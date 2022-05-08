УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9201 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
22 547 20

Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Внаслідок обстрілів російських окупантів було зруйновано Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері повідомив український офіцер Юрій Кочевенко.

Він зазначив: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Святогірську лавру. ФОТО

Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода ☠️#stoprussia pic.twitter.com/guncaUoMJZ

— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 8, 2022

Автор: 

Лавра (294) монастир (42) Донецька область (8812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Це карма нех було бойовиків Гіркіна ховати у 14 му. А де попи ? Втікли ?
показати весь коментар
08.05.2022 20:36 Відповісти
+21
А вату не переделать, она все с такой же ненавистью ко всему украинскому просто отползает в центр и запад Украины, проводя разведку местности, и корректируя ракетные удары...
показати весь коментар
08.05.2022 20:53 Відповісти
+19
****** епашат по востоку где всегда была куча ваты, браво!
показати весь коментар
08.05.2022 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** епашат по востоку где всегда была куча ваты, браво!
показати весь коментар
08.05.2022 20:24 Відповісти
А вату не переделать, она все с такой же ненавистью ко всему украинскому просто отползает в центр и запад Украины, проводя разведку местности, и корректируя ракетные удары...
показати весь коментар
08.05.2022 20:53 Відповісти
поп-безбожник кирила сказал "йе-башить" - холопы сцаря и вйе-бали
показати весь коментар
08.05.2022 20:30 Відповісти
чем дальше на восток, тем больше народа зараженного парашкой.... хотите их убить ради сруцького мира, но даже что останется это не устоит, это вам не 2014 год всу в тапках, все равно будете отбиты
показати весь коментар
08.05.2022 20:33 Відповісти
Це карма нех було бойовиків Гіркіна ховати у 14 му. А де попи ? Втікли ?
показати весь коментар
08.05.2022 20:36 Відповісти
Кацапам пофіг.

https://www.youtube.com/c/pryamiy Телеканал Прямий https://www.youtube.com/post/UgkxtbjEXoIdIf2WZJ6vfwxY1oxsJxVGrKx2 1 час назад

🔥На росії горить. Гасити нема кому. Усі поїхали в Україну вбивати українців

показати весь коментар
08.05.2022 20:36 Відповісти
скрепоносные высокодуховные вы наши - "нас так воспитали мы верующие " "мы християне" "ненавидим геев не по хрестиански это аморально это грех"- наверное убивать, разрушать, грабить, пытать, насиловать, это не грех рашисткие мрази
показати весь коментар
08.05.2022 20:46 Відповісти
РПЦ московського патріархату- філія ФСБ, карма прилетіла
показати весь коментар
08.05.2022 20:52 Відповісти
Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври РПЦ... осине гніздо КГБ-ФСБ
показати весь коментар
08.05.2022 20:57 Відповісти
Це так, але сама споруда (швидше вже - місце)- давня християнська святиня України ще за 200 років до москви...
показати весь коментар
08.05.2022 21:23 Відповісти
Кацапи развалили лавру москальського патріархату: "Увьі и ах!" (С)
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
фсб-шні попи втечуть , а будівлі належать Україні .
показати весь коментар
08.05.2022 21:17 Відповісти
Вата теперь скажет : " пральна зделали, ета шоп униатам не дасталась, шоп ната туда не хадила"
показати весь коментар
08.05.2022 21:12 Відповісти
Мені байдуже, що орки зруйнували цей скит, певне це погано.
Ці ФСБні офіси московської церкви добре приклалися до підготовки агресії проти України промиваючи мізки довірливим парафіянам, агітували за "рускій мір", розповсюджували кацапську літературу і ненавиділи все українське. Вони думали, що буде як в 2014, спрацювались з сєпарами і все добре. А хєр вам в кадило, теж прилітає від орків. Моліться далі на Гуню і нах*й з України.
показати весь коментар
08.05.2022 21:15 Відповісти
Россия снова в огне: что горит на этот раз

https://t.me/zsuwar/14193

В воскресенье, 8 мая, в российской Перми вспыхнул пожар на территории авиационного техникума имени Швецова. Об этом сообщают росСМИ.
По данным журналистов, сильный пожар вспыхнул прямо в центри Перми, из-за чего ряд улиц накрыло черным дымом.

В то же время, с массовыми пожарами в Красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается россиянам за тысячи убитых и замученных украинцев.


показати весь коментар
08.05.2022 21:16 Відповісти
Ну що ж-це стане символом смерті гундяївської церкви на наших теренах. Навіки!!!
показати весь коментар
08.05.2022 21:16 Відповісти
Наверное свидетели секты попа гундяева работают без лицензии, шо бог не защитил.
Отдайте нищему рубаху,
Сказал пророк когда воскрес.
Гундяй послал Иисуса накуй.
Садясь в роскошный "Мерседес"
показати весь коментар
08.05.2022 21:33 Відповісти
Большевики получили уничтожение СССР за разрушение храмов.
И рашисты выпросят.
показати весь коментар
08.05.2022 21:51 Відповісти
Чтоби прекратить генацид народа Донбаса, советую етим людям бросатся под гусеници руzzких танков, а также возле церквей устраивать живие надписи "рпц", чтоби руzzкие льотчики их не бомбили.
показати весь коментар
08.05.2022 21:54 Відповісти
Бог не Ермошка, видит немножко! За что боролись, на то и напоролись! Ублюдки лаптеногие, руэсэского мира захотелось, ботва чекистская? Жрите, пока пузо не лопнет. Паразиты.
показати весь коментар
08.05.2022 23:21 Відповісти
 
 