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За добу рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.07.2022 10:16 Відповісти Мені подобається 0
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