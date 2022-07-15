За добу рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

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