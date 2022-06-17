Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого "Слуга народу" Арахамія захищає в суді
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Тель-Авівського університету Аріель Порат отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку російського олігарха Романа Абрамовича.
Про це повідомив у твітері співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, американський фінансист Білл Браудер, інформує Цензор.НЕТ.
"На виправдання свого підпису до листа на підтримку Романа Абрамовича президент Тель-Авівського університету сказав: "Коли хтось пропонує вам 50 мільйонів доларів, ви підписуєте їхнього листа", - зазначив він.
За даними ЗМІ, президент Тель-Авівського університету виправдав підписання листа, який закликає США не вводити санкції проти російсько-ізраїльського олігарха Романа Абрамовича у зв'язку із вторгненням Москви в Україну, посилаючись на пожертвування, які Абрамович зробив університету.
Члени ради директорів, як повідомляється, засудили позицію Пората, а один із них сказав, що університет має бути моральним орієнтиром, а не діяти "як приватна компанія".
Будь ласка, зачекайте...
Подача новости - абсолютно антисемитская.
У тюрму.
А виправдовувати спонсора і розбудовника нацистського режиму хутлєра нормально ?
Мовчіть уже про той драний антисемітизм, українофоби.
Да если бы Ваши израильские ФЮРЕРЫ жили бы в 40-х годах прошлого века, то они бы и с БУХЕНВАЛЬДОМ вели бы ГЕШЕФТЫ.
И им достаточно было бы иметь справку от Гимлера с указанием того, что:
1. В поставляемых в Израиль из Бухенвальда товарах труд еврейских заключенных не используется.
2. В предназначенных для экспорта в Израиль удобрений ПЕПЛА сожженных евреев НЕТ.
И не надо тут возражать - это ФАКТ!!!
И, вообще всем нам здесь абсолютно понятно, что Вашим еврейским ФЮРЕРАМ НАСРАТЬ, сколько убьют нас УКРАИНЦЕВ, скорее наоборот - для них ЧЕМ БОЛЬШЕ, тем ЛУЧШЕ.
Оригинал взят у mamlas в Антисемитизм - это наш трюк
Бывший министр Израиля высказалась о методах внешней политики Израиля.
Шуламит Алони - бывшая министр образования (1992-1993) и бывшая министр культуры, науки и коммуникаций (1993-1996) Израиля, рассказывает о том, что Израиль применяет всемирную политику обвинений в антисемитизме всех, кто как-либо критикует действия правительства Израиля.
Критиков из Европы, говорит бывший министр, сразу обвиняют в желании возродить холокост, а на критиков из США и других неевропейских стран вешают ярлык антисемитизма. Такая политика Израиля, говорит Алони, позволяет ему безнаказанно проводить любую политику по желанию, включая его политику в Палестине.
Деньги потрачу на оружие ребятам.
1. Публичность во всех вопросах, связанных с Абрамовичем, до последнего цента
2. Публичное осуждение Абрамовичем геноцида украинского народа Путиным
3. Взнос Абрамовича, в случае соблюдения п.п. 1-2, в экономику Украины, публичным образом, при условии поддержки граждан (электронное голосование, т.п.)
В формате как сейчас, Арахамия попадет в тюрягу за гос измену
От такий він ... Абрамович ... маладєц ...
А чем абхазская абизяна хуже?
Она тоже хитрожопая - точно не наша!!!
28 мин. ·
В Израиле разгорается мегаскандал и он связан с Украиной. Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку российского олигарха Романа Абрамовича.
Об этом сообщил в твиттере соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер
В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он.
На фоне этого возникает логический вопрос о том написал ли Арахамия БЕСПЛАТНО письмо для суда в поддержку Абрамовича? То писмо, в котором Арахамия сообщил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев. Или Абрамович его мотивировал, как и президента Тель-Авивского университета? Хотя, уверен, что Арахамия альтруист и бессеребреник. Или нет?
думаете. Вот за это бабло в особо крупных размерах надо бы во время войны к стенке, вместе с
подельниками. Как говорил Зе " у нас самая большая антикоррупционная система". Где наша самая
главная прокурорка Венедиктова, может оторвётся от поисков вошей, т.е. мелких провинностей у военных, и займётся особо крупными делами у политических деятелей. А то бронники Марченко, сгнившие от времени, покоя не дают, а деньги, протёкшие через асфальтовые дороги для врага,
совсем не беспокоят!? А деньги, которые должны были быть потрачены на Армию, кому ушли, уже проверили? Где, когда, кто и сколько. Вы, власть имущие, как раковая опухоль съедаете Украину.
Или Арахамия со всеми своими дружбанами поделился и ждут следующих траншей от других
магнатов на спасение следующих украинцев, Хоть бы Азовцев спасли, ироды, Каина наследники.
Как же ничтожны вы, клопы, добравшиеся до власти обманным путём и сосущие кровь народа.
ось єврей пукін-шаломов всіх купує наліво і направо за ще більші гроші, а хто не продається, того садить в тюрму або просто вбиває!
Арахамия заявил, что коррупция "зашита" в ДНК украинцев
міліонівдоларів за оправдатєльного листа
куда перевел Моисей Абрамович 400 000 спасенных украинцев по осушенному дну Азовского моря?
С таким вором как Порошенко, только тумаков от москалей получали.
Я думаю, никак не меньше 500 лямов (если все выгорит) с безвозвратным авансом штук 100 лямов.
А, придурок АраСрамия - это типичная ШАВКА на побегушках, хотя тоже в ТЕМЕ за свой процент.
Шуламит Алони - бывшая министр образования (1992-1993) и бывшая министр культуры, науки и коммуникаций (1993-1996) Израиля, рассказывает о том, что Израиль применяет всемирную политику обвинений в антисемитизме всех, кто как-либо критикует действия правительства Израиля.
Критиков из Европы, говорит бывший министр, сразу обвиняют в желании возродить холокост, а на критиков из США и других неевропейских стран вешают ярлык антисемитизма. Такая политика Израиля, говорит Алони, позволяет ему безнаказанно проводить любую политику по желанию, включая его политику в Палестине