Центральний банк Естонії присвятив монету Україні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Дизайн монети номіналом два євро розробила українська студентка, яка тікала від війни та зараз живе в Естонії. Кошти від продажу передадуть Нацбанку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу центрального банку Естонії.
Дарія Тітова родом із Харкова, зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Вона перемогла в конкурсі, влаштованому центробанком для обрання дизайну монети, присвяченої Україні. За словами дівчини, розроблення дизайну монети допомогло їй упоратися з відчуттям безпорадності. Каже, що почувалася "погано і винно", бо виїхала з країни.
"Я прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці", - розповіла Тітова.
Банк планує перерахувати отримані від продажу монети кошти Україні.
Ціна української монетної картки номіналом 2 євро - 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно.
Будь ласка, зачекайте...
бизнес впливає на своїх політиків
в Словаччіну їх вже запрошували і зараз йде многосерійний показ цього шоу.
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
пане Яре. Досить УКРАІНЕ відсиджуватися на переферіі . Треба западний бізнес притягувати - і дружба с такими ПИАРНО раскрученними бізнесменами , як Гейси , дасть приток бізнеса в Україну, т к за Гейсами слідкує вся Европа в реаліті шоу.
Так само і з "блазенською владою" Їм просто не довіряють
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя