В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям. ФОТО

Сьерра-Леоне выпустила марки с изображением работы украинских спасателей в условиях войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС Украины.

"Украина – в тренде. Наши спасатели в тренде! Мир нас поддерживает. Мир филателии – не исключение. 5 мая почта Сьерра-Леоне выпустила новые марки об украинской современности", – говорится в сообщении.







Как сообщалось, в Польше выпустили почтовую марку с изображением президента Украины.

Также смотрите: В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского. ФОТО