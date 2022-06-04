Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату на Донеччині. В результаті спалахнула дерев'яна будівля Всіхсвятського скита.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото церкви, що палає, опублікував офіцер 95-ї ДШБ Юрій Кочевенко.

"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогорської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", – написав Кочевенко у Facebook.

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Факт російської атаки на Всіхсвятський скит підтвердили в УПЦ МП: "4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі".