Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ нещадно нищать російські окупаційні війська з американських гаубиць М777.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угруповування Об'єднаних сил.
"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту, - каже "Злий", командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини. – Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!".
Арилеристи кажуть, що 155-мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів.
Будь ласка, зачекайте...
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...
і белакацапні як потреба буде ...
а ви впевнені шо таке можливо і потрібно?
дранікі ідуть на ***.
хочете? - нападайте - сором і плачь у вас bуде ..
жодному іванку жалю не буде....
Бо нам призначено всіх свинопсин убить.