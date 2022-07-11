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Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник председателя ОВА Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил во время телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.

Смотрите: ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО
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Топ комментарии
+27
Взорвать Антоновский мост и рашисты забегают как крысы в ведре. Им уже будет не до уличных боев. Да еще можно будет окружить целую рашистскую группировку в котле и набрать кучу пленных для обмена на наших людей.
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11.07.2022 11:29
+20
Перед тим, як наступати на Фронті
Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
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11.07.2022 11:32
+19
Да какие там уличные бои. Рашисты почуяв что их окружают побегут обгоняя друг друга. Для ***** это будет позор если всю херсонскую группировку ЗСУ окружит а потом проведет обосраных рашистов по улицам под аплодисменты местных жителей.
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11.07.2022 11:32
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Какие кацапы оптимисты.
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11.07.2022 11:25 Ответить
дебилы ,город обойдут и заблокируют , через время , сдадутся сами.
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11.07.2022 11:27 Ответить
Кудою "обойдут"? Подивись карту.
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11.07.2022 11:39 Ответить
..подивись
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11.07.2022 11:50 Ответить
По окружной. Или просто от Снегирёвки. В самом Херсоне мостов нет - сразу случится окружение.
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11.07.2022 11:52 Ответить
и так будут 20 лет держать в осаде?))
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11.07.2022 12:10 Ответить
Ну да,а Дрыстовичи рассказывали какие они рукожопы и дебилы.они хоть готовятся,а чем занимались наши шашлычные ******* и так понятно.
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11.07.2022 11:56 Ответить
"Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра."
Для начала надо разрушить Антоновский мост и держать под огнём подъезды к дамбе Каховской ГЭС с правого берега. После этого парашники пойдут в Днепр, а не за Днепр.
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11.07.2022 11:26 Ответить
Мост через каховский шлюз тоже просится.
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11.07.2022 11:42 Ответить
А нам тоді як переправлятися? Чи звільняємо лише правий берег, на лівому хай залишаються?
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11.07.2022 11:56 Ответить
Через Мелитополь... Подробнее не буду.
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11.07.2022 11:59 Ответить
А якщо орки туди додаткові сили стянгнуть, як на Донбасі, йти в лобову, бо всі місти взорвані та ложити всі наші війська? Це тупо!
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11.07.2022 13:24 Ответить
См. ниже.
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11.07.2022 13:30 Ответить
Де никак,кацапы в отличии от зелёных дебилов при отходе взорвут мосты.будет освобождён Херсон и на этом все,при попытке переправы будет та же Белогоровка с большими потерями.
Освобождение левого берега будет со стороны Запорожья- Мелитополя.
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11.07.2022 12:01 Ответить
Через Запоріжську область, а далі Маріуполь і Енергодар.
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11.07.2022 12:37 Ответить
Взорвать Антоновский мост и рашисты забегают как крысы в ведре. Им уже будет не до уличных боев. Да еще можно будет окружить целую рашистскую группировку в котле и набрать кучу пленных для обмена на наших людей.
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11.07.2022 11:29 Ответить
а еще отлендлизить техники немного
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11.07.2022 11:35 Ответить
ОДНОЗНАЧНО. ДАВНО ПОРА. ВСЕ РАВНО ЕТО СДЕЛАЮТ ОККУПАНТЬІ КОГДА БУДУТ УХОДИТЬ.
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11.07.2022 12:39 Ответить
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11.07.2022 11:31 Ответить
могу предложить деревянный макинтош из родной берёзовой дранки
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11.07.2022 11:41 Ответить
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11.07.2022 11:45 Ответить
Перед тим, як наступати на Фронті
Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
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11.07.2022 11:32 Ответить
Да какие там уличные бои. Рашисты почуяв что их окружают побегут обгоняя друг друга. Для ***** это будет позор если всю херсонскую группировку ЗСУ окружит а потом проведет обосраных рашистов по улицам под аплодисменты местных жителей.
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11.07.2022 11:32 Ответить
Не будет никаких уличных боев. ВСУ окружат Херсон,перервут все поставки ГСМ и оружия и будут пепреодически обстреливать склады с оружием,казармы,блокпосты и бронетехнику оккупантов в Херсоне. подобное было в Буче,Гостомеле когда ВСУ планомерно и точно наносило удары по бронетехнике рашки которую они ставили вплотную к жилым ж=домам но это им не помогло-настолько точно били ВСУ Брать город наскоком-значит разрушитего очень сильно и пострадает много мирного населения
ВСУ позарез нужно еще штук 20 химарсов чтобы обстреливать всю линию фронта. Они показали себя отлично и что у парашки нет никаких средств перехвата и противодейсвия этим ракетам
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11.07.2022 11:44 Ответить
Мост Антоновский повредить и не дать уйти ни одному оккупанту из котла. Иначе они вьІньІрнут в другом месте, если уйдут из Херсона, как те, что ушли из-под Києва, сейчас воюют на Донбассе.
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11.07.2022 12:41 Ответить
тут партизанэн пригодились бы (для корректировочки) HIMARSов
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11.07.2022 11:48 Ответить
Хаймарсы же вроде по спутнику корректируются .
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11.07.2022 12:37 Ответить
Ви що , плануєте штурмувати місто ? . А може краще - взяти його в щільне кільце , і не витрачаючи сили на штурм , не руйнуючи місто , гнати орду далі ,, а орки в Херсоні , всеодно нікуди не дінуться . Коли в них закінчиться боєкомплект і харчі , самі зроблять - хенде хох .
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11.07.2022 11:50 Ответить
Всем рашистам желающи поехать на концерт кобздона просьба обращатся за билетами к ВСУ !!!
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11.07.2022 11:54 Ответить
тут вже головне аби дермаки-портнови (за додаткові валізи з баблом) не домовилися про коридор для втечі окупанту, щоб врятувати нікчемні життя мародерів-гвалтівників та поругану "честь" хйла
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11.07.2022 11:55 Ответить
рикошетов будет багатенно
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11.07.2022 12:09 Ответить
Ну так мирняк пусть убегает из Херсона уже сейчас. Любыми путями-даже через территорию Рашки. Все кто остануться-понятно что наражают себя на небезпеку
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11.07.2022 19:44 Ответить
Херсонцам не стонать и ньІть надо когда их освободят, а проводить разведку, вооружаться и партизанить, Стрелять росгвардии в спину.
Раз здали город без единого вьІстрела и не помогли ЗСУ, пусть хоть теперь оживают, Иначе будут жить в ХНР.
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11.07.2022 12:43 Ответить
В мікрорайоні Херсона - Карантинному острові зібрана вся артилерія орків, котра лупить по Миколаєву, А є міст, який відділяє Острів від самого Херсона, то чому його не підірвати і закупорити орків, які з Острова нікуди не дінуться, хіба що на лодчонках, але всю зброю там залишать.
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11.07.2022 12:47 Ответить
Пох*й, їм 3,14зда...
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11.07.2022 13:43 Ответить
Проблема Херсона в тому що його не тільки потрібно звільнити а і відігнати в той же час окупантів від міста мінімум на 30 км.Якщо це не зробити місто почнуть зрівнювати с землею.Тому звільненя Херсону це лише вершина айсбергу.
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11.07.2022 18:34 Ответить
 
 