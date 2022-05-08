Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Внаслідок обстрілів російських окупантів було зруйновано Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в твіттері повідомив український офіцер Юрій Кочевенко.

Він зазначив: "Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода".

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