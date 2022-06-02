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Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавра,святогорська

30 травня 2022 року в результаті обстрілів міста Святогірськ (Донецька область) було заподіяно руйнування Свято-Успенської Святогірської лаври, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (МП).

"… 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської лаври. Під час обстрілу загинули благочинний лаври архімандрит Галактіон, чернець Аристоклей, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома", – повідомив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон, архімандрит Святогірської лаври.

Зазначається, що зв'язок із лаврою вже тривалий час відсутній.

Як раніше повідомляв Офіс генпрокурора України, 4 травня внаслідок обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври у Краматорському районі постраждали 7 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
7h

І біда не не в тому, що Банкова лупить по Пороху… вони це завжди прямо чи приховано робили… а ми усі знаємо ціну цим потугам Біда в тому, що вони (а це усі спікери Банкової) фактично виправдовують Путіна, повторюючи його тези, що він війною ЗМУЩЕНИЙ був захищатися…
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02.06.2022 02:29
+48
Придурок, а хто ж створив цю армію яка наперекір зеленому гівну стала воювати за Україну так що ніяка агентура в апараті зечма не змогла її зупинити?
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02.06.2022 02:56
+42
Это - рашизм - православный фашизм, с благословения патриарха Кирилла.
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02.06.2022 02:25
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в терминах спецоперации - попали под дружественный огонь
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02.06.2022 09:56 Відповісти
єдіновєрний і єдінокровний
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02.06.2022 11:03 Відповісти
люди кому принадлежала эта лавра если вы не знали то МП а они первые кто был зачинщиком раскола Украины, так что пусть обращаются в РАШУ.
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02.06.2022 10:02 Відповісти
краще в паРАШУ)
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02.06.2022 10:13 Відповісти
Гуня благословив спецоперацію, так що ФСБшні попи як заплановано попадуть відразу в рай, але не факт.
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02.06.2022 10:16 Відповісти
Чертям - что монастырь, что роддом - все едино. А если учесть, что среди этих чертей - буддисты, шаманисты, мусульмане - что им этот православный храм? Впрочем и православной части этих урук-хайев - в кайф по куполам пострелять
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02.06.2022 10:26 Відповісти
А попы святогорские и после этого будут гундева с ****** "за здравие" поминать?
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02.06.2022 10:35 Відповісти
Це життя вчить. Не треба було в 2014 прихисток для Гіркіна давати
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02.06.2022 10:38 Відповісти
БОжьи люди, бл*
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02.06.2022 10:39 Відповісти
Московська лавра!Це вам привіт віл вашого Гундяєва. Поминайте і далі вбивцю
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02.06.2022 11:14 Відповісти
Френдли файр он такой...
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02.06.2022 11:17 Відповісти
Да мать их так этих правосральных гундяйских ******...в. Что забыли уже как эти твари прятали оружие и сепарню в своих сектантских храмах.
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02.06.2022 11:38 Відповісти
Цікаво, а намісник лаври владиченька Арсєній і далі буде на проповідях розказувати про харошого патріарха куріл і про те, що митрополит іларіон алфєєв телефонував і так плакав, так плакав?
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02.06.2022 15:48 Відповісти
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