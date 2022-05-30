Новый посол США Бринк прибыла в Киев. ФОТО

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, хотя официально ее приезд пока не объявляли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация появилась в Twitter посольства США в Украине.

"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США в Киеве ради поддержки Украины", - отмечается в сообщении.

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