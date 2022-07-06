Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

Монети продаються на сайті сувенірного магазину Білого дому за $100. Замовити їх можна вже зараз, відправляти почнуть 30 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт магазину.

Монета належить до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства". Вона продається в оксамитовому футлярі з золотою президентською печаткою.

В описі до монети вказана історія захоплення РФ Зміїного та українських моряків, а також згадується вже знаменита на увесь світ фраза одного з захисників острова про напрям руху російського воєнного корабля.

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20% прибутку від продажу монети обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям.



