Окупанти провели авіарозвідку та намагалися вдарити по Зміїному

Літаки РФ провели розвідку щодо ситуації на острові Зміїний, на який днями було доставлено Державний прапор України, та намагалися завдати ударів.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і удари нанести", - сказала вона.

Але помітивши загрозу, що може бути застосована зброя ЗСУ при наближенні літаків, зазначила Гуменюк, "вони свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі".

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