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Центральний банк Естонії присвятив монету Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Дизайн монети номіналом два євро розробила українська студентка, яка тікала від війни та зараз живе в Естонії. Кошти від продажу передадуть Нацбанку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу центрального банку Естонії.

Дарія Тітова родом із Харкова, зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Вона перемогла в конкурсі, влаштованому центробанком для обрання дизайну монети, присвяченої Україні. За словами дівчини, розроблення дизайну монети допомогло їй упоратися з відчуттям безпорадності. Каже, що почувалася "погано і винно", бо виїхала з країни.

"Я прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці", - розповіла Тітова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

Банк планує перерахувати отримані від продажу монети кошти Україні.

Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 01
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 02
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 03
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 04

Ціна української монетної картки номіналом 2 євро - 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно.

Також дивіться: У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
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09.07.2022 11:46
+2
‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
бизнес впливає на своїх політиків
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09.07.2022 11:21
+2
Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
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09.07.2022 11:34
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‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
бизнес впливає на своїх політиків
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09.07.2022 11:21 Відповісти
Е таке реаліті шоу в ЕС дуже популярне - ТЯЖКЕ ЖИТТЯ МІЛЬОНЕРІВ. Про родину Гейс
в Словаччіну їх вже запрошували і зараз йде многосерійний показ цього шоу.
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09.07.2022 11:23 Відповісти
Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
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09.07.2022 11:34 Відповісти
😀😀😀
пане Яре. Досить УКРАІНЕ відсиджуватися на переферіі . Треба западний бізнес притягувати - і дружба с такими ПИАРНО раскрученними бізнесменами , як Гейси , дасть приток бізнеса в Україну, т к за Гейсами слідкує вся Европа в реаліті шоу.
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09.07.2022 13:10 Відповісти
Ставлю питання "ребром" : Ви готові затіять будівельний бізнес із пройдисвітом і шахраєм? (Ви колись писали як найняті Вами будівельники пробували вкрасти з будівництва бетонозмішувач Ви сильно стали їм після цього довірять?)
Так само і з "блазенською владою" Їм просто не довіряють
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09.07.2022 13:52 Відповісти
До новини це яким боком належить?
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09.07.2022 13:02 Відповісти
Каким боком ? Журналистам иногда надо подсказывать , что мир существует намного шире их знаний . А Украине польза от инфы из ВСЕЙ ЕС, а не только Эстонии
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09.07.2022 13:12 Відповісти
А Эстонии - РЕСПЕКТ
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09.07.2022 13:15 Відповісти
Реаліті шоу робляться щоб заробляти гроші, а не заради благодійності. Європа нам і так дуже допомагає незважаючи на відвертих какляцьких виродків, які паразитують на цій допомозі.
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09.07.2022 13:23 Відповісти
Не вистачає Героям Слава. Ех.
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09.07.2022 11:31 Відповісти
Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
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09.07.2022 11:46 Відповісти
Правильно , давите крыс мокшанских !
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09.07.2022 13:14 Відповісти
Супер! Слава Україні вже і на євро! Дякуємо естонським братам🇪🇪🇺🇦
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09.07.2022 13:20 Відповісти
 
 