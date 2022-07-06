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Окупанти провели авіарозвідку та намагалися вдарити по Зміїному

зміїний

Літаки РФ провели розвідку щодо ситуації на острові Зміїний, на який днями було доставлено Державний прапор України, та намагалися завдати ударів.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і удари нанести", - сказала вона.

Але помітивши загрозу, що може бути застосована зброя ЗСУ при наближенні літаків, зазначила Гуменюк, "вони свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слова про підняття прапора на Зміїному необхідно розуміти метафорично, - пресцентр Сил оборони Півдня

Автор: 

Зміїний (164)


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Топ коментарі
+19
avio udar...po praporu....Karl ! vot tak laptenogih bambasit
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06.07.2022 13:57
+10
Скільки вже можна слухати цього Аристовича, він пройдисвіт, балабол і брехун, за ним тюрма плаче.
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06.07.2022 14:12
+8
Даю наводку, в Чернобаевке хорошо отдохнуть, побыть деньков несколько а потом строить планы куда нападать или сразу начинать рыть могилы.
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06.07.2022 14:02
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avio udar...po praporu....Karl ! vot tak laptenogih bambasit
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06.07.2022 13:57 Відповісти
Да просто они проводили разведку, что и как, может, опять захотели высадить десант (добро пожаловать в **********), а остальную новость насчет бомбежки просто высосали из пальца.. )
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06.07.2022 15:09 Відповісти
ne ne ne razvedka eta ne po rjuzke - kak raz bombjezhka prapora - eto pohoze na pravdu
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06.07.2022 15:15 Відповісти
Видео в сети. Два су30 ударили фабами, половина даже в остров не попала)))) Добивали свою технику. То мля Пабела руцкага аружия))))) Слава ЗСУ!!! !
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06.07.2022 18:46 Відповісти
Тобто абасралісь...
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06.07.2022 14:00 Відповісти
Даю наводку, в Чернобаевке хорошо отдохнуть, побыть деньков несколько а потом строить планы куда нападать или сразу начинать рыть могилы.
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06.07.2022 14:02 Відповісти
Та не знайшли вони там прапору, от і все. Арестович набрехав про прапор
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06.07.2022 14:02 Відповісти
Скільки вже можна слухати цього Аристовича, він пройдисвіт, балабол і брехун, за ним тюрма плаче.
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06.07.2022 14:12 Відповісти
Це вже діагноз під назвою "манія переслідування", чи як там...
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06.07.2022 14:06 Відповісти
Треба ще раз повідомити, що там український прапор і пильнувати....
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06.07.2022 14:09 Відповісти
Кацапню ковбасить наш прапор.
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06.07.2022 14:09 Відповісти
Удар по лежащему флагу ?
Это же на полном серьёзе ?!
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06.07.2022 14:17 Відповісти
Та хай літають! Нашим там зараз нема чого лазить! А "понти прапорно-переможні" - то для кацапів Тільки вони клали десятки тисяч життів людей лише для того щоб піднять полотнище своє над "висотою" А нашим варто робить як німцям у ІІ Світову - координати висоти є пристріляні Залишали кулеметний заслон на висоті Коли червоноармійці в атаку піднімалися - спочатку сікли їх кулеметами на підступах Коли піхота залягала і викликала артилерію - приховано відступали Війська "геройськи" займали висоту і підіймали прапор А німці потім про пристріляних координатах наносили артудар
Так і тут - хай кацапи витрачають ресурси Полізуть реально - тоді пускать у хід "Гарпуни" Вибивать у них "плавсклад" Без нього вони не будуть на морі командувать!
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06.07.2022 14:19 Відповісти
Треба расповсюдити, що там наш десант, усі 4 Хаймаркса та десяток смерчей, нехай постріляють))
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06.07.2022 14:19 Відповісти
Сказать, что там база НАТО, так они сразу утратят интерес.
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06.07.2022 16:10 Відповісти
Клинить Маресьевих, і шо, таки будуть довбати по острову, таки да, будуть, Бо довбойоби. Була інфа орки хвастались операцією по доставці Панциря, смисл героїки в тому, що краном опустили його на десантний корабель, а той замалий Панцирь перекосило і так йшов до самого острова десантний корабель на причепі у крана, там Панцир поставили на причалі разом з Градом, сховали. А вже потім його схавали.
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06.07.2022 14:24 Відповісти
До речі, є інфа, що острів намагались штурмувати на початку травня, але через погані планування й організацію, вона закінчилась трагічно - загинули воїни ГРУ й ССО. У верхах про це тиша. Ніхто не поніс покарання.
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06.07.2022 14:25 Відповісти
До речі є така інфа що ти кацапчику спалився. Скажи паляниця
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06.07.2022 14:34 Відповісти
Почитай розумних людей, які в курсі справи, то не будеш тут мені бздуру свою вишиватно-диванну писати.
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06.07.2022 15:39 Відповісти
Євген Шевченко писав в фб
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06.07.2022 15:49 Відповісти
украинского флага вроде бы не видно, но он там есть...

Конфуций
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06.07.2022 14:29 Відповісти
Да, типа суслика.. )
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06.07.2022 14:45 Відповісти
коли ся їх вспокоє вже?)
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06.07.2022 14:34 Відповісти
У московітів галюцинації - нехай тренуються далі.
Український прапор прийде до них вночі: встромить древко
у горлянку і накриє, щоб притишити звук.
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06.07.2022 14:41 Відповісти
Тільки вчора казав знайомому, от побачиш вони влуплять ракетами за сотні тисяч $ щоб тільки збити прапор за 20$....****** які кончені
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06.07.2022 14:43 Відповісти
Нічого дивного. Ця пі...да щеб громче кричала. Почитайте повідомлення з Одеси, Очакова і тошки подумайте, а чому це звідти постійно йде інформація про збиті ракети, вже третій тиждень поспіль?
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06.07.2022 14:46 Відповісти
Треба повідомити,що там вже 2 прапори України,і збільшувати кількість кожну неділю.
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06.07.2022 14:50 Відповісти
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06.07.2022 14:51 Відповісти
Прапор очі мозолить? https://www.youtube.com/watch?v=vmIg-tjO9x8 ХЛОПКИ в Белгороде, о. Змеиный и ЖЕСТ доброй воли 😂 - YouTube
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06.07.2022 15:20 Відповісти
тре повісити прапор на кремлі,
хай туди вдарять)
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06.07.2022 15:42 Відповісти
І що воно меле телепат доморощений - "намагалися", "що може бути", "свої наміри відкоригували", "звичайно, збентежило наших ворогів" не соромно за це бла бла бла день відпрацювала а сказати нема чого
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06.07.2022 16:18 Відповісти
 
 