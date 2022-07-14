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Костенко Ліна (5) нагорода (1107) Франція (1975)

Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Уряд Франції нагородив українську поетесу Ліну Костенко орденом Почесного легіону.

Про це у фейсбуці повідомила Лариса Івшина, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні орден Почесного легіону вручили Ліні Костенко в посольстві Франції.

Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону 01

Ліна Василівна подякувала за високу відзнаку і сказала , що присвячує "її нашим воїнам--найпочеснішому Легіону", - йдеться у дописі.

Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону 02

Франція нагородила Ліну Костенко орденом Почесного легіону 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Наші вітання, пані Ліно!!!
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14.07.2022 18:05
+24
Найщиріші вітання Поетесі !
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14.07.2022 18:08
+21
Супер, клас жива легенда, довгіє літа!
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14.07.2022 18:07
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Наші вітання, пані Ліно!!!
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14.07.2022 18:05 Відповісти
Шоб ткаченко не переплутав, підставивши свої широкі груди під орден.
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14.07.2022 18:06 Відповісти
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14.07.2022 18:21 Відповісти
Супер, клас жива легенда, довгіє літа!
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14.07.2022 18:07 Відповісти
Найщиріші вітання Поетесі !
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14.07.2022 18:08 Відповісти
Вітання!

Але, таке враження, що як би не війна, не визнали б
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14.07.2022 18:10 Відповісти
Оце круто, вітання! Насправді масштаб особистості такий, що це орден удостоївся стати нагородою для такої людини, а не навпаки.
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14.07.2022 18:25 Відповісти
Пане Тарасе, а знаєте, що вона відмовилась від звання Герой України за президентства Ющенка? Сказала: ""Політичної біжутерії не ношу".
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17.07.2022 22:25 Відповісти
Слухав її колись на концерті. Пані Ліна - історична постать рівня Тараса Шевченка, Лесі Українки та Василя Стуса.
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14.07.2022 18:32 Відповісти
Достойне рішення Великій Людині, Українці,Патріоту, Поетесі.
(навіть гидко подумати про якогось зеленського...)
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14.07.2022 18:37 Відповісти
З її сторінки в ФБ сьогодні:

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14.07.2022 18:37 Відповісти
"Ті, що народжуються раз на століття,

умерти можуть кожен день.

Кулі примхливі, як дівчата,-

вибирають найкращих.

Підлість послідовна, як геометрія,-

вибирає найчесніших.

В'язниці гостинні, як могили,-

вибирають неприборканих.

Криваві жоржини ростуть над шляхом

у вічність.

Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.

І тільки подвиг людського духу

доточить їх до безсмертя."

(Ліна Костенко)
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14.07.2022 18:47 Відповісти
От це радісна новина! Поздоровляємо!
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14.07.2022 19:25 Відповісти
Ліна Костенко - душа і совість України
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14.07.2022 19:40 Відповісти
не велика честь, - проституты награждали таким же орденом пропогандона Венедиктова, Харви Ванштейна, Башара Ассада. Ассад отказался от такой чести...
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14.07.2022 19:44 Відповісти
Неймовірна жінка по силі духу та таланту!
Це на стільки заслужено та водночас неочікувано та неймовірно!
Як арешт єрмака…
Вибачте, що згадав про цього кон-до-ма…
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14.07.2022 19:51 Відповісти
Для мене Ліна Василівна Костенко -"Залізна Леді" ********
української літератури й крапка! Поздоровляємо!!!
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14.07.2022 20:21 Відповісти
К сожалению, эта престижная награда вручается и недоброжелателям свободной Украины. Так, недавно ее получил соратник Назарбаева - Олжас Сулейменов, обвинивший самих украинцев в том, что на них напала Россия:
"Мы сейчас убеждаемся, что случилось в Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык украинским, а русский - незаконным. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать это в сегодняшней политике и в будущем", - сказал он.
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14.07.2022 20:49 Відповісти
Посрав?
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14.07.2022 21:44 Відповісти
Я скрізь своя, і я ніде не дома.

Душа летить у посвіті епох.

І де цей шлях почався, - невідомо.

І де урветься, знає тільки Бог.

Ліна Костенко
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14.07.2022 22:37 Відповісти
В наш час думаючий Українець це рідкість, а емоційний це буденність.
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15.07.2022 23:27 Відповісти
Дорогі співвітчизники, шановні мої українці! Гадаю, найбільшою повагою і любов'ю, якими ми можемо вшанувати Ліну Костенко, є знання її твочости, читання її віршів, щоб не було у неї навіть найменших підстав подумати про себе: "де ж мого слова хоч би хоч луна?" Читаймо її вірші, і я б сказав, її неймовірний роман у віршах " Маруся Чурай": "Прийшла весна, скасовано угоду, вся Україна знову у вогні(!). Цвіте земля, задивлена в свободу(!), аж навіть жити хочеться мені." Ну а це - так просто до сліз: "Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,-
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься - Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори." Я люблю Вас, Ліно Василівно!
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17.07.2022 22:20 Відповісти
 
 