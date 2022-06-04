Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату на Донеччині. В результаті спалахнула дерев'яна будівля Всіхсвятського скита.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото церкви, що палає, опублікував офіцер 95-ї ДШБ Юрій Кочевенко.
"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогорської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", – написав Кочевенко у Facebook.
Факт російської атаки на Всіхсвятський скит підтвердили в УПЦ МП: "4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі".
Топ коментарі
+55 Michael Krishtopa 1df41f20
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+52 Serg Koshserg
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+49 Ksenia VB
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К большому сожалению, приходится констатировать, что российские православные военные игнорируют христианские ценности и во время Великого поста бомбили в городе Святогорске, что в Донецкой области, Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, принадлежащую упц московского патриархата, в которой находились православные беженцы. От взрывной волны из проемов здания вылетели окна и люди перебрались в неотапливаемые подвалы Лавры.
После этого варварства ратники «Русского мира» подвергли бомбардировке мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы в городе Мариуполе, в которой нашли убежище 80 мирных жителей, включая граждан Турции.
Несколько лет назад россияне разрушили колокольню православного храма московского патриархата в украинском поселке Широкино, что на Донбассе. Артиллеристы министра нападения и разрушения Сергея Куйжутовича Шойгу приезжают в Украину сдавать зачеты на меткость стрельбы по культовым сооружениям. От храма в Широкино уже осталась куча изуродованных взрывами кирпичей и покореженная арматура.
До этого, в Вербное воскресенье, русскоговорящие пришельцы обстрелами из 152 -миллиметровой артиллерии разбомбили здание православной церкви московского патриархата в украинском селе Правдовка, которое находится в глубоком тылу, почти в двадцати километрах от линии соприкосновения с оккупантами.
Но более всего пострадали храмы в Чернигове. В этом областном центре слуги отца лжи - Люцифера разбомбили десятки православных храмов. В Святотроицкий собор прилетела «братская» крылатая ракета из временно оккупированного украинского Крыма. Сильным взрывом разрушены стены храма. Ударная волна выбила окна, старинные витражи и полностью уничтожила древнюю роспись - картину явления Господа Савлу - будущему апостолу Павлу.
В результате вражеских обстрелов превращен в груду строительного мусора другой храм - церковь святителя Феодосия. Когда писались эти строки, российские военные моряки, приблизившись на субмарине в подводном положении к одесскому побережью, обстреляли крылатыми ракетами православный Иверский мужской монастырь МОСКОВСКОГО патриархата. Имеются сильные разрушения и человеческие жертвы. Монахи, вместо того, чтобы молиться о благоденствии города, ликвидируют последствия обстрела: вынимают остатки выбитых стекол, собирают осколки от корпуса ракеты и подметают территорию. Похоже, что для православных россиян нет ничего святого.
В свете вышесказанного вспоминаются выдержки из Послания Патриарха Тихона: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной.
Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».
то іди...
Спровокували їх комуняцькі партизани, які потім дивились на розправу з сусіднього лісу
Про "Операцію Вісла" теж ніхто не чув?
Релігія має бути і церкви мають бути. А от вже в кого вірити чи не вірити і до якої церкви ходити чи не ходити - то вже особиста справа кожної людини.
І не треба сюди приплітати якісь компанії і мита. Хоча б одну назвіть, хто уникає податків через церкву. Про офшори всі знають, а от про церкву - тільки ви))
на...к Невзорову.
цитати величайнівших
Літопис каже що -"прийшли Обри і примучили Дулібів, і зло їм творіше і запряга жен слов'янських у вози і їздили так"...
То розвінчувати особливо нема для кого. Ми і так в курсі. А кацапи будуть свято вірити своїй пропаганді, що це укри зробили...
3 год ·
Це фото мені надіслали друзі військові.
Фото зроблене у штабі на сході країни.
На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка є темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку.
Дає вказівки командуванню.
Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».
Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам.
Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті?
Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.
Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка.
Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів.
Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.
#СЛАВАЗСУ
...або за пошук миру в очах пуйла..
...за Вагнергейт і знищену Хомчаком оборонку..
...за здачу стратегічної зброї при Кучмі за безцінь...
...за вибір у 1991 році перекрашених комуняк (під брендом "новиє ліца")...
Інституту репутації в нас нема, як і відповідальності. Є тільки політичні репресії- генерал Марченко, Павловський, Рифмайстер
Та хто ж буде розбиратися в фактах і вивчати хронологію тих подій. Сказали, що винний Порошенко. Значить, він. І потопали на виборчі дільниці...
А поточнее нельзя?
не та ли?
це ж з тридцяток кілометрів від місця мого народження і зовсім поряд від мого совЄцького піонерського табору.. земляки (і не тільки), буду бити є..бала, кому зможу і за-натхнення, без образ, по-любому, за будь-який натяк на хАроший узький мір - у вас там вже набігло по-совокупності ще з часів йаника.. рідний старший брат (і не тільки) вже боїться мене і навіть не телефонує, дебіл
..і да, я - не крутий, просто принципово-послідовний..(