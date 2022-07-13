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Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Від обстрілів російськими окупантами наразі найбільше потерпає