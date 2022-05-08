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Российские оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры. ВИДЕО

В результате обстрелов российских оккупантов был разрушен Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в твиттере сообщил украинский офицер Юрий Кочевенко.

Он отметил: "Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Руины и смерть - это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жаль".

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Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода ☠️#stoprussia pic.twitter.com/guncaUoMJZ

— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 8, 2022

Лавра (421) монастырь (79) Донецкая область (9997)


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Топ комментарии
+22
Це карма нех було бойовиків Гіркіна ховати у 14 му. А де попи ? Втікли ?
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08.05.2022 20:36 Ответить
+21
А вату не переделать, она все с такой же ненавистью ко всему украинскому просто отползает в центр и запад Украины, проводя разведку местности, и корректируя ракетные удары...
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08.05.2022 20:53 Ответить
+19
****** епашат по востоку где всегда была куча ваты, браво!
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08.05.2022 20:24 Ответить
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****** епашат по востоку где всегда была куча ваты, браво!
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08.05.2022 20:24 Ответить
А вату не переделать, она все с такой же ненавистью ко всему украинскому просто отползает в центр и запад Украины, проводя разведку местности, и корректируя ракетные удары...
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08.05.2022 20:53 Ответить
поп-безбожник кирила сказал "йе-башить" - холопы сцаря и вйе-бали
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08.05.2022 20:30 Ответить
чем дальше на восток, тем больше народа зараженного парашкой.... хотите их убить ради сруцького мира, но даже что останется это не устоит, это вам не 2014 год всу в тапках, все равно будете отбиты
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08.05.2022 20:33 Ответить
Це карма нех було бойовиків Гіркіна ховати у 14 му. А де попи ? Втікли ?
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08.05.2022 20:36 Ответить
Кацапам пофіг.

https://www.youtube.com/c/pryamiy Телеканал Прямий https://www.youtube.com/post/UgkxtbjEXoIdIf2WZJ6vfwxY1oxsJxVGrKx2 1 час назад

🔥На росії горить. Гасити нема кому. Усі поїхали в Україну вбивати українців

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08.05.2022 20:36 Ответить
скрепоносные высокодуховные вы наши - "нас так воспитали мы верующие " "мы християне" "ненавидим геев не по хрестиански это аморально это грех"- наверное убивать, разрушать, грабить, пытать, насиловать, это не грех рашисткие мрази
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08.05.2022 20:46 Ответить
РПЦ московського патріархату- філія ФСБ, карма прилетіла
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08.05.2022 20:52 Ответить
Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври РПЦ... осине гніздо КГБ-ФСБ
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08.05.2022 20:57 Ответить
Це так, але сама споруда (швидше вже - місце)- давня християнська святиня України ще за 200 років до москви...
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08.05.2022 21:23 Ответить
Кацапи развалили лавру москальського патріархату: "Увьі и ах!" (С)
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08.05.2022 21:04 Ответить
фсб-шні попи втечуть , а будівлі належать Україні .
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08.05.2022 21:17 Ответить
Вата теперь скажет : " пральна зделали, ета шоп униатам не дасталась, шоп ната туда не хадила"
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08.05.2022 21:12 Ответить
Мені байдуже, що орки зруйнували цей скит, певне це погано.
Ці ФСБні офіси московської церкви добре приклалися до підготовки агресії проти України промиваючи мізки довірливим парафіянам, агітували за "рускій мір", розповсюджували кацапську літературу і ненавиділи все українське. Вони думали, що буде як в 2014, спрацювались з сєпарами і все добре. А хєр вам в кадило, теж прилітає від орків. Моліться далі на Гуню і нах*й з України.
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08.05.2022 21:15 Ответить
Россия снова в огне: что горит на этот раз

https://t.me/zsuwar/14193

В воскресенье, 8 мая, в российской Перми вспыхнул пожар на территории авиационного техникума имени Швецова. Об этом сообщают росСМИ.
По данным журналистов, сильный пожар вспыхнул прямо в центри Перми, из-за чего ряд улиц накрыло черным дымом.

В то же время, с массовыми пожарами в Красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается россиянам за тысячи убитых и замученных украинцев.


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08.05.2022 21:16 Ответить
Ну що ж-це стане символом смерті гундяївської церкви на наших теренах. Навіки!!!
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08.05.2022 21:16 Ответить
Наверное свидетели секты попа гундяева работают без лицензии, шо бог не защитил.
Отдайте нищему рубаху,
Сказал пророк когда воскрес.
Гундяй послал Иисуса накуй.
Садясь в роскошный "Мерседес"
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08.05.2022 21:33 Ответить
Большевики получили уничтожение СССР за разрушение храмов.
И рашисты выпросят.
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08.05.2022 21:51 Ответить
Чтоби прекратить генацид народа Донбаса, советую етим людям бросатся под гусеници руzzких танков, а также возле церквей устраивать живие надписи "рпц", чтоби руzzкие льотчики их не бомбили.
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08.05.2022 21:54 Ответить
Бог не Ермошка, видит немножко! За что боролись, на то и напоролись! Ублюдки лаптеногие, руэсэского мира захотелось, ботва чекистская? Жрите, пока пузо не лопнет. Паразиты.
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08.05.2022 23:21 Ответить
 
 