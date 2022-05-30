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Новий посол США Брінк прибула до Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва, хоч офіційно про її приїзд поки не оголошували.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація з'явилась у твіттері посольства США в Україні.

"Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США у Києві заради підтримки України", - зазначається у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк отримала візу для роботи в Україні, - Маркарова. ФОТО

Новий посол США Брінк прибула до Києва 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Вітаємо, пані Брінк.
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30.05.2022 21:41
+6
А хто "Блазню" буде "хвіст на палицю накручувать"? Це теж треба комусь регулярно робить - щоб під ногами землю відчував і знав своє місце!
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30.05.2022 21:45
+6
На этом спекуляции про новую атаку на Киев можно закрывать. Киев может спать спокойно.
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30.05.2022 21:49
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Лучше бы хаймарсы с атакамами
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30.05.2022 21:40 Відповісти
А хто "Блазню" буде "хвіст на палицю накручувать"? Це теж треба комусь регулярно робить - щоб під ногами землю відчував і знав своє місце!
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30.05.2022 21:45 Відповісти
Це не дуже цікаво тим, хто зараз під обстрілами сидить
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30.05.2022 21:54 Відповісти
Згоден! Бо не розуміють! А тепер глянем на це з іншого боку : приїхав "менеджер місцевого відділення компанії-поставника "хаймарсів с атакамами" Прибув для організації їх прийому на кордоні, виконання відповідних документальних процедур та пришвидшення доставки їх на поле бою! Так - зрозуміліше?!
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31.05.2022 05:59 Відповісти
Вітаємо, пані Брінк.
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30.05.2022 21:41 Відповісти
Звучит музыка Имперского Марша
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30.05.2022 21:48 Відповісти
А можна озвучку скинути я музичний дебіл
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31.05.2022 06:04 Відповісти
На этом спекуляции про новую атаку на Киев можно закрывать. Киев может спать спокойно.
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30.05.2022 21:49 Відповісти
Также об этом подумала. Амеры в курсе всего. Посол в Киеве значит в Багдаде все спокойно.
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30.05.2022 21:51 Відповісти
Мужня жінка, погодилась стати послом України, на території якої розкручується 3-я Світова війна. Повага!
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30.05.2022 21:58 Відповісти
Справді потрібна сміливість погодитись бути послом у країні, де половина урядовців, чиновників і діючих політиків є фанатами або симпатиками країни агресора.
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30.05.2022 22:18 Відповісти
Впевнений,що ця Брінк має яйця!!!
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30.05.2022 22:08 Відповісти
Металеві.
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30.05.2022 22:27 Відповісти
Welcome !
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30.05.2022 22:42 Відповісти
тут більше схоже на HeLLcome !
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30.05.2022 23:45 Відповісти
а хіба мовою не ПОСОЛКА, ПОСЛАНКА, АМБАСАДОРКА???
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30.05.2022 23:43 Відповісти
Вітаємо, це дуже добре, звичайно. Але правда така, що адміністрація Байдена призначила посла через рік і три місяці (!) після вступу президента на посаду - і це вказує ні на що інше, як на те, що лише зараз Україна стала більш-менш важливою для "великого друга України". Менше з тим, чекаємо від міссіс Брінк відмінних результатів роботи.
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31.05.2022 00:41 Відповісти
Україна стала важливою, я, ЗСУ, всі мої друзі, а не цей поц
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31.05.2022 06:09 Відповісти
Де мій комент
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31.05.2022 06:11 Відповісти
 
 