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Белый дом выпустил монету в честь защитников острова Змеиный. ФОТО

Монеты продаются на сайте суверирного магазина Белого дома за 100 долларов. Заказать их можно уже сейчас, отправлять начнут 30 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт магазина.

Монета входит в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства". Она продается в бархатном футляре с золотой президентской печатью.

В описании монеты указана история захвата РФ Змеиного и украинских моряков, а также упоминается уже знаменитая на весь мир фраза одного из защитников острова о направлении движения российского военного корабля.

Также читайте: Оккупанты провели авиаразведку и пытались ударить по Змеиному

20% дохода от продажи монеты обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.

Белый дом выпустил монету в честь защитников острова Змеиный 01
Белый дом выпустил монету в честь защитников острова Змеиный 02

Автор: 

Змеиный (180) монеты (145) США (26620)


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Топ комментарии
+39
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06.07.2022 14:22
+27
Білому дому-респект...
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06.07.2022 14:12
+21
MOSKVA RUSSIAN WARSHIP GO F*CK YOURSELF 😂 👍
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06.07.2022 14:15
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Білому дому-респект...
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06.07.2022 14:12 Ответить
И без монеты))
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06.07.2022 14:36 Ответить
Мені сподобалось)
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06.07.2022 14:15 Ответить
MOSKVA RUSSIAN WARSHIP GO F*CK YOURSELF 😂 👍
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06.07.2022 14:15 Ответить
Монета 100 долярів. Лапті удавляться від заздрощів.
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06.07.2022 14:17 Ответить
👍
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06.07.2022 14:17 Ответить
гарно
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06.07.2022 14:17 Ответить
Усі українські діти мають найкутішого в світі дідуся -- дідуся Джо
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06.07.2022 14:18 Ответить
А Brujeria також випустила, ще в 2019-му

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06.07.2022 14:19 Ответить
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06.07.2022 14:22 Ответить
Слава Богу, що вони не зобразили те, що зобразила УкрПошта. (фак)
Так набагато краще виглядає і ВСІМ погранцям шана.
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06.07.2022 14:22 Ответить
Там працюють просто люди з гідністю, а в укрпошті зелені от і різниця
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06.07.2022 14:41 Ответить
В Укрпочте занялись открытым барыжничеством. Внезапно продукцию зарубеж стало невозможно заказать после выпуска последней марки, а на **** с амазоном пожалуйста 30 баксов при номинале меньше 3
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06.07.2022 20:29 Ответить
Все буде Україна!!!
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06.07.2022 14:32 Ответить
круто!
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06.07.2022 14:34 Ответить
Респект!!!!!
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06.07.2022 14:49 Ответить
Для кацапов надо выпустить лимитированную серию с надписью - "Rasha sudno - idet na ***"
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06.07.2022 14:51 Ответить
В Україну її можна купити!
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06.07.2022 14:54 Ответить
Заказала...
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06.07.2022 15:09 Ответить
Це прикольно, але дорогувато. Краще тоді ці 100 баксів на ЗСУ кинути...
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06.07.2022 15:12 Ответить
20% від вартості монети ідуть на допомогу Україні. А взагалі то США виділяють мільярди на допомогу ЗСУ.
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18.07.2022 13:12 Ответить
А чи будуть ці монети купувати для своїх колекцій ватні нумізмати? Оце тролінг вищого класу від американців!
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06.07.2022 15:16 Ответить
Что это за монета? Это цифровая картинка с фотоколлажем, монет таких не бывает. Или это будет ровный плоский и гладкий обклеенный с обеих сторон наклейкой? Так какая ж это нахрен монета.
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06.07.2022 15:28 Ответить
Существуют такие монеты, раскрашенные. Не все нумизматам это может нравится, факт. Но тренд присутствует. Проверьте те же монеты Ватикана.
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06.07.2022 16:01 Ответить
Скоріше це медаль. Монета має зазначену вартість.
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06.07.2022 16:20 Ответить
******* технології дозволяють метал не фарбувати, а обробляти хімічно для отримання кольорів
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06.07.2022 16:35 Ответить
Купил две.
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06.07.2022 15:59 Ответить
круть!
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06.07.2022 16:48 Ответить
Круто и прикольно. Супер !
Московитов опустили в ещё одной плоскости.
Осталось написать что-то на Луне, чтобы вся планета ухохатывалась.
Ну, почти вся ...
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06.07.2022 23:47 Ответить
 
 