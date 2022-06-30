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"18 тебе уже": в РФ продають шоколад для призовників. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На прилавках російських магазинів з’явився шоколад з написами "Армия ждет тебя" та "Заберут тебя скорей".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Расстрига".
Такі шоколадки продають в Єкатеринбурзі. Зі знижкою плитка коштує майже 40 рублів (22,5 грн).
Виробник шоколаду - компанія "Сима-ленд". Раніше вона випускала дитячі іграшки із Z-символікою.
Топ коментарі
+41 Олександр Дніпро
показати весь коментар30.06.2022 14:27
+36 Перехватчик
показати весь коментар30.06.2022 14:20
+21 Перехватчик
показати весь коментар30.06.2022 14:18
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а потім придивився - дійсно мьясо, хробаки у зельоних тєльніках
Пластіковий пакет ждьот тібя
Украінскій сабака ждьот тібя
Чернобаевка ждьот тібя
Відірве гранатой ***
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що може бути більш подарунковим і святковим?
какое же оно всё-таки и.о. бнутое население Московии, если готово хавать всё, что им сливают в их пустые головы, где ещё куча свободного места..
Козе було зрозуміло, що незабаром росіяни приїдуть звільняти малоросьню від українських нацистів.
Пару недель смотрю золкина, и понял, что это мне напоминает: в детстве, когда попал в Киевский ззопарк, я днями бродил среди дурно пахнущих вольеров с гавиалами, скунсами, капибарами и прочими диковинными и невиданными мной ранее опоссумами...