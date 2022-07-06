Белый дом выпустил монету в честь защитников острова Змеиный. ФОТО

Монеты продаются на сайте суверирного магазина Белого дома за 100 долларов. Заказать их можно уже сейчас, отправлять начнут 30 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт магазина.

Монета входит в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства". Она продается в бархатном футляре с золотой президентской печатью.

В описании монеты указана история захвата РФ Змеиного и украинских моряков, а также упоминается уже знаменитая на весь мир фраза одного из защитников острова о направлении движения российского военного корабля.

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20% дохода от продажи монеты обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.



