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Новый посол США Бринк прибыла в Киев. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, хотя официально ее приезд пока не объявляли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация появилась в Twitter посольства США в Украине.
"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США в Киеве ради поддержки Украины", - отмечается в сообщении.
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