Оккупанты провели авиаразведку и пытались ударить по Змеиному

Самолеты рф провели разведку по ситуации на острове Змеиный, на который на днях был доставлен Государственный флаг Украины, и пытались нанести удары.

Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Флаг на острове находится, ждет своего часа. Информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов. Они пытались провести авиационную разведку и нанести удары", — сказала она.

Но заметив угрозу, что может быть применено оружие ВСУ при приближении самолетов, уточнила Гуменюк, "они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше".

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