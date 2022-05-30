Новий посол США Брінк прибула до Києва. ФОТО

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва, хоч офіційно про її приїзд поки не оголошували.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація з'явилась у твіттері посольства США в Україні.

"Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США у Києві заради підтримки України", - зазначається у повідомленні.

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