Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник председателя ОВА Хлань

Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил во время телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.

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