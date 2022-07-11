Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань
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Російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив під час телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Він висловив сподівання, що окупантів вдасться вибити без бою.
"Останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього", - заявив Хлань.
Топ коментарі
+27 FT FT
показати весь коментар11.07.2022 11:29
+20 Otrutnyi Otrutnyi
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+19 Valter Valter
показати весь коментар11.07.2022 11:32
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Для начала надо разрушить Антоновский мост и держать под огнём подъезды к дамбе Каховской ГЭС с правого берега. После этого парашники пойдут в Днепр, а не за Днепр.
Освобождение левого берега будет со стороны Запорожья- Мелитополя.
Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
ВСУ позарез нужно еще штук 20 химарсов чтобы обстреливать всю линию фронта. Они показали себя отлично и что у парашки нет никаких средств перехвата и противодейсвия этим ракетам
Раз здали город без единого вьІстрела и не помогли ЗСУ, пусть хоть теперь оживают, Иначе будут жить в ХНР.