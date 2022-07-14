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Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Уряд Франції нагородив українську поетесу Ліну Костенко орденом Почесного легіону.
Про це у фейсбуці повідомила Лариса Івшина, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні орден Почесного легіону вручили Ліні Костенко в посольстві Франції.
Ліна Василівна подякувала за високу відзнаку і сказала , що присвячує "її нашим воїнам--найпочеснішому Легіону", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+29 Чайка Київ
показати весь коментар14.07.2022 18:05
+24 Nataliia Mykhailova a5732138
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+21 Юрій Горлінський
показати весь коментар14.07.2022 18:07
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Будь ласка, зачекайте...
Але, таке враження, що як би не війна, не визнали б
(навіть гидко подумати про якогось зеленського...)
умерти можуть кожен день.
Кулі примхливі, як дівчата,-
вибирають найкращих.
Підлість послідовна, як геометрія,-
вибирає найчесніших.
В'язниці гостинні, як могили,-
вибирають неприборканих.
Криваві жоржини ростуть над шляхом
у вічність.
Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.
І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя."
(Ліна Костенко)
Це на стільки заслужено та водночас неочікувано та неймовірно!
Як арешт єрмака…
Вибачте, що згадав про цього кон-до-ма…
української літератури й крапка! Поздоровляємо!!!
"Мы сейчас убеждаемся, что случилось в Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык украинским, а русский - незаконным. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать это в сегодняшней политике и в будущем", - сказал он.
Душа летить у посвіті епох.
І де цей шлях почався, - невідомо.
І де урветься, знає тільки Бог.
Ліна Костенко
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,-
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься - Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори." Я люблю Вас, Ліно Василівно!