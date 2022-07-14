Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону. ФОТО

Уряд Франції нагородив українську поетесу Ліну Костенко орденом Почесного легіону.

Про це у фейсбуці повідомила Лариса Івшина, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні орден Почесного легіону вручили Ліні Костенко в посольстві Франції.

Ліна Василівна подякувала за високу відзнаку і сказала , що присвячує "її нашим воїнам--найпочеснішому Легіону", - йдеться у дописі.

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