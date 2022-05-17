В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям. ФОТО
Сьерра-Леоне выпустила марки с изображением работы украинских спасателей в условиях войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС Украины.
"Украина – в тренде. Наши спасатели в тренде! Мир нас поддерживает. Мир филателии – не исключение. 5 мая почта Сьерра-Леоне выпустила новые марки об украинской современности", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Польше выпустили почтовую марку с изображением президента Украины.
Топ комментарии
+18 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий17.05.2022 15:40 Ответить Ссылка
+16 pOrest
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+13 Aleks Varnavin
показать весь комментарий17.05.2022 16:03 Ответить Ссылка
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Отак напис на задній частині шолома - увійде в історію !
І не тільки філателістіки
Єдине що пожарки це камази і мази, а в іншому файно.
ДЕ ЦЕ КУПИТИ???