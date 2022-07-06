Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО
Монети продаються на сайті сувенірного магазину Білого дому за $100. Замовити їх можна вже зараз, відправляти почнуть 30 вересня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт магазину.
Монета належить до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства". Вона продається в оксамитовому футлярі з золотою президентською печаткою.
В описі до монети вказана історія захоплення РФ Зміїного та українських моряків, а також згадується вже знаменита на увесь світ фраза одного з захисників острова про напрям руху російського воєнного корабля.
20% прибутку від продажу монети обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям.
Топ коментарі
+39 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар06.07.2022 14:22
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2022 14:12
+21 valera ivolgov
показати весь коментар06.07.2022 14:15
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Так набагато краще виглядає і ВСІМ погранцям шана.
Московитов опустили в ещё одной плоскости.
Осталось написать что-то на Луне, чтобы вся планета ухохатывалась.
Ну, почти вся ...