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Канада (1500) допомога (5048) артилерія (713)

Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

м777,гаубиці

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вона заявила, що Україні передадуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

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"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України.

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Топ коментарі
+29
Щира подяка канадійським браттям!! Це дуже необхідна річ,ствол це розхідний матеріал,дуже важлива запчастина!!!)))
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15.06.2022 22:20
+19
Трохи складнішне асфальтобетону.
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15.06.2022 22:22
+15
Всьому свій час
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15.06.2022 22:06
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Канада могла бы зашвырнуть какой-нибудь гостинчик московитам с северной стороны. Чтобы не расслаблялись.
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15.06.2022 22:03 Відповісти
Всьому свій час
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15.06.2022 22:06 Відповісти
Щира подяка канадійським браттям!! Це дуже необхідна річ,ствол це розхідний матеріал,дуже важлива запчастина!!!)))
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15.06.2022 22:20 Відповісти
на ремонт уже відправилось "декілька десятків" гаубиць M777, які США поставили для ЗСУ.
Одна з причин - стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.
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15.06.2022 22:05 Відповісти
на ціх пушках стволи не ремонтуются а міняються. як росходник типа круга на болгарку. 1 ствол розчитаний приблизно на 30к пострілів
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15.06.2022 22:17 Відповісти
30к це 30 тис. ??
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15.06.2022 22:18 Відповісти
Макс13 , Вася трохи загнул , ствол - любой 5-6 до 10 max
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15.06.2022 22:26 Відповісти
може 3 к ???
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15.06.2022 22:27 Відповісти
там було всього до 1500 снарядів на 1 гармату (в розрахунку) - вони просто фізично не встигли б зруйнуватися (стволи тобто)
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15.06.2022 23:38 Відповісти
Они не разрушаются, а перегреваются. Нарушается поверхность, уходят размеры. Следовательно падает точность. Гаубицу везут в тыл на ремонт обученной на английском языке бригаде, разбирают, меняют ствол, собирают всё взад, снова заливают американскую гидрашку за *********** деньги, и везут обратно.
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16.06.2022 00:28 Відповісти
якщо 1 ствол потребує тилового регламенту після 1500 пострілів (це 10-20 днів млявого застосування), то цей виріб (ціла гавбиця) умовно технологічний в застосуванні, що виглядає дещо дивно, враховуючи невїбенні кошти на той регламент, час на транспортування до тилу й назад до позицій
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16.06.2022 00:46 Відповісти
Ну якби ми мали цих стволів тисячі , то їхнього млявого застосування повинно було вистачити на довго (( Пишучи про "млявість" 150 шт 155 мм снарядів ти явно з чимось плутаєш (( назви мені їхню кількість що поміщається до кузова тягача ? Що стосується вартості їхнього обслуговування ........ так взагалі-то ці гармати не для нас виробляли ; повір мені , той хто купляє авто за мільйони доларів теж ніколи не переймається вартістю ТО , яке до-речі у цих мільйонних таратайок частіше буває аніж у задрочених жигулів ((
А тепер основне - якщо точність даної гармати дозволяє досягти результату на порядок меншою кількістю пострілів , то мабуть частіша заміна того варта . Дорого - користуйтеся дешевшими , наприклад своїми , правда одне але - коли презентували Богдану який срач стояв про її недосконалість і малонадійність (( тут вже мало кому вгодиш , дивлюся усім аби на ялинку вилізти і сраку не обдерти (( не буває так ..... дешева рибка - гівняна юшка ((
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16.06.2022 01:15 Відповісти
ствол может потребовать замены и после 50 выстрелов, если их сделать с "пулеметной" частотой. Есть определенный регламент. Если его не придерживаться, то происходит тривиальный перегрев с последующим "отпуском" мелалла и дальнейшим катастрофическим износом канала следующими выстрелами. Ствол идет на замену.
Регламент остался записан на английском в тетрадке.
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16.06.2022 11:57 Відповісти
прочитати англійською - на це треба більше 4 тижнів, зрозуміло
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16.06.2022 14:53 Відповісти
На 2000 пострілів
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15.06.2022 23:39 Відповісти
колись видатний російський письменник Микола Лєсков у своєму оповіданні про Лівшу, що блоху підкував, описав таку дебільну звичку москалів на відміну від англійців - вони битою цеглою дула рушниці чистили. На превеликий жаль у знятих відео наші артилеристи кидають отой штовхач для досилки снаряду на землю в пісок. Читачі цензора звернули увагу на цю обставину. Порівнюючи відео стрільби з цих гармат скажімо австралійських артилеристів бачимо, що австралійці так не чинять. У них один чоловік весь час тримає той штовхач не випускаючи його з рук. може і ця обставина призвела до такого швидкого зносу стволів?
