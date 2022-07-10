ЗСУ завдали ювелірного удару по військовій частині російських окупантів у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 10 липня, Збройні Сили України завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Херсоні.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію також оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - зазначає Братчук.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав у фейсбуці: "У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?"

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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