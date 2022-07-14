УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8064 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 467 3
війна (56913) Донецька область (5741) Кириленко Павло (868)

Завершено розбір завалів у Часовому Яру: Внаслідок ракетного удару рашистів по будинку загинули 48 осіб, зокрема дитина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яр,дснс,часів

Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі - 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", - зазначив Кириленко

Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Як повідомлялося, увечері 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру, унаслідок чого було повністю зруйновано два під’їзди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість вбитих російськими ракетами у Часовому Яру зросла до 48 осіб, - ДСНС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Террор гражданского населения в чистом виде. Русня, вы заплатите за все, всем своим гребаным государством
показати весь коментар
14.07.2022 11:57 Відповісти
 
 