За минулу добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 13 липня російські військові вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!" - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар14.07.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 0
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