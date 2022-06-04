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Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату на Донеччині. В результаті спалахнула дерев'яна будівля Всіхсвятського скита.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото церкви, що палає, опублікував офіцер 95-ї ДШБ Юрій Кочевенко.

"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогорської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", – написав Кочевенко у Facebook.

Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит 01

Читайте: Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

Факт російської атаки на Всіхсвятський скит підтвердили в УПЦ МП: "4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Коммунисты сгоняли в церковь всё село, закрывали и сжигали. А это их наследники - чему удивляться?
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04.06.2022 14:16
+52
Святогорская лавра, это та где банда Гиркина с оружием укрывалась перед нападением на Славянск?
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04.06.2022 14:19
+49
Ніби бурятам і іншій нечисті не все одно.
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04.06.2022 14:05
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Ніби бурятам і іншій нечисті не все одно.
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04.06.2022 14:05 Відповісти
Оце так дяка від росіян! Домолился за "братьев" та їх перемогу над бандерівцями !! І не пишуть що внаслідок бомбардувань російської армії- а "внаслідок бойових дій"!
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04.06.2022 14:47 Відповісти
Ідуть катком навіть по логову своєї ж агентури
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04.06.2022 14:47 Відповісти
агентура там може й їхня, але ж церкви то і лавра - наші
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04.06.2022 16:52 Відповісти
Фото зробили з великої відстані. Це по-перше. А по-друге, вали нах.. за рускім корабльом, лапоть
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04.06.2022 15:18 Відповісти
Аф-аф)))
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04.06.2022 15:41 Відповісти
Разрушать православные Храмы - давняя традиция москвитян. Это свидетельствует о том, что патриарх рпц мп Кирилл Гундяев плохо ведет душепопечительскую работу среди козлов и овец своего стада.

К большому сожалению, приходится констатировать, что российские православные военные игнорируют христианские ценности и во время Великого поста бомбили в городе Святогорске, что в Донецкой области, Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, принадлежащую упц московского патриархата, в которой находились православные беженцы. От взрывной волны из проемов здания вылетели окна и люди перебрались в неотапливаемые подвалы Лавры.

После этого варварства ратники «Русского мира» подвергли бомбардировке мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы в городе Мариуполе, в которой нашли убежище 80 мирных жителей, включая граждан Турции.

Несколько лет назад россияне разрушили колокольню православного храма московского патриархата в украинском поселке Широкино, что на Донбассе. Артиллеристы министра нападения и разрушения Сергея Куйжутовича Шойгу приезжают в Украину сдавать зачеты на меткость стрельбы по культовым сооружениям. От храма в Широкино уже осталась куча изуродованных взрывами кирпичей и покореженная арматура.

До этого, в Вербное воскресенье, русскоговорящие пришельцы обстрелами из 152 -миллиметровой артиллерии разбомбили здание православной церкви московского патриархата в украинском селе Правдовка, которое находится в глубоком тылу, почти в двадцати километрах от линии соприкосновения с оккупантами.

Но более всего пострадали храмы в Чернигове. В этом областном центре слуги отца лжи - Люцифера разбомбили десятки православных храмов. В Святотроицкий собор прилетела «братская» крылатая ракета из временно оккупированного украинского Крыма. Сильным взрывом разрушены стены храма. Ударная волна выбила окна, старинные витражи и полностью уничтожила древнюю роспись - картину явления Господа Савлу - будущему апостолу Павлу.



В результате вражеских обстрелов превращен в груду строительного мусора другой храм - церковь святителя Феодосия. Когда писались эти строки, российские военные моряки, приблизившись на субмарине в подводном положении к одесскому побережью, обстреляли крылатыми ракетами православный Иверский мужской монастырь МОСКОВСКОГО патриархата. Имеются сильные разрушения и человеческие жертвы. Монахи, вместо того, чтобы молиться о благоденствии города, ликвидируют последствия обстрела: вынимают остатки выбитых стекол, собирают осколки от корпуса ракеты и подметают территорию. Похоже, что для православных россиян нет ничего святого.

В свете вышесказанного вспоминаются выдержки из Послания Патриарха Тихона: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».

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04.06.2022 16:59 Відповісти
Самое пикантное в том что РПЦ не имеет никакого отношения к маланской иудо-фашистской верхушке в РФ. А эта верхушка поступает с христианскими храмами вне РФ как записано действовать в Талмуде
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04.06.2022 21:21 Відповісти
Вони ж буддисти чи поху...сти, хіба не все одно?
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04.06.2022 17:25 Відповісти
ну шо гундяй, доволен???
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04.06.2022 14:06 Відповісти
Ку-ку)
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04.06.2022 15:00 Відповісти
Странно, а до 24.02.2022 никто не взрывал лавры. Но разве скрепоносные мозги это могут понять.
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04.06.2022 15:22 Відповісти
ти ще не з кораблем?
то іди...
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04.06.2022 15:23 Відповісти
Руссский сатанист, следуй в кильватере руссского военного корабля!🖕
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04.06.2022 15:23 Відповісти
блин это божий дом. во все времена когда простым людям был убежищем. туда даже фашисты не заходили или ничего не делали людям там.
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04.06.2022 14:10 Відповісти
Коммунисты сгоняли в церковь всё село, закрывали и сжигали. А это их наследники - чему удивляться?
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04.06.2022 14:16 Відповісти
В Корюковці під Черніговом угорці з німцями спалили більше тисячі українців.
Спровокували їх комуняцькі партизани, які потім дивились на розправу з сусіднього лісу
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04.06.2022 15:05 Відповісти
Не знають бо при совку не дуже хотіли піарити злочини проти українців, навіть якщо вони значно більші.
Про "Операцію Вісла" теж ніхто не чув?
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04.06.2022 15:31 Відповісти
Яку тисячу? Було розтріляно і спалено живцем біля 7000 жителів Корюківки.
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04.06.2022 19:38 Відповісти
ОЛЕНИНА ТУПАЯ!У ТЕБЯ ПРАВДА ОДНА ОРТ И РАША24! ВКЛЮЧИ МОЗГИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 15:08 Відповісти
а вони в нього є? Є що включати?
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04.06.2022 15:24 Відповісти
какие такие фошизды? Италия воевала во второй мировой на теренах Украины?
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04.06.2022 14:17 Відповісти
Звичайно воювали разом з німцями, румунами та угорцями. Італійські війська воювали якраз на Донбасі і доходили разом з німцями до Сталінграда. Там зазнали великих втрат, після чого їх вивели зі Східного фронту.
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04.06.2022 14:26 Відповісти
І ще "блакитна дивізія" іспанських добровольців...
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04.06.2022 15:14 Відповісти
Согласен с Вами. А вот говорят, что армяне, в оккупированном ими с помощью русни, Карабахе, в мечетях свинарники устраивали.
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04.06.2022 14:51 Відповісти
Бляха, чому в Україні до сих пір не заборонений гундяєвський сатанат?!! Скільки ще десятків тисяч наших громадян має загинути аби тварюки із кварталу95 прийняли закон?
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04.06.2022 14:12 Відповісти
да потому, что этот балаган - церковь - должен быть отделен от любого вмешательства в дела государственные. в 21 веке заниматься хз чем. сильно помог? тот, которого нет и не было никогда? вот так ипоможет в будущем.
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04.06.2022 14:16 Відповісти
ой, дорогенькі дописувачі ))) які ж ви наївні... яка, до біса, віра і релігія. Це глобальна система уникнення податків і імпортного мита ))) Усі "потрібні" компанії і "важливі" люди через цю організацію (церкву) роблять свій бізнес
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04.06.2022 14:35 Відповісти
Цікава версія, але НІТ.
Релігія має бути і церкви мають бути. А от вже в кого вірити чи не вірити і до якої церкви ходити чи не ходити - то вже особиста справа кожної людини.

І не треба сюди приплітати якісь компанії і мита. Хоча б одну назвіть, хто уникає податків через церкву. Про офшори всі знають, а от про церкву - тільки ви))
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04.06.2022 15:23 Відповісти
ви вірно сказали, але чомусь виходить усе навпаки(
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04.06.2022 15:26 Відповісти
Начебто ти з іншої планети.чорти в рясах як торгували цигарками та горілкою так і торгують.
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04.06.2022 15:56 Відповісти
Вася, иди на... к Невзорову.
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04.06.2022 15:09 Відповісти
росіяни теж люди, вони не можуть ......
цитати величайнівших
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04.06.2022 14:14 Відповісти
где то на ютубе, с год назад Полтава в чат-рулетке говорил с бурятом. и тот говорит - знаешь почему не отправляют вас убивать из москвы, ленинграда, а отправляют нас?, - а потому, говорит же - что нам вы пох. мы о вас ничего и не знали никогда. и нам на вас пох. вы далеко, мы ещё дальше. так что - нечему удивляться.
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04.06.2022 14:14 Відповісти
Насправді, буряти - це нащадки літописних Обрів (авари), які в 6-7 ст. пройшлись ордою через землі Дулібів (Волинь) і Хорватів (Галичина), перейшли Карпати, і знищили там першу державу західних слов'ян- "державу Само".
Літопис каже що -"прийшли Обри і примучили Дулібів, і зло їм творіше і запряга жен слов'янських у вози і їздили так"...
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04.06.2022 15:18 Відповісти
Какого, какого матриархата?
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04.06.2022 14:15 Відповісти
tak eto vatny hram...nu i pustj gorit todi

