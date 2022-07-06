Окупанти провели авіарозвідку та намагалися вдарити по Зміїному
Літаки РФ провели розвідку щодо ситуації на острові Зміїний, на який днями було доставлено Державний прапор України, та намагалися завдати ударів.
Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і удари нанести", - сказала вона.
Але помітивши загрозу, що може бути застосована зброя ЗСУ при наближенні літаків, зазначила Гуменюк, "вони свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі".
Топ коментарі
+19 nav svargi
показати весь коментар06.07.2022 13:57
+10 krot_lub
показати весь коментар06.07.2022 14:12
+8 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.07.2022 14:02
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Это же на полном серьёзе ?!
Так і тут - хай кацапи витрачають ресурси Полізуть реально - тоді пускать у хід "Гарпуни" Вибивать у них "плавсклад" Без нього вони не будуть на морі командувать!
Конфуций
Український прапор прийде до них вночі: встромить древко
у горлянку і накриє, щоб притишити звук.
хай туди вдарять)