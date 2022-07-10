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ЗСУ завдали ювелірного удару по військовій частині російських окупантів у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань (оновлено). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 10 липня, Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Херсоні.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію також оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - зазначає Братчук.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав у фейсбуці: "У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?"

ЗСУ завдали ювелірного удару по військовій частині російських окупантів у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань (оновлено) 01

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте також: На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти військ РФ, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+104
и это Украина еще не начинала
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10.07.2022 15:02
+83
наша русофобiя ще недостатня...
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10.07.2022 15:07
+81
Титул самого сильного человека в мире второй раз подряд получил украинский стронгмен Алексей Новиков, выиграв турнир «Strongman Classic».

После победы Новиков призвал всех жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с россией: «Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов».

Вот что значит украинский дух 💪🇺🇦
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10.07.2022 14:57
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Путин приказал своим войскам продемонстрировать акт доброй воли.
Приказ главнокомандующего ВС РФ выполнен в срок.
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10.07.2022 15:37 Відповісти
А голосно кричать, урюки? Хотілося б, щоб волали.
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10.07.2022 15:39 Відповісти
эта хлань топила и за натаху королевскую,и за сирожу тигипка,и за порошенка,и за бубу...
пожизненный кнопкодав и клиент дбр...
кароче первый за орденом победы над мокшами в списке.
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10.07.2022 15:42 Відповісти
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10.07.2022 15:45 Відповісти
На коZломордії свіжий прикол: володін вимагає судити Джонсона за обстріли оркостана .
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10.07.2022 15:55 Відповісти
Володин шут гороховый. У Володи таких шутов много=)
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10.07.2022 16:18 Відповісти
Ніби погляд диявола. А де диявол живе? Правильно - на проклятому Богом і людьми заболотті.
Щось горить в напрямку села Червоний Хутір, Білгородської області. Крім заграви чути й вибухи.
Для орієнтації: Червоний Хутір - перше село за кордоном на залізничній колії напроти нашої ще окупованої Козачої Лопані. Саме село маленьке, але там цілком могли розмістити резервну техніку й **********. А дещо далі розташовані поселення Октябрьскій і Політотдєльскій. Там точно були й уже горіли чи то склади, чи стоянки військової техніки ворога.
Тарас Чорновіл
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10.07.2022 16:19 Відповісти
Горіть -русмразі. .ридайте -свінячі рила...волайтє -мамаши орков...і так буде завжди...а наночь щоб вгомонитись-в чергу в мовзолей путі х.. поцілувати...у'****...
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10.07.2022 16:39 Відповісти
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10.07.2022 17:14 Відповісти
бавовна в Кутейниково
https://twitter.com/i/status/1546006635990192128
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10.07.2022 17:19 Відповісти
Ювелирный удар... Ну, шо можно сказать по этому поводу?... - ШО С ВОЗА УПАЛО, ТО НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ.
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10.07.2022 17:20 Відповісти
...зате вирубаєш трьома сокирами, якщо з воза впали москалі на МТЛБ
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10.07.2022 22:47 Відповісти
Бавовна вчера в далёкой Ульяновской области
https://twitter.com/i/status/1546019994277912576
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10.07.2022 17:22 Відповісти
Нові підходи в ювелірній справі!
Слава ЗСУ!
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10.07.2022 17:22 Відповісти
Торез
https://twitter.com/i/status/1546005679793741824
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10.07.2022 17:25 Відповісти
Шахтарськ
https://twitter.com/i/status/1546005338939326464
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10.07.2022 17:26 Відповісти
Алчевск
https://twitter.com/i/status/1545986309587697664
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10.07.2022 17:28 Відповісти
Пане, та Ваші коментарі -- то прямо свято якесь

Добре смалять окупантів українські воїни. Слава їм, і слава Україні! 💙💛
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10.07.2022 22:01 Відповісти
Sejodnia uze 11 udarov Himarsi nanesli kacapofasistam.Dalse ecio budet bolse fejeverkov
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10.07.2022 18:03 Відповісти
Смерть рашьким окупантам ,ласкаво просимо до пекла.
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10.07.2022 18:16 Відповісти
Отлично отработали, четко и точно) Местные говорят, шо крики разорванных русских иванов слышно было за несколько кварталов от места прилета)) Слава ЗСУ! Кацапы лучше убегайте в леса, в поля, сдавайтесь - хоть в живых останетесь, все вражеские солдаты, кто останется в Херсоне, будут аккуратно зачищены.
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10.07.2022 18:18 Відповісти
От що Himars животворящий робить.
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10.07.2022 18:24 Відповісти
a vedj tolkom-to daže ne načinali...
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10.07.2022 19:08 Відповісти
Вулиця ******* має поміняти підмоскальську назву.
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10.07.2022 19:10 Відповісти
На пестюля? На честь цієї славетної події. Ну або "вулиця пестюля з неба"...
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11.07.2022 00:15 Відповісти
а курви, тепер і вони най під завалами посидять, подумають, як це, а то було їм легко міста мирні розстрілювати, "глаза не видят - сердце не болит". Цікаво чи будуть русскіє своїх з-під завалів витягути, чи не стануть час і ресурси тратити? Бо чого тоді нікого не підпускають? Буде як з курском, з тим, що затонув?
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10.07.2022 20:08 Відповісти
Звісно, паніка в кацапоїдів... В 14-21 роках їх в Луганську та Донецьку так не смажили, за деякими точковими виключеннями типу мотороли тощо. А тепер цих вибл*дків косять в товарних кількостях там, де вони себе вважали в безпеці. Тепер реально починають озиратись на окупованих територіях і в кожному підозрювати партизана, коригувальника чи інформатора. І правильно роблять, падлюки.
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10.07.2022 20:12 Відповісти
Все как у придурков (или придОрков). Приехал генерал, в лампасах,нетрезв собрал на плацу питомцев Золотова, и начал вслух повторять курс старотатарского языка. А дальше как в Бородино Лер Монта - летали руки, сраки, яйца и лампасы за одно. Их брехун с честнейшими глазами - генерал МошЕнков не расскажет о последних днях "космонавтов" Пини
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10.07.2022 20:14 Відповісти
Интересно.... Откуда у языкатых хвойд Геращенко и Гончаренко военная информация?
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10.07.2022 20:22 Відповісти
Serg Sergeev, читать сначала научись.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію ТАКОЖ оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
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10.07.2022 23:14 Відповісти
Россияне удивляют:все стреляют сами по своим и стреляют. Дохлым под завалами россиянам желаю крепкого здоровья а те кто еще живые но раненные-сдохнуть быстрее а уже потом крепкого здоровья
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10.07.2022 23:21 Відповісти
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11.07.2022 00:28 Відповісти
Тобто таргани дочекались тапка?! Ну і Слава Богу, в мене таких потвор в хаті років 30 нема.
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11.07.2022 00:51 Відповісти
Можна безкінечно довго дивитись на три речі- як горить кацап, як горить кацапі... і як горить кацап.
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11.07.2022 05:14 Відповісти
Смерть путинським *********!!
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11.07.2022 11:39 Відповісти
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