29.04.2022 13:11 Ответить
Не благодаря его деятельности, а ВОПРЕКИ !!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 10:34 Ответить
это фото актуальнее
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
Шо попало . Не буду багато писати , боневтік, але за Маріуполь , Херсон , Бучу ітд та шашлики коли знав про напад доведеться відповідати.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:47 Ответить
нагадати, що ваш Єрмак підписував по Донбасу?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:31 Ответить
Медведчук операции спецслужб отменял при Петре?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:38 Ответить
Зелені ви б точно проголосували за зе якби знали як буде горіти країна...?? Ті хто голосував проти, знали, і попереджали, ПОМЯТАЄТЕ?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:48 Ответить
****** торгувати не шишку на піаніно стирати. НЕ ВІРЮ
показать весь комментарий
28.04.2022 16:50 Ответить
"преZEдент" , "ZE-команда" - три роки тому на кожному стовпі в Україні були такі плакати - це для тих то вже забув. До речі, за роки правління реЗЕдента було відправлено на той світ рекордна кількість українців - більше 100тис громадян України померли фактично не своєю смертю. Одні - від короновірусу, який можна було уникнути і від війни, яку також можна було запобігти в таких масштабах. Так що зе - це презедент смерть! І чим швидше він піде - тим швидше закінчиться чорна полоса для України і її громадян.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:50 Ответить
А він не піде! Його можна тільки піти !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:00 Ответить
Зараз не піде бо це політична посада і війна, а от після перемоги в його інтересах швидко звільнити табуретку.В Білому домі добре знають що то за стратех ,чуть не наполєон
показать весь комментарий
28.04.2022 17:46 Ответить
Хто проспав напад Московії?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:51 Ответить
путіна теж розміщували.

показать весь комментарий
28.04.2022 16:52 Ответить
Таваріщь, у Вас прокольчик. Українською "Афанасий" буде "Опанас"
показать весь комментарий
28.04.2022 17:18 Ответить
До 24.02. був російськомовним українцем. Але наразі перейшов на державну мову, навіть у побуті. Стане часу, зміню і аккаунт. Поки що палитиму дупи порохоботам із цього.😜
показать весь комментарий
28.04.2022 17:24 Ответить
і заодно про незірвані мости з Чонгару пиши та про провалені оборонні замовлення.

пали цими напалмами дупи порохоботів, адже у тебе є шо про те написати ?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:30 Ответить
Пральна ...і про трубу Мертвячука та газ і його " дах" "
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
З 2019 року?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:44 Ответить
і про частку Мертвечука в налі Г+Г, завдяки якому вибрали Zе
показать весь комментарий
29.04.2022 08:28 Ответить
Чё молчишь, придурок, по сдаче юга, юго-востока, Каховки, Херсона, Мелитополя, Мариуполя - десятки тысяч убитых украинцев - детей, женщин, стариков. Говори, падонок.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:58 Ответить
дак методичку ще не обновили, не знає, шо писати
показать весь комментарий
28.04.2022 19:33 Ответить
Якщо тобі вважається, що з Петєю було б краще, то ти дуже наївний. Ну, може всі в АП надягли вишиванки, але ситуація на фронту була б така ж.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:09 Ответить
Ой Афоня, хоч би не згорів ти на роботі!
показать весь комментарий
02.05.2022 10:31 Ответить
Не сотвори собі кумира, - заповідь Божа
показать весь комментарий
28.04.2022 18:40 Ответить
На обложке должны быть ВСУ!!! ЗЕасфальтник говорил, что войны не будет и хватит нагнетать, сократил бюджет ВСУ и запретил перевооружение армии! Херой, бл...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:02 Ответить
Як ти перетнув польський кордон? В тебе троє дітей? Чи мо немічний?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
та чувак из Марика пишет из бункера с Азовстали, а ті на него наехал
показать весь комментарий
28.04.2022 17:32 Ответить
Хороше про Зелінського:
З початку війни, відверто прифігів з нього, наскільки він виявився проукраїнським ..Можливо навіть більше проукраїнським аніж Тягнибок чи Фаріон... Невідомо, якби вони повелися в такій ситуації... Можливо навіть і ідеальний персонаж на роль президента, в такий критичний момент для країни...... враховуючи його акторський талант до популізму, який дозволив донести до Світу, що коїться в Україні '(виступи у парламентах країн Світу) + його єврейське коріння, яке на руку нам....

