Окупанти везуть до Херсону з Криму готові доти, - соцмережі. ФОТО

Росіяни готуються до оборони захопленого Херсону, поставляючи туди з окупованого Криму готові бетонні доти.

Про це пише у фейсбуці Анатолій Сухий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це по дорозі з Криму на Херсон... москальські готові доти..так вони готуються до оборони Херсона....це неважко робити будівельним навіть не компаніям а фірмочкам... але у нашій обороні навіть таких дрібниць ніхто не робив і не робить..." - написав він.

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