Посол США Брінк відвідала понищену війною Бородянку. ФОТО

Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку, яка зазнала катастрофічних руйнувань під час бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пані посол повідомила у своєму Twitter.

"Бородянка жахливо постраждала. Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - прокоментувала Бріджит Брінк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

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