Российские оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры. ВИДЕО

В результате обстрелов российских оккупантов был разрушен Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в твиттере сообщил украинский офицер Юрий Кочевенко.

Он отметил: "Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Руины и смерть - это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жаль".

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