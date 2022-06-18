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Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ нещадно нищать російські окупаційні війська з американських гаубиць М777.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угруповування Об'єднаних сил.

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 01

"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту, - каже "Злий", командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини. – Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!".

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 02
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 03
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 04
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 05
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 06

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Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 07

Арилеристи кажуть, що 155-мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів.

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 08
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 09
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 10

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+69
Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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18.06.2022 22:38
+66
нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

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18.06.2022 22:45
+42
хлопці діло роблять...
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18.06.2022 22:39
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Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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18.06.2022 22:38 Відповісти
хлопці діло роблять...
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18.06.2022 22:39 Відповісти
Ну зачем же "нещадно"? Гаубицы надо беречь. У них много работы.
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18.06.2022 22:43 Відповісти
нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

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18.06.2022 22:45 Відповісти
Нехай Боже вам у справи допоможе!
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18.06.2022 22:53 Відповісти
перекурять - i ще трохи кацапні ************,
і белакацапні як потреба буде ...
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18.06.2022 22:59 Відповісти
Молодці! Відправляють у пекло диявольське поріддя!
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18.06.2022 22:59 Відповісти
Крута штука ця М777! Якщо врахувати, що її бортовий комп'ютер зав'язаний на на військовий супутник то касабам піпєц
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18.06.2022 23:03 Відповісти
*********** в очько пора стрелять!ато ********** уже ядерной угрожает!
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18.06.2022 23:03 Відповісти
це вам не шаріки дуть і носочками білими по асфальти в Міньску хороводити перед кацапнею... - це сражаючаяся Україна!
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18.06.2022 23:05 Відповісти
біларуси - а ви виявилися прикацапленеми падлюками....
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18.06.2022 23:08 Відповісти
дві курячі голови зламаємо - до вас прийдемо з питаннями...
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18.06.2022 23:13 Відповісти
Ларіса і Спадариня - а ви впевнені, шо можете перевернути мою ненависть до вас зараз на любов як було до лютого місяця- до війни?
а ви впевнені шо таке можливо і потрібно?
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19.06.2022 02:20 Відповісти
борщ на перше, вареники з мясом і зажареним луком - на друге...
дранікі ідуть на ***.
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18.06.2022 23:18 Відповісти
Працює артилерія, їбашать пацани.
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18.06.2022 23:27 Відповісти
біла русня - нападете на Україну? - будете *************** в тиждень.
хочете? - нападайте - сором і плачь у вас bуде ..
жодному іванку жалю не буде....
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18.06.2022 23:30 Відповісти
как можно было променять Украину не на настоящих мужиков, патриотов страны , таких вот воинов - героев, а на дебилов из 95 квартала , просто в голове не укладывается.
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18.06.2022 23:32 Відповісти
Валерій Вікторович,а ці гаубиці хіба не "дебіли" з 95 домоглися від США і інших країн? Звичайно,у нас же був міномет "Молот",а тут якісь гаубиці...В твоїй довбешці напевне взагалі нічого не вкладається,і це зрозуміло-війна...Чи голова?
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20.06.2022 20:43 Відповісти
вот если эти гаубицы подогнать вплотную к границе с белгородом и садануть туда откуда прилетело в Харьков.
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18.06.2022 23:45 Відповісти
Низя .Западные партнёры и бубочка не разрешают,чтобы хутина не дай бог не расстроить
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19.06.2022 05:45 Відповісти
****** ту русню! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас! Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо нам призначено всіх свинопсин убить.
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18.06.2022 23:46 Відповісти
Кацапы в своих сми уже брешут, что американские гаубицы 777 они на раз уничтожают..
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19.06.2022 00:39 Відповісти
Если вести контрбатарейную борьбу и рсзошками бить в ответ то вполне возможно ,что и уничтожили несколько гаубиц
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19.06.2022 05:47 Відповісти
****** іх Хлопці!
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19.06.2022 01:02 Відповісти
333
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19.06.2022 06:00 Відповісти
SUPER ! + Пот артиллерии бережет кровь пехоты ....СЛАВА ЗСУ !
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19.06.2022 09:51 Відповісти
Кацапня думала, що отруїть життя українцям. Вдалося? Але подивіться на цих Людей. Народилася нова спільнота - бойові брати. Мужні чоловіки, готові нарешті вичистити сраною мітлою всю туфту і брехню про "брацкій нарот" і зав'язати вузол на шиї двоголової курки... І де що взялося?.. Слава Україні! Слава Героям!
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19.06.2022 14:21 Відповісти
 
 