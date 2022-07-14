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Окупанти везуть до Херсону з Криму готові доти, - соцмережі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни готуються до оборони захопленого Херсону, поставляючи туди з окупованого Криму готові бетонні доти.

Про це пише у фейсбуці Анатолій Сухий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це по дорозі з Криму на Херсон... москальські готові доти..так вони готуються до оборони Херсона....це неважко робити будівельним навіть не компаніям а фірмочкам... але у нашій обороні навіть таких дрібниць ніхто не робив і не робить..." - написав він.

Також читайте: Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань

Окупанти везуть до Херсону з Криму готові доти, - соцмережі 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Я б ото не ржав.
Як елемент оборони, якщо вкопати в землю, попробуй на них понаступай.
І на відміну від хаймарсів їх можна клепати в таких кількостях, що ніяких хаймарсів не вистачить.
Зрештою, значно кращі, ніж 90% наших колгоспних блок-постів із необкладених мішками ФБС-блоків, встановлених без бетону і арматури, які завалюються на бійців від плювка.
Вже, блд, докепкувалися до того, що москаль увесь південь відгриз, а тепер відвойовувать треба...
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14.07.2022 08:57
+36
А в доте бурята к цепи прикуют?
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14.07.2022 08:49
+28
Сдали город не Херсонцы, сдала власть. Которая разрушила все элементы эшелонированной обороны юга. Организация ТРО на Херсонщине до последнего тоже саботировалась властью.
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14.07.2022 09:15
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техніка на південь йде через ДЖАНКОЙ Й АРМЯНСК
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14.07.2022 12:13 Відповісти
Навіть дуже не смішно - На такі відгуки.
Якби наші генерали з урядом налагодили виробництво навіть таких дзотів.
Ми врятували б життя багатьом бійцям. У кожному місті по 2-3 ЗБК.
А так вже на всюди мир - гроші закопуються в новий асфальт.
Якби волонтери налагодили це виробництво і просто віддавали - це для них знахідка.
А Уряду за 6 місяців війни налагодити виробництво ДЗОТІВ ЦЕ для НИХ морока - НЕХАЙ ХЛОПЦІ САМІ ЗАХИЩАЮТЬ САБЕ- виходить так.

Для них краще Ярмак хай якусь нову комісію створить.
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14.07.2022 12:15 Відповісти
Осталось люк канализационный на голову привязать , и сидеть в доте. ******..
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14.07.2022 12:24 Відповісти
Это бетонные емкости для консервации москаликов.
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14.07.2022 12:54 Відповісти
Ну таке, робота і кацапська якість всім відома.
Від ПТУРів захисту в них ніякого, зрозуміло що там де немає ПТУРів
там буде спекотно, але це нащі вояки, вони знайдуть відповідь на все
До таких дотів їм як до Київа раком -
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Як що стрілець сидить в окопі та херачить з кулемета,спробуй кого дістань.....а тут ще і бетон!!
Хоча тобі П0Х,ти ж на дивані(((О
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14.07.2022 18:56 Відповісти
А,я , пам"ятаю, як у 2014-2015 роках робили різні захисні споруди, рекламували.Тільки де це все подівалось, треба спитати у ватного гідранта-миротворця і його кліки.
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14.07.2022 17:08 Відповісти
Зато обратите внимание на дорогу - красивое, да ****, зеленский.
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14.07.2022 20:06 Відповісти
ты конченный москаль! скоро вам хана!
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14.07.2022 23:38 Відповісти
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