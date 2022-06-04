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Посол США Брінк відвідала понищену війною Бородянку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку, яка зазнала катастрофічних руйнувань під час бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пані посол повідомила у своєму Twitter.

"Бородянка жахливо постраждала. Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - прокоментувала Бріджит Брінк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

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Посол США Брінк відвідала понищену війною Бородянку 01
Посол США Брінк відвідала понищену війною Бородянку 02

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Бріджит Брінк-респект...
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04.06.2022 20:59 Відповісти
Анонсуючи свою роботу в Україні пані посол не забула наголосити на сприянні у зміцненні нашої демократії, судової системи, і боротьбі з корупцією. Ось тут, певно, зелені не зрозуміли. Тут у нас всеперемагаюча зелена хуцпа, нє мєшайтє.
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04.06.2022 21:06 Відповісти
Что это за фуфло в кепке вьётся возле посла? Бенядиктова,что ли?
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04.06.2022 21:12 Відповісти
Фотка зроблена у такому ракурсі, наче ця тупа хвойда володіє англійською, щоб щось розповідати пані послу.
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04.06.2022 21:17 Відповісти
зате брінк дивиться на непорозуміння в бейсболці як на ........ ))))
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04.06.2022 21:30 Відповісти
Перекладач дуже схожа на головного корупціонера України. НЄ?
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04.06.2022 21:28 Відповісти
Хіба це БЕНЯ диктова?
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04.06.2022 21:29 Відповісти
Вєнька в бейсболці краще виглядає ніж з "зачіскою" в кабінетному інтер'єрі...
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07.06.2022 19:56 Відповісти
 
 