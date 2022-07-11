Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник председателя ОВА Хлань
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Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил во время телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Он выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.
"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.
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Для начала надо разрушить Антоновский мост и держать под огнём подъезды к дамбе Каховской ГЭС с правого берега. После этого парашники пойдут в Днепр, а не за Днепр.
Освобождение левого берега будет со стороны Запорожья- Мелитополя.
Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
ВСУ позарез нужно еще штук 20 химарсов чтобы обстреливать всю линию фронта. Они показали себя отлично и что у парашки нет никаких средств перехвата и противодейсвия этим ракетам
Раз здали город без единого вьІстрела и не помогли ЗСУ, пусть хоть теперь оживают, Иначе будут жить в ХНР.