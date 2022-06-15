Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вона заявила, що Україні передадуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

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"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України.

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