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Завершен разбор завалов в Часовом Яру: В результате ракетного удара рашистов по дому погибли 48 человек, в том числе ребенок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яр,дснс,часів

Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру. От ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти", – отметил Кириленко.

Поисковая операция продолжалась 5 дней, в нее было привлечено 323 человека.

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Как сообщалось, вечером 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру, в результате чего были полностью разрушены два подъезда.

Автор: Анастасія Потіха
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Террор гражданского населения в чистом виде. Русня, вы заплатите за все, всем своим гребаным государством
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14.07.2022 11:57 Ответить
 
 