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15.06.2022 22:47 Відповісти
ты уже не первый раз об этом пишешь и тебе уже отвечали.нет.
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15.06.2022 23:38 Відповісти
Вам краще таки про Лівшу читати (( 1. Австралійський артилерист під час яких бойових дій зняв відео ? (( 2. Ви скільки пострілів особисто з 777 зробили і скільки часу на бойовій позиції провели ? (( 3. В курсі що таке камора і казенник ? (( Може за вашою логікою обслузі гармати і необхідно бути у одноразових масках і чистеньких рукавичках (( , але .......
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15.06.2022 23:38 Відповісти
Лівша українською ШУЛЬГА.
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16.06.2022 08:05 Відповісти
Гарний початок для перекладу творів Лєскова. Продовжуйте.
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16.06.2022 12:00 Відповісти
Коли йдеться про суми, то вони вимірюються мільярдами, АЛЕ, коли це все переводиться в натуру, то йдеться про ОДИНИЦІ екземплярів озброєнь...Це сумно...
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15.06.2022 22:07 Відповісти
1. Всего 1 миллиард.
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15.06.2022 22:18 Відповісти
Виготовляйте власні , будуть дешевші , хто не давав ? (( Виготовлену в одному екземплярі Богдану і ту дали вказівку 24 лютого підірвати , дякуючи героїзму тих хто був біля цієї гармати - її вивезено на підконтрольну Україні територію і навіть використовують у боях !
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15.06.2022 23:43 Відповісти
Скоро передачу масленки для чистки гаубиц будут оформлять отдельным пакетом.
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15.06.2022 22:10 Відповісти
Ну, так передай ти, і ніяк не оформлюй. Та ти ж, певно, так і робиш, тому ми нічого й не знаємо.
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15.06.2022 22:15 Відповісти
Дякуємо.
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15.06.2022 22:11 Відповісти
а один ствол засуньте в зад.. самі знаете кому .. і повернить раз 5
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15.06.2022 22:12 Відповісти
До мене не доходить ... 45 країн не можуть налагодити випуск 155 і стволів ??
Так само дати їм ТЗ на стволи і снаряди для 152 ... Це що космічні технології ??
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15.06.2022 22:17 Відповісти
Трохи складнішне асфальтобетону.
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15.06.2022 22:22 Відповісти
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16.06.2022 07:43 Відповісти
Там це ВЖЕ на складах. Навіщо щось міняти в техпроцесі? Краще нам повністю перейти на стандарти НАТО.
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15.06.2022 23:11 Відповісти
Кажеш не доходить - не переймайся , вже і не дійде якщо і досі не розумієш причини . Маленькі країни Балтії до свого озброєння відносилися серйозніше аніж наше шапіто , а ти тут комусь розходився ТЗ роздавати (( скажи дякую за те просто ***** не шлють після вибриків яжневтіків !
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15.06.2022 23:47 Відповісти
Виготовити стволи технологічно складна річ,колись буду чи в відрядженні в Юрзі(Сибір) бачив як виготовляли заготовки для крупнокаліберної корабельної артилерії,до речі на трофейному КПО(нім),так що нашим бійцям необхідно уважніше працювати з гаубицями.
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15.06.2022 22:19 Відповісти
Саме так,ствол,це найнебхідніший і найважливий розхідник арти,танків,стрілзброї та збб!!!)))
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15.06.2022 22:27 Відповісти
Вклонись до землі тим хлопцям , яких ти уважності навчити хочеш ! Можеш до них записатися , навчиш на передовій як потрібно гармату шанувати ((
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15.06.2022 23:52 Відповісти
А на наші танки Т-64 стволи не робимо?
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15.06.2022 23:02 Відповісти
На "Азовсталі" броню робили, а на Азовмаші пускові стакани для ракет. Проте ніде стволів для арти в нас не робили.
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15.06.2022 23:15 Відповісти
Старокраматорський машинобудівний завод. У травні 2019 року завод показав танкову гармату КБА-3 власного виробництва під час «Ліги оборонних підприємств України», що проходла у Києві. Також завод заявив про готовність виробляти всю лінійку артилерійських стволів від 122 до 155 мм, як гладкоствольних, так і нарізних.
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15.06.2022 23:31 Відповісти
В Краматорске производили ствольі для танковьіх пушек 125мм , гладкоствольньіх .
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15.06.2022 23:33 Відповісти
Потреба у тисячах одиниць бронетехніки залишається вкрай нагальною для Збройних Сил України. Бо для відсічі агресії РФ військо потребує стабільного посилення західною технікою.

