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Завершен разбор завалов в Часовом Яру: В результате ракетного удара рашистов по дому погибли 48 человек, в том числе ребенок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яру. От ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти", – отметил Кириленко.
Поисковая операция продолжалась 5 дней, в нее было привлечено 323 человека.
Как сообщалось, вечером 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру, в результате чего были полностью разрушены два подъезда.
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Moshe Dayan
показать весь комментарий14.07.2022 11:57 Ответить Мне нравится 0
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