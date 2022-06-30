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"18 тебе уже": в РФ продають шоколад для призовників. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

На прилавках російських магазинів з’явився шоколад з написами "Армия ждет тебя" та "Заберут тебя скорей".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Расстрига".

Такі шоколадки продають в Єкатеринбурзі. Зі знижкою плитка коштує майже 40 рублів (22,5 грн).

Виробник шоколаду - компанія "Сима-ленд". Раніше вона випускала дитячі іграшки із Z-символікою.

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18 тебе уже: в РФ продають шоколад для призовників 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
А цей для родітєлей:
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30.06.2022 14:27
+36
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30.06.2022 14:20
+21
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30.06.2022 14:18
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30.06.2022 14:18 Відповісти
Сто луев им в тачку!
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30.06.2022 14:28 Відповісти
Луі в прітон
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30.06.2022 16:21 Відповісти
М'ясо!
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30.06.2022 14:19 Відповісти
спочатку подумав що на обгорці як водиться на шоколаді намальований ізюм,
а потім придивився - дійсно мьясо, хробаки у зельоних тєльніках
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30.06.2022 14:34 Відповісти
«Заберут тебя скорей» слід би замінити на «Загребут тебя скорей».
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30.06.2022 14:20 Відповісти
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30.06.2022 14:20 Відповісти
Підарочний кацапський шоколад: 18 тєбє уже, забєрут тебя скорєй, будут целовать тебя вєздє.
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30.06.2022 14:20 Відповісти
Добрива!
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Можна і інші написи зробити:
Пластіковий пакет ждьот тібя
Украінскій сабака ждьот тібя
Чернобаевка ждьот тібя
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Ти кацапчик не сумуй
Відірве гранатой ***

картинка_с_отрванным_членом.JPG
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30.06.2022 14:34 Відповісти
На кацапии актуален шоколад "груз200". Съел..и домой вперёд ногами.
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30.06.2022 14:22 Відповісти
18 тєбє уже-і подохнєш в нігляже вєсь в гавнє...
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30.06.2022 14:22 Відповісти
скоро у продажу: "Тобі тільки 18, не сумуй, зараз ти вже 200-й"
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30.06.2022 14:22 Відповісти
"Я вьігодньій": здох за Х..ла на війні, а записали що за станом здоров'я і балок не дали.
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30.06.2022 14:23 Відповісти
А цей для родітєлей:
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30.06.2022 14:27 Відповісти
ruski, chjo tut zakukarekal , ja taki konfetki uže vidal v komnat tvajei mami...
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30.06.2022 16:13 Відповісти
якутский скульптор срывает день, осваивает кондитерку. скоро в продаже и такие же печенюшки ))
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30.06.2022 14:27 Відповісти
"Паспєші папасть в двухсотиє" ! - канфєти с начінкой из стекломоя !
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30.06.2022 14:28 Відповісти
На найнижчому продукті праворуч якщо переставити літери то вийде: ВЖО ПЄ.
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30.06.2022 14:28 Відповісти
ну, гдє єщьо така краса?
що може бути більш подарунковим і святковим?
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30.06.2022 14:29 Відповісти
это же полный трэш, маразм, идиотизм.....
какое же оно всё-таки и.о. бнутое население Московии, если готово хавать всё, что им сливают в их пустые головы, где ещё куча свободного места..
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30.06.2022 14:30 Відповісти
забудь, там уже нет людей............
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30.06.2022 14:36 Відповісти
Чем дебильней, тем больше русский... Ну это же не может быть правдой, это выбивается из рамок здравого смысла... У нас бы продавцу такой шоколад в жопу затолкали бы..
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30.06.2022 14:32 Відповісти
👍 це точно! 😁
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30.06.2022 16:28 Відповісти
"18 тебе - и всьо". Продают венки в соседнем ритуальном бюро
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30.06.2022 14:33 Відповісти
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30.06.2022 14:35 Відповісти
натомість у нас в Україні до великого вторгнення було так - заходиш у магазин, а там пиво Балтика з Жигулівським, ковбаса Союзна та Московська, сир Російський…, і грає Російське радіо. (і це після 8 років війни)

Козе було зрозуміло, що незабаром росіяни приїдуть звільняти малоросьню від українських нацистів.
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30.06.2022 14:39 Відповісти
"Зачем тебе две ноги"
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30.06.2022 14:40 Відповісти
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30.06.2022 14:46 Відповісти
территория с больным на всю голову населением.
Пару недель смотрю золкина, и понял, что это мне напоминает: в детстве, когда попал в Киевский ззопарк, я днями бродил среди дурно пахнущих вольеров с гавиалами, скунсами, капибарами и прочими диковинными и невиданными мной ранее опоссумами...
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30.06.2022 14:47 Відповісти
Чергова порція гарматного м*яса вже підросла. Пора на утилізацію.
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30.06.2022 14:48 Відповісти
И не пожил ты исчо ...
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30.06.2022 14:56 Відповісти
Хм....Выглядит как троллинг.Как немецкие тигры на плакатах ко дню победы.Кацапы такие кацапы.

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30.06.2022 15:01 Відповісти
Шоколад "Ипотечный", "Скоро ******" и "Груз 200".
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30.06.2022 15:04 Відповісти
Вот это годный демотиватор для молодых кацапов! Еще бы гробик нарисовали с венками.
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30.06.2022 15:15 Відповісти
А що за начинка? Бром?
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30.06.2022 16:13 Відповісти
Предлагаю акцию для похороних бюро рф - приходи в армию рф с другом и получете 2 венка за цену одного! Кокая то копейка семе!
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30.06.2022 16:45 Відповісти
"Шоколад ни в чем не виноват, не повезло, не фартануло" (c)
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30.06.2022 20:16 Відповісти
ну то точно..мордор..********..раиская *********..***** стан...то кончений мрак...морок...
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01.07.2022 03:11 Відповісти
Є краще фото на обгортку -
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01.07.2022 12:31 Відповісти
 
 