Не дуже хороше про Зелінського:
Наскільки у нього вистачить цього запалу... Наскільки впорається з економічними викликами з післявоєнним відновленням країни....Наскільки цей талант популіста придатний для цього...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:15 Ответить
Хороше про Зелінського
*******
От тільки якось трохи дивно, що вам досі невідоме написання прізвища президента Украї
ни. Причому, це не випадкова помилка, - бо написано двічі. Якісь відразу нехороші підозри виникають.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:35 Ответить
1. Зірвані оборонні замовлення (2021 на дороги майже в 1,5 рази більше), наслідки - загибель воїнів;
2. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тодіне зможемо будувати дороги" (16.02.2022)!!!

3. Відкритий південь (розмінован прохід, відсутні війська), наслідки - тисячі життіа українців, Мариупіль;

4. Шашлики замість евакуації людей, наслідки - Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка...
5. Відверте хамство по відношенню до дружніх країн, і палке бажання побачити х**ла
Перелік ідіотизмів (злочинів), як "до війни", так і під час, можна продовжувати

Наведіть приклад хоч однієї дії як людини, як Президента?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
1. Ну і де ж зірвані, якщо лише у 1,5 рази меньше ніж на дороги?
2. Армія в 2-3 рази більше - це 5 млрд. в місяць. Була б ЖП не тільки з дорогами, а майже усюди. Та й зброї стільки не було.
3. Або Київ здавати, або чимось жертвувати.
4. Ніхто б не виїзджав якщо не було військових дій. А коли почалось, то було вже запізно. Та й як подивитись на Луганщину, то й віськові дії не на всіх впливають.
5. Не час до реверансної діпломатії - час вимагати те, що нам повинні були надати ще у 2014 році.
Президент веде націю за собою в бій. Це те, що хотіли бачити критикани від Зеленського, а коли дочекалися, то почали примружуватись, щоб цього не бачити.
Ви спочатку в своїх мізках лад наведіть, а потім прискіпуйтесь.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:04 Ответить
Справжній Президент!!! А попередники аж всикаються від зависті. Ну то таке, пройде.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:21 Ответить
Равлик , повзи за кораблем ...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:32 Ответить
Посмокчи Шалену Бджілку, попустить )
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
Які претензії до Зеленського особисто за час війни з лютого 2022 року? Хтось зміг би роботу Президента України виконати краще нього нині? Кандидата в студію. Весь світ шанобливо до нього ставиться як до достойного керівника нашої Держави. Порівняти дії Зеленського під час війни в місяці 2022 року можна хіба що з Президентом Великої Британії Черчіллем коли він керував країною під час Другої Світової війни. Тим не менше, коли війна закінчилася, Черчілля вдруге британці прем'єром не обрали. Цілком допускаю, що так буде і з Зеленським. Ми оберемо іншого президентом. Але як Черчілль, так і Зеленський назавжди залишаться в історії, як люди, що привели свої країни до перемоги. І ми маємо бути вдячні.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:02 Ответить
1 в Британії нема президента!
2 привів нас до просрання величезних територій, смертям тисяч людей і руйнуванню країни! Тут справився ідеально!
3 де ви перемогу бачите?
4 хто його поважає? Слухають дурня, бо не хочуть програшу України, тобто її знищення!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:52 Ответить
претензії до Зеленського - війна з рашкою, якої якщо не можна було уникнути, то принаймі

ПІДГОТУВАТИСЬ !

побєдітєлєй в демократичних країнах судять !
за помилки та невиправдані людські жертви
показать весь комментарий
28.04.2022 20:37 Ответить
Президентом Великої Британії Черчіллем

Ви насправді так думаєте, чи це прикол?
показать весь комментарий
29.04.2022 07:18 Ответить
Это счастье! Не, ну реально - о чем ещё сейчас можно говорить ?! Надеюсь: это групповое фот с освобождёнными бойцами Азова и морпехами 36-й ! И я не понимаю: чем ещё в нашей ситуации может быть нам интересен портрет зеленского, хоть бы где ? Тем более, что он, наверняка уже, в своём кабинете повесил портреты детишек из подземелья Азовстали.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:31 Ответить
Боти налетіли. Заздрять, що у нас ПРЕЗИДЕНТ, а у них *****.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
У них *****, а у вас ******! Велика радість!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
ох ти сраколиз **************,давай відлизуй краще,і папір в сортирі йому не знадобиться)))
показать весь комментарий
28.04.2022 21:37 Ответить
Тайм, Рлейбой - самое то для шмаркли.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:59 Ответить
Згадалися слова Зеленського: "Украина как порноактриса".
Поки цей поц ****ом торгує, на Азовсталі в Маріуполі кацапи з усіх видів зброї добивають решту українських захисників на чолі з Азовом та цивільних.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:59 Ответить
Нагадую, що там на обкладинці подували і *****, і туркло, і трамло. Це як нагорода "Херой Украіни" - невідомо чи радіти чи плакати зважаючи на нагороджених
показать весь комментарий
28.04.2022 19:14 Ответить
Сегодня президент Украины - это её Знамя! Всё остальное - после войны. С этим президентом у Украины усть очень болшой, 100% шанс эту войну выиграть!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:25 Ответить
Боти подоляцьки , не пишіть радянські гасла , бо від них відраза у всіх . Невже ви то не розумієте ?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:41 Ответить
Відраза у вас була і до того, то може ви щось з'їли?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:10 Ответить
****** стули курва "не на часі"
показать весь комментарий
28.04.2022 21:38 Ответить
Слава богу у Украины есть ЗСУ и Зеленский. В
показать весь комментарий
28.04.2022 19:28 Ответить
А зеля до ЗСУ яким боком ? ЗСУ створили Порошенко зі своєю командою, Галітею особлива подяка. Не тули Кот свого зелю ,до несумісного з ним ЗСУ.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:38 Ответить
Гелетею? Цьому паркетному генералу?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:12 Ответить
Слава богу у Украины есть ЗСУ, які діють без Зеленского.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:42 Ответить
"Всередині світу Зеленського" журналіста Саймона Савіка Шустера

вбивають мою віру в журналістику вільного світу
показать весь комментарий
28.04.2022 21:06 Ответить
Всередині світу Зеленського "какая разница"
показать весь комментарий
28.04.2022 21:10 Ответить
Щось у вас, порохоботиків, мозок застиг ще за Петіка. Треба хоч якось розвиватись - книжки читати, нові методички...
показать весь комментарий
28.04.2022 23:16 Ответить
от щяс кому то обідно.
показать весь комментарий
29.04.2022 04:41 Ответить
Скільки живу, стільки і не пом'ятаю , шоб наші люди були задоволені гетьманом. Хоч кого вибери.
Але вважаю наразі треба схаменутися.Бо війна.
А вже після неї, надамо прочуханки
показать весь комментарий
29.04.2022 08:44 Ответить
Все "неначасі", а це "начасі"... 😡
Так ось, героізм одних - це халатність і непрофесіоналізм інших... А в даному випадку ми всі знаємо фаміліі цих "непрофесіоналів", які бравурно на стадіоні кидали в лице інших "чому війна не закінчена....от такий ви головнокомандувач"... Ми все пам'ятаємо!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 12:13 Ответить
Да-да-да! Це той журнальчик, який писав, що расєя дисант висадила на Банкову і Менахем Арістовіч з Натаном Лещенко його відбили !!!!! Пам'ятаю - пам'ятаю! Ну судячи по тій статті, то журнал пише якісь приколи, то мабуть і про Зеленького те саме.
показать весь комментарий
02.05.2022 10:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 