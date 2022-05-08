Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО
Внаслідок обстрілів російських окупантів було зруйновано Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері повідомив український офіцер Юрій Кочевенко.
Він зазначив: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".
Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода ☠️#stoprussia pic.twitter.com/guncaUoMJZ— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 8, 2022
Топ коментарі
+22 Vladimir Baranov #469466
показати весь коментар08.05.2022 20:36 Відповісти Посилання
+21 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар08.05.2022 20:53 Відповісти Посилання
+19 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар08.05.2022 20:24 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/c/pryamiy Телеканал Прямий https://www.youtube.com/post/UgkxtbjEXoIdIf2WZJ6vfwxY1oxsJxVGrKx2 1 час назад
🔥На росії горить. Гасити нема кому. Усі поїхали в Україну вбивати українців
Ці ФСБні офіси московської церкви добре приклалися до підготовки агресії проти України промиваючи мізки довірливим парафіянам, агітували за "рускій мір", розповсюджували кацапську літературу і ненавиділи все українське. Вони думали, що буде як в 2014, спрацювались з сєпарами і все добре. А хєр вам в кадило, теж прилітає від орків. Моліться далі на Гуню і нах*й з України.
https://t.me/zsuwar/14193
В воскресенье, 8 мая, в российской Перми вспыхнул пожар на территории авиационного техникума имени Швецова. Об этом сообщают росСМИ.
По данным журналистов, сильный пожар вспыхнул прямо в центри Перми, из-за чего ряд улиц накрыло черным дымом.
В то же время, с массовыми пожарами в Красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается россиянам за тысячи убитых и замученных украинцев.
Отдайте нищему рубаху,
Сказал пророк когда воскрес.
Гундяй послал Иисуса накуй.
Садясь в роскошный "Мерседес"
И рашисты выпросят.