ЗСУ завдали ювелірного удару по військовій частині російських окупантів у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань (оновлено). ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 10 липня, Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Херсоні.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Цю інформацію також оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - зазначає Братчук.
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав у фейсбуці: "У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?"
Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Будь ласка, зачекайте...
Приказ главнокомандующего ВС РФ выполнен в срок.
пожизненный кнопкодав и клиент дбр...
кароче первый за орденом победы над мокшами в списке.
Щось горить в напрямку села Червоний Хутір, Білгородської області. Крім заграви чути й вибухи.
Для орієнтації: Червоний Хутір - перше село за кордоном на залізничній колії напроти нашої ще окупованої Козачої Лопані. Саме село маленьке, але там цілком могли розмістити резервну техніку й **********. А дещо далі розташовані поселення Октябрьскій і Політотдєльскій. Там точно були й уже горіли чи то склади, чи стоянки військової техніки ворога.
Тарас Чорновіл
https://twitter.com/i/status/1546006635990192128
https://twitter.com/i/status/1546019994277912576
Слава ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1546005679793741824
https://twitter.com/i/status/1546005338939326464
https://twitter.com/i/status/1545986309587697664
Добре смалять окупантів українські воїни. Слава їм, і слава Україні! 💙💛
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Цю інформацію ТАКОЖ оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.