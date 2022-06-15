Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць
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Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вона заявила, що Україні передадуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.
Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).
"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", - зазначила міністерка.
Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Одна з причин - стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.
А тепер основне - якщо точність даної гармати дозволяє досягти результату на порядок меншою кількістю пострілів , то мабуть частіша заміна того варта . Дорого - користуйтеся дешевшими , наприклад своїми , правда одне але - коли презентували Богдану який срач стояв про її недосконалість і малонадійність (( тут вже мало кому вгодиш , дивлюся усім аби на ялинку вилізти і сраку не обдерти (( не буває так ..... дешева рибка - гівняна юшка ((
Регламент остался записан на английском в тетрадке.
Так само дати їм ТЗ на стволи і снаряди для 152 ... Це що космічні технології ??
Водночас, навіть при добрій волі союзників, організувати таке постачання вкрай складно, бо всі країни на перше місце ставлять свою безпеку. Тому можливо звертати увагу на ті країни, які зараз проводять переозброєння. Як мінімум, у такому випадку це ніяким чином не позначиться на обороноздатності донора.
І однією з таких країн може бути Франція. Справа в тому, що зараз країна проводить переозброєння сухопутних військ. У її межах замінюється одразу дві машини - колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.
AMX-10RC
З точки зору бойової ефективності, AMX-10RC, як розробку 70-х років, важко назвати ******** озброєнням. Але це колісна машина с колісною формулою 6x6 оснащена 105-мм гарматою, що дозволяє їй боротися з легкою бронетехнікою противника. Важливо те, що у 2010-х роках Nexter провів модернізацію парку цих машин. На них була встановлене додаткове бронювання, покращена підвіска та цифрові системи, а раніше вони були оснащені тепловізійними прицілами.
Щодо рівня бронювання, то декларується захист від 23-мм *********** з 300 метрів у лобовій проекції. При вазі близько 17 тонн, за рухливість відповідає 250-сильний дизель, який дозволяє розвивати швидкість до 85 км/год.
VAB
VAB, як і AMX-10RC належить до покоління бронетехніки 70-х років. І він є класичним бронетранспортером НАТО того часу із єдиною задачею - транспортування бійців до поля бою. Для цього він оснащений лише кулеметом калібром до 12,7-мм та має виключно протикульне бронювання. Місткість VAB дозволяє йому перевозити до 10 осіб у десантному відділені. Попри вагу у 14 тонн VAB створений на колісній базі 4х4. Він оснащений 320-сильним дизелем, який забезпечуєшвидкість до 110 км/год. Також машина може форсувати водні перешкоди вплав.
За час свого існування VAB декілька разів проходив через програми модернізації та капітального ремонту, включно із посиленням бронювання та встановлення бойових модулів, а також заміною трансмісії на автоматичну та посиленням гальм.
Звісно, назвати AMX-10RC та VAB ідеальними рішеннями для України вкрай складно. Ці машини хоч і проходили модернізацію, але старі за концептуальністю. Тим паче, що при активному застосуванні артилерії колісна техніка виводиться з ладу дуже швидко через вкрай вразливі колеса.
Але зараз Україна в такому стані, що більше значення може мати можливість отримання необхідної кількості бронетехніки взагалі, а вже на другому місці буде знаходитись її **********.