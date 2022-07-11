Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань

Російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив під час телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він висловив сподівання, що окупантів вдасться вибити без бою.

"Останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього", - заявив Хлань.

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