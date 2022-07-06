РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10452 посетителя онлайн
Новости Война
17 250 33

Оккупанты провели авиаразведку и пытались ударить по Змеиному

зміїний

Самолеты рф провели разведку по ситуации на острове Змеиный, на который на днях был доставлен Государственный флаг Украины, и пытались нанести удары.

Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Флаг на острове находится, ждет своего часа. Информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов. Они пытались провести авиационную разведку и нанести удары", —  сказала она.

Но заметив угрозу, что может быть применено оружие ВСУ при приближении самолетов, уточнила Гуменюк, "они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слова о поднятии флага на Змеином необходимо понимать метафорически, - пресс-центр Сил обороны Юга

Змеиный (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
avio udar...po praporu....Karl ! vot tak laptenogih bambasit
показать весь комментарий
06.07.2022 13:57
+10
Скільки вже можна слухати цього Аристовича, він пройдисвіт, балабол і брехун, за ним тюрма плаче.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:12
+8
Даю наводку, в Чернобаевке хорошо отдохнуть, побыть деньков несколько а потом строить планы куда нападать или сразу начинать рыть могилы.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
avio udar...po praporu....Karl ! vot tak laptenogih bambasit
показать весь комментарий
06.07.2022 13:57 Ответить
Да просто они проводили разведку, что и как, может, опять захотели высадить десант (добро пожаловать в **********), а остальную новость насчет бомбежки просто высосали из пальца.. )
показать весь комментарий
06.07.2022 15:09 Ответить
ne ne ne razvedka eta ne po rjuzke - kak raz bombjezhka prapora - eto pohoze na pravdu
показать весь комментарий
06.07.2022 15:15 Ответить
Видео в сети. Два су30 ударили фабами, половина даже в остров не попала)))) Добивали свою технику. То мля Пабела руцкага аружия))))) Слава ЗСУ!!! !
показать весь комментарий
06.07.2022 18:46 Ответить
Тобто абасралісь...
показать весь комментарий
06.07.2022 14:00 Ответить
Даю наводку, в Чернобаевке хорошо отдохнуть, побыть деньков несколько а потом строить планы куда нападать или сразу начинать рыть могилы.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:02 Ответить
Та не знайшли вони там прапору, от і все. Арестович набрехав про прапор
показать весь комментарий
06.07.2022 14:02 Ответить
Скільки вже можна слухати цього Аристовича, він пройдисвіт, балабол і брехун, за ним тюрма плаче.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:12 Ответить
Це вже діагноз під назвою "манія переслідування", чи як там...
показать весь комментарий
06.07.2022 14:06 Ответить
Треба ще раз повідомити, що там український прапор і пильнувати....
показать весь комментарий
06.07.2022 14:09 Ответить
Кацапню ковбасить наш прапор.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:09 Ответить
Удар по лежащему флагу ?
Это же на полном серьёзе ?!
показать весь комментарий
06.07.2022 14:17 Ответить
Та хай літають! Нашим там зараз нема чого лазить! А "понти прапорно-переможні" - то для кацапів Тільки вони клали десятки тисяч життів людей лише для того щоб піднять полотнище своє над "висотою" А нашим варто робить як німцям у ІІ Світову - координати висоти є пристріляні Залишали кулеметний заслон на висоті Коли червоноармійці в атаку піднімалися - спочатку сікли їх кулеметами на підступах Коли піхота залягала і викликала артилерію - приховано відступали Війська "геройськи" займали висоту і підіймали прапор А німці потім про пристріляних координатах наносили артудар
Так і тут - хай кацапи витрачають ресурси Полізуть реально - тоді пускать у хід "Гарпуни" Вибивать у них "плавсклад" Без нього вони не будуть на морі командувать!
показать весь комментарий
06.07.2022 14:19 Ответить
Треба расповсюдити, що там наш десант, усі 4 Хаймаркса та десяток смерчей, нехай постріляють))
показать весь комментарий
06.07.2022 14:19 Ответить
Сказать, что там база НАТО, так они сразу утратят интерес.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:10 Ответить
Клинить Маресьевих, і шо, таки будуть довбати по острову, таки да, будуть, Бо довбойоби. Була інфа орки хвастались операцією по доставці Панциря, смисл героїки в тому, що краном опустили його на десантний корабель, а той замалий Панцирь перекосило і так йшов до самого острова десантний корабель на причепі у крана, там Панцир поставили на причалі разом з Градом, сховали. А вже потім його схавали.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:24 Ответить
До речі, є інфа, що острів намагались штурмувати на початку травня, але через погані планування й організацію, вона закінчилась трагічно - загинули воїни ГРУ й ССО. У верхах про це тиша. Ніхто не поніс покарання.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:25 Ответить
До речі є така інфа що ти кацапчику спалився. Скажи паляниця
показать весь комментарий
06.07.2022 14:34 Ответить
Почитай розумних людей, які в курсі справи, то не будеш тут мені бздуру свою вишиватно-диванну писати.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:39 Ответить
Євген Шевченко писав в фб
показать весь комментарий
06.07.2022 15:49 Ответить
украинского флага вроде бы не видно, но он там есть...

Конфуций
показать весь комментарий
06.07.2022 14:29 Ответить
Да, типа суслика.. )
показать весь комментарий
06.07.2022 14:45 Ответить
коли ся їх вспокоє вже?)
показать весь комментарий
06.07.2022 14:34 Ответить
У московітів галюцинації - нехай тренуються далі.
Український прапор прийде до них вночі: встромить древко
у горлянку і накриє, щоб притишити звук.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:41 Ответить
Тільки вчора казав знайомому, от побачиш вони влуплять ракетами за сотні тисяч $ щоб тільки збити прапор за 20$....****** які кончені
показать весь комментарий
06.07.2022 14:43 Ответить
Нічого дивного. Ця пі...да щеб громче кричала. Почитайте повідомлення з Одеси, Очакова і тошки подумайте, а чому це звідти постійно йде інформація про збиті ракети, вже третій тиждень поспіль?
показать весь комментарий
06.07.2022 14:46 Ответить
Треба повідомити,що там вже 2 прапори України,і збільшувати кількість кожну неділю.
показать весь комментарий
06.07.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2022 14:51 Ответить
Прапор очі мозолить? https://www.youtube.com/watch?v=vmIg-tjO9x8 ХЛОПКИ в Белгороде, о. Змеиный и ЖЕСТ доброй воли 😂 - YouTube
показать весь комментарий
06.07.2022 15:20 Ответить
тре повісити прапор на кремлі,
хай туди вдарять)
показать весь комментарий
06.07.2022 15:42 Ответить
І що воно меле телепат доморощений - "намагалися", "що може бути", "свої наміри відкоригували", "звичайно, збентежило наших ворогів" не соромно за це бла бла бла день відпрацювала а сказати нема чого
показать весь комментарий
06.07.2022 16:18 Ответить
 
 