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В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям. ФОТО

Сьерра-Леоне выпустила марки с изображением работы украинских спасателей в условиях войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС Украины.

"Украина – в тренде. Наши спасатели в тренде! Мир нас поддерживает. Мир филателии – не исключение. 5 мая почта Сьерра-Леоне выпустила новые марки об украинской современности", – говорится в сообщении.

В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям 01
В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям 02
В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям 03

Как сообщалось, в Польше выпустили почтовую марку с изображением президента Украины.

Также смотрите: В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского. ФОТО

Автор: 

Африка (283) почта (127) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+18
Мама Африка? . Африканцы, которые не уехали из Харькова (не успели, не смогли) - бандеровцы еще те
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17.05.2022 15:40 Ответить
+16

Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
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17.05.2022 15:53 Ответить
+13
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17.05.2022 16:03 Ответить
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Мама Африка? . Африканцы, которые не уехали из Харькова (не успели, не смогли) - бандеровцы еще те
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17.05.2022 15:40 Ответить

Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
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17.05.2022 15:53 Ответить
достойно.
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17.05.2022 15:59 Ответить
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17.05.2022 16:03 Ответить
хорошо потролили
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17.05.2022 16:48 Ответить
Марки вогень! Я б купила до колекції.
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17.05.2022 16:08 Ответить
Про корабель то взагалі хфантастика.
Єдине що пожарки це камази і мази, а в іншому файно.
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17.05.2022 16:20 Ответить
Бачу, синку, що не москаль
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17.05.2022 16:26 Ответить
приємно вражена.... Африка ,дякуєм!
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17.05.2022 16:26 Ответить
Бл@дь...
ДЕ ЦЕ КУПИТИ???
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17.05.2022 16:28 Ответить
https://bomarka.com/ua/serra-leone/
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17.05.2022 20:06 Ответить
Дякую))
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17.05.2022 21:30 Ответить
В Сьєрра-Леоне поважають українців, це повязано з діяльністю нашого миротворчого контингенту у цій країні.
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17.05.2022 16:40 Ответить
100%, якось нашим вдавалось всіх заспокоювати з мінімумом застосування зброї. На французів там скаржились, багато конфліктів було
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17.05.2022 17:09 Ответить
Странно, что подборка только о спасателях, а не о воинах на передовой. Но, может, это еще не всё
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17.05.2022 17:33 Ответить
Так, про рятувальників щось забувають, а вони вчиняють справжній подвиг
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17.05.2022 17:46 Ответить
Дуже круті марки! Ех, мати б такі в колекції!
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17.05.2022 18:02 Ответить
Дивись вище
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17.05.2022 20:08 Ответить
сьерра леоне???? раися и белорусь "помогали" им в гражданской войне...это банан ниже спины
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17.05.2022 20:22 Ответить
 
 