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04.06.2022 14:19 Відповісти
Святогорская лавра, это та где банда Гиркина с оружием укрывалась перед нападением на Славянск?
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04.06.2022 14:19 Відповісти
Так, це саме та лавра. Попи з неї ще бігали з калашами разом з "обдрочєнієм дамбаса" стріляти укрів. Були відео в ютубі у 2014 році.
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04.06.2022 14:29 Відповісти
Ходили слухи, что там гиркин прятал общаг.
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04.06.2022 15:09 Відповісти
Бог не только не слепой, а еще и с черным юмором существо
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04.06.2022 18:19 Відповісти
карлик упорно развенчивает мифы про братские народы, православный хоругвеносный талибан, миролюбие и человеческие качества рашистов и т.д. Хотя всем известно, что в Батурине в 1709 году расеяне сжигали живьем тысячи женщин и детей, а на Кавказке в ХIх веке играли в футбол головами черкесов на глазах их детей, сюда же зверства на Зап. Украине в 1939 г. и голодомор..
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04.06.2022 14:23 Відповісти
Так в москальських ЗМІ скажуть, що то укрофашисти розбомбили цю лавру.
То розвінчувати особливо нема для кого. Ми і так в курсі. А кацапи будуть свято вірити своїй пропаганді, що це укри зробили...
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04.06.2022 14:31 Відповісти
Это уже для Запада, да и документация свежих военных преступлений и в Украине кое-кого тыкнуть рылом не помешает на тему что делать с мордором.
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04.06.2022 14:40 Відповісти
...все вірно. Але є нюанс. Саме нащадки переселених на Кубань запорожців, як пишуть, були найбільш успішними у підкоренні горців, навіть хтось до генерала в російській армії дослужився бо тактикою знищення аулів здобув собі успіх.
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04.06.2022 15:22 Відповісти
Цікаво, а Кирило (Гундяєв) благословив обстріл?
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04.06.2022 14:25 Відповісти
Чомусь не дуже бентежить гундяєвське майно
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04.06.2022 14:27 Відповісти
Ну горить, скоро ще й детонувати може... чорти в пеклі дров підкинули.... на кого це впливає? на сублімірований й збочений мозок мацковських попів ніяк, все одно скажуть, що то ВСУ по них лупашить...
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04.06.2022 14:28 Відповісти
Когда уже из Киевской Лавры выгонят Московский Сатанат?
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04.06.2022 14:28 Відповісти
Орда до християнства нема ніякого відношення. Намагались зробити зі звірів людей, нести віру в Бога, але бачимо що з цього вийшло - Гундяев та ті хто ніколи так і не став і не стане людьми.
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04.06.2022 14:31 Відповісти
сатанистам и бесам плевать куда стрелять хоть в жилой дом ,хоть в церковь
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04.06.2022 14:31 Відповісти
хотіли ще в 2014 році -- возьміть . паршиво тільки річка мілка стала вода тільки в руслі
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04.06.2022 14:31 Відповісти
Yanina Sokolova

3 год ·

Це фото мені надіслали друзі військові.

Фото зроблене у штабі на сході країни.

На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка є темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку.
Дає вказівки командуванню.
Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».

Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам.
Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті?
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04.06.2022 14:38 Відповісти
Повторюся, це фото мені надіслали військові.

Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.

Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка.

Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів.

Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.

#СЛАВАЗСУ
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04.06.2022 14:39 Відповісти
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04.06.2022 14:40 Відповісти
мразь от фсбэшника ермака стук стук в кантору
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04.06.2022 14:42 Відповісти
У нас все під контролем ФСБ.
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04.06.2022 15:04 Відповісти
...ніби хтось поніс відповідальність за Іловайську авантюру Бєні...
...або за пошук миру в очах пуйла..
...за Вагнергейт і знищену Хомчаком оборонку..
...за здачу стратегічної зброї при Кучмі за безцінь...
...за вибір у 1991 році перекрашених комуняк (під брендом "новиє ліца")...

Інституту репутації в нас нема, як і відповідальності. Є тільки політичні репресії- генерал Марченко, Павловський, Рифмайстер
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04.06.2022 15:28 Відповісти
Іловайськ впертий укронарод асоціює виключно з прізвищем Порошенко. Ніби Порошенко міг знати про підставу росіян, які замість зеленого коридору, ввели свої регулярні війська саме в той момент.

Та хто ж буде розбиратися в фактах і вивчати хронологію тих подій. Сказали, що винний Порошенко. Значить, він. І потопали на виборчі дільниці...
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04.06.2022 15:36 Відповісти
Налийте їй проносного разом зі снодійним, у неї тоді будуть інші клопоти.
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04.06.2022 16:29 Відповісти
Відповідальність за наслідки нестимуть військові командири, бо мають за зразком Залужного, який чи то не пускав Д'Єрмака в Генштаб, чи то послав його у кільватері руссского воєнного корабля, при намаганні керувати, відправити за тим же маршрутом СТОРОННЮ особу. Існують статути, от за ними нехай і діють.
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04.06.2022 16:36 Відповісти
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04.06.2022 14:40 Відповісти
а в нас спецобосрація найвеличнішого гетьмана світу, Зелеона Боневтіка I. але вона секретна, бо хазяїн з бункера просив не афішувати такі перемоги
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04.06.2022 14:44 Відповісти
УПЦ МП: "... внаслідок воєнних дій ..."

А поточнее нельзя?
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04.06.2022 14:40 Відповісти
Ты, Егорушка, видать, ствольную артиллерию в храме видел в оптический прицел винтовки.
не та ли?
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04.06.2022 15:09 Відповісти
Так УПЦ всетаки може стріляти по храму? Чи обмовка по Фрейду?
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04.06.2022 15:17 Відповісти
ПрЯмославный паша-мерседес спешит на помощь.
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04.06.2022 14:46 Відповісти
де-гундяевизация в действии!
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04.06.2022 14:47 Відповісти
А святогорці росіянам там зброю ховали, та самих гіркінців від ЗСУ. Нарешті віддячили!
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04.06.2022 15:01 Відповісти
Факт російської атаки на Всіхсвятський скит підтвердили в УПЦ МП? Вони лише повідомили що 4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі. Навіть коли Путін особисто вістрілить в голову Онуфрія і це покажуть у прямому ефірі, то МП не назве рассєю агресорм
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04.06.2022 15:02 Відповісти
скрєпно.. *****..
це ж з тридцяток кілометрів від місця мого народження і зовсім поряд від мого совЄцького піонерського табору.. земляки (і не тільки), буду бити є..бала, кому зможу і за-натхнення, без образ, по-любому, за будь-який натяк на хАроший узький мір - у вас там вже набігло по-совокупності ще з часів йаника.. рідний старший брат (і не тільки) вже боїться мене і навіть не телефонує, дебіл
..і да, я - не крутий, просто принципово-послідовний..(
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04.06.2022 15:10 Відповісти
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04.06.2022 15:11 Відповісти
Френдлі файр він такий... А на що ви попи московські сподівались? Ви для орди бидло в навозі!
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04.06.2022 15:16 Відповісти
Чому дивуватися, якщо лінія фронту близько до лаври. Прилетіти може в що завгодно. Не думаю, що це навмисно зробили.
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04.06.2022 15:30 Відповісти
гундяї стріляють самі у себе...
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04.06.2022 15:50 Відповісти
Раз палять, значить будуть тікати.
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04.06.2022 16:10 Відповісти
Получається - спалили хату , на якій постійно відбувалися сходняки диверсантів гуні московського та стрілкувалася проросійська сатанва з терористами в рясах .
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04.06.2022 16:13 Відповісти
Схоже на карму? Хіба ні?
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04.06.2022 16:23 Відповісти
горить капище.., такі дістрофічні "маківки" зверху і їх до... незлічити, як роги в Сатани... то архітектура якого стилю? мокшанско-сатанинського, чи просто сатанинського?
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04.06.2022 16:33 Відповісти
Росіяни це називають не "маковка" а "луковица" - цибулинка!
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04.06.2022 17:36 Відповісти
хоть картошкою чи буряком... мені, як то вони пох...
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04.06.2022 18:45 Відповісти
Так там одни монголоиды нехристи. Им шо храм шо сартир.
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04.06.2022 16:44 Відповісти
Церковь жалко. Мацковскиепопы были и нету, а историю никто не вернет(
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04.06.2022 16:45 Відповісти
Якщо чесно-якось пофіг...мені більше болить за єдину сльозинку дитини, аніж за храми,скити і різні там "святині". Там Бога не має і не було...
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04.06.2022 16:47 Відповісти
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04.06.2022 17:51 Відповісти
Да мать их #$б, пусть горит эта гундяйско-фсбшная секта и все ************ 3,14дарасы чтт там находятся.
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04.06.2022 18:07 Відповісти
З нетерпінням чекаю на виступ шапіто-95 з номером "горить, палає Всіхсвятський скит, в ченців й попів теж підгорає") Вони "дуже дотепно" обіграли підпал будинку Гонтарєвої, тепер теж є гарний привід.
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04.06.2022 18:19 Відповісти
для дибілів - дотепно... для нормальних - великий сором.
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04.06.2022 18:47 Відповісти
Підтвердили, що "в наслідок бойових дій"!
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04.06.2022 20:16 Відповісти
Гори гори ясно,щоби не погасло.
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04.06.2022 22:05 Відповісти
 
 