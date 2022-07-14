За минувшие сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 13 июля российские военные убили 3 мирных жителя Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Часовом Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – говорится в сообщении.

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