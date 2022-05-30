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Новый посол США Бринк прибыла в Киев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, хотя официально ее приезд пока не объявляли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация появилась в Twitter посольства США в Украине.

"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США в Киеве ради поддержки Украины", - отмечается в сообщении.

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Новый посол США Бринк прибыла в Киев 01
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Топ комментарии
+19
Вітаємо, пані Брінк.
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30.05.2022 21:41
+6
А хто "Блазню" буде "хвіст на палицю накручувать"? Це теж треба комусь регулярно робить - щоб під ногами землю відчував і знав своє місце!
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30.05.2022 21:45
+6
На этом спекуляции про новую атаку на Киев можно закрывать. Киев может спать спокойно.
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30.05.2022 21:49
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Лучше бы хаймарсы с атакамами
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30.05.2022 21:40 Ответить
А хто "Блазню" буде "хвіст на палицю накручувать"? Це теж треба комусь регулярно робить - щоб під ногами землю відчував і знав своє місце!
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30.05.2022 21:45 Ответить
Це не дуже цікаво тим, хто зараз під обстрілами сидить
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30.05.2022 21:54 Ответить
Згоден! Бо не розуміють! А тепер глянем на це з іншого боку : приїхав "менеджер місцевого відділення компанії-поставника "хаймарсів с атакамами" Прибув для організації їх прийому на кордоні, виконання відповідних документальних процедур та пришвидшення доставки їх на поле бою! Так - зрозуміліше?!
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31.05.2022 05:59 Ответить
Вітаємо, пані Брінк.
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30.05.2022 21:41 Ответить
Звучит музыка Имперского Марша
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30.05.2022 21:48 Ответить
А можна озвучку скинути я музичний дебіл
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31.05.2022 06:04 Ответить
На этом спекуляции про новую атаку на Киев можно закрывать. Киев может спать спокойно.
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30.05.2022 21:49 Ответить
Также об этом подумала. Амеры в курсе всего. Посол в Киеве значит в Багдаде все спокойно.
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30.05.2022 21:51 Ответить
Мужня жінка, погодилась стати послом України, на території якої розкручується 3-я Світова війна. Повага!
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30.05.2022 21:58 Ответить
Справді потрібна сміливість погодитись бути послом у країні, де половина урядовців, чиновників і діючих політиків є фанатами або симпатиками країни агресора.
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30.05.2022 22:18 Ответить
Впевнений,що ця Брінк має яйця!!!
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30.05.2022 22:08 Ответить
Металеві.
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30.05.2022 22:27 Ответить
Welcome !
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30.05.2022 22:42 Ответить
тут більше схоже на HeLLcome !
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30.05.2022 23:45 Ответить
а хіба мовою не ПОСОЛКА, ПОСЛАНКА, АМБАСАДОРКА???
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30.05.2022 23:43 Ответить
Вітаємо, це дуже добре, звичайно. Але правда така, що адміністрація Байдена призначила посла через рік і три місяці (!) після вступу президента на посаду - і це вказує ні на що інше, як на те, що лише зараз Україна стала більш-менш важливою для "великого друга України". Менше з тим, чекаємо від міссіс Брінк відмінних результатів роботи.
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31.05.2022 00:41 Ответить
Україна стала важливою, я, ЗСУ, всі мої друзі, а не цей поц
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31.05.2022 06:09 Ответить
Де мій комент
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31.05.2022 06:11 Ответить
 
 