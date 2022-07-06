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Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

Монети продаються на сайті сувенірного магазину Білого дому за $100. Замовити їх можна вже зараз, відправляти почнуть 30 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт магазину.

Монета належить до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства". Вона продається в оксамитовому футлярі з золотою президентською печаткою.

В описі до монети вказана історія захоплення РФ Зміїного та українських моряків, а також згадується вже знаменита на увесь світ фраза одного з захисників острова про напрям руху російського воєнного корабля.

Також читайте: Окупанти провели авіарозвідку та намагалися вдарити по Зміїному

20% прибутку від продажу монети обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям.

Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний 01
Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний 02

Автор: 

Зміїний (164) монети (274) США (22778)


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Топ коментарі
+39
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06.07.2022 14:22
+27
Білому дому-респект...
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06.07.2022 14:12
+21
MOSKVA RUSSIAN WARSHIP GO F*CK YOURSELF 😂 👍
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06.07.2022 14:15
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Білому дому-респект...
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06.07.2022 14:12 Відповісти
И без монеты))
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06.07.2022 14:36 Відповісти
Мені сподобалось)
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06.07.2022 14:15 Відповісти
MOSKVA RUSSIAN WARSHIP GO F*CK YOURSELF 😂 👍
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06.07.2022 14:15 Відповісти
Монета 100 долярів. Лапті удавляться від заздрощів.
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06.07.2022 14:17 Відповісти
👍
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06.07.2022 14:17 Відповісти
гарно
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06.07.2022 14:17 Відповісти
Усі українські діти мають найкутішого в світі дідуся -- дідуся Джо
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06.07.2022 14:18 Відповісти
А Brujeria також випустила, ще в 2019-му

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06.07.2022 14:19 Відповісти
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06.07.2022 14:22 Відповісти
Слава Богу, що вони не зобразили те, що зобразила УкрПошта. (фак)
Так набагато краще виглядає і ВСІМ погранцям шана.
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06.07.2022 14:22 Відповісти
Там працюють просто люди з гідністю, а в укрпошті зелені от і різниця
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06.07.2022 14:41 Відповісти
В Укрпочте занялись открытым барыжничеством. Внезапно продукцию зарубеж стало невозможно заказать после выпуска последней марки, а на **** с амазоном пожалуйста 30 баксов при номинале меньше 3
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06.07.2022 20:29 Відповісти
Все буде Україна!!!
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06.07.2022 14:32 Відповісти
круто!
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06.07.2022 14:34 Відповісти
Респект!!!!!
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06.07.2022 14:49 Відповісти
Для кацапов надо выпустить лимитированную серию с надписью - "Rasha sudno - idet na ***"
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06.07.2022 14:51 Відповісти
В Україну її можна купити!
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06.07.2022 14:54 Відповісти
Заказала...
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06.07.2022 15:09 Відповісти
Це прикольно, але дорогувато. Краще тоді ці 100 баксів на ЗСУ кинути...
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06.07.2022 15:12 Відповісти
20% від вартості монети ідуть на допомогу Україні. А взагалі то США виділяють мільярди на допомогу ЗСУ.
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18.07.2022 13:12 Відповісти
А чи будуть ці монети купувати для своїх колекцій ватні нумізмати? Оце тролінг вищого класу від американців!
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06.07.2022 15:16 Відповісти
Что это за монета? Это цифровая картинка с фотоколлажем, монет таких не бывает. Или это будет ровный плоский и гладкий обклеенный с обеих сторон наклейкой? Так какая ж это нахрен монета.
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Существуют такие монеты, раскрашенные. Не все нумизматам это может нравится, факт. Но тренд присутствует. Проверьте те же монеты Ватикана.
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06.07.2022 16:01 Відповісти
Скоріше це медаль. Монета має зазначену вартість.
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06.07.2022 16:20 Відповісти
******* технології дозволяють метал не фарбувати, а обробляти хімічно для отримання кольорів
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06.07.2022 16:35 Відповісти
Купил две.
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06.07.2022 15:59 Відповісти
круть!
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06.07.2022 16:48 Відповісти
Круто и прикольно. Супер !
Московитов опустили в ещё одной плоскости.
Осталось написать что-то на Луне, чтобы вся планета ухохатывалась.
Ну, почти вся ...
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06.07.2022 23:47 Відповісти
 
 