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Окупанти везуть до Херсону з Криму готові доти, - соцмережі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни готуються до оборони захопленого Херсону, поставляючи туди з окупованого Криму готові бетонні доти.
Про це пише у фейсбуці Анатолій Сухий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це по дорозі з Криму на Херсон... москальські готові доти..так вони готуються до оборони Херсона....це неважко робити будівельним навіть не компаніям а фірмочкам... але у нашій обороні навіть таких дрібниць ніхто не робив і не робить..." - написав він.
Топ коментарі
+63 Виктор Яценко bd161101
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+36 vlah
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+28 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2022 09:15
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Будь ласка, зачекайте...
Якби наші генерали з урядом налагодили виробництво навіть таких дзотів.
Ми врятували б життя багатьом бійцям. У кожному місті по 2-3 ЗБК.
А так вже на всюди мир - гроші закопуються в новий асфальт.
Якби волонтери налагодили це виробництво і просто віддавали - це для них знахідка.
А Уряду за 6 місяців війни налагодити виробництво ДЗОТІВ ЦЕ для НИХ морока - НЕХАЙ ХЛОПЦІ САМІ ЗАХИЩАЮТЬ САБЕ- виходить так.
Для них краще Ярмак хай якусь нову комісію створить.
Від ПТУРів захисту в них ніякого, зрозуміло що там де немає ПТУРів
там буде спекотно, але це нащі вояки, вони знайдуть відповідь на все
До таких дотів їм як до Київа раком -
Хоча тобі П0Х,ти ж на дивані(((О