Водночас, навіть при добрій волі союзників, організувати таке постачання вкрай складно, бо всі країни на перше місце ставлять свою безпеку. Тому можливо звертати увагу на ті країни, які зараз проводять переозброєння. Як мінімум, у такому випадку це ніяким чином не позначиться на обороноздатності донора.
І однією з таких країн може бути Франція. Справа в тому, що зараз країна проводить переозброєння сухопутних військ. У її межах замінюється одразу дві машини - колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.

AMX-10RC

З точки зору бойової ефективності, AMX-10RC, як розробку 70-х років, важко назвати ******** озброєнням. Але це колісна машина с колісною формулою 6x6 оснащена 105-мм гарматою, що дозволяє їй боротися з легкою бронетехнікою противника. Важливо те, що у 2010-х роках Nexter провів модернізацію парку цих машин. На них була встановлене додаткове бронювання, покращена підвіска та цифрові системи, а раніше вони були оснащені тепловізійними прицілами.

Щодо рівня бронювання, то декларується захист від 23-мм *********** з 300 метрів у лобовій проекції. При вазі близько 17 тонн, за рухливість відповідає 250-сильний дизель, який дозволяє розвивати швидкість до 85 км/год.

VAB

VAB, як і AMX-10RC належить до покоління бронетехніки 70-х років. І він є класичним бронетранспортером НАТО того часу із єдиною задачею - транспортування бійців до поля бою. Для цього він оснащений лише кулеметом калібром до 12,7-мм та має виключно протикульне бронювання. Місткість VAB дозволяє йому перевозити до 10 осіб у десантному відділені. Попри вагу у 14 тонн VAB створений на колісній базі 4х4. Він оснащений 320-сильним дизелем, який забезпечуєшвидкість до 110 км/год. Також машина може форсувати водні перешкоди вплав.

За час свого існування VAB декілька разів проходив через програми модернізації та капітального ремонту, включно із посиленням бронювання та встановлення бойових модулів, а також заміною трансмісії на автоматичну та посиленням гальм.

Звісно, назвати AMX-10RC та VAB ідеальними рішеннями для України вкрай складно. Ці машини хоч і проходили модернізацію, але старі за концептуальністю. Тим паче, що при активному застосуванні артилерії колісна техніка виводиться з ладу дуже швидко через вкрай вразливі колеса.
Але зараз Україна в такому стані, що більше значення може мати можливість отримання необхідної кількості бронетехніки взагалі, а вже на другому місці буде знаходитись її **********.
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15.06.2022 22:29 Відповісти
плаває - вже добре
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15.06.2022 22:39 Відповісти
Все як у весільній пісні 80-х:"Гоп-стоп Канада, старих баб не треба, молодих давайте, а ви хлопці грайте."
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15.06.2022 22:46 Відповісти
Дякуэмо!
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15.06.2022 23:59 Відповісти
Читаю і дивуюсь. Звідки в нас стільки диванних спеціалістів повилазило? Ви хоч розумієте які навантаження витримує ствол під час стрільби? Розумієте що це буже точна деталь??? Хтось знає як нарізається різьба в каналі ствола??? Це не кажучі про те що вони зараз працюють не на полігоні, а в бойових умовах.
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16.06.2022 00:43 Відповісти
Це багатозаходна різьба!!))
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16.06.2022 01:14 Відповісти
... скоро Германия передаст для гаубиц /при замене жерл/ штандартенциркули
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16.06.2022 05:39 Відповісти
ещё б покрышки для гаубиц поставили
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16.06.2022 07:37 Відповісти
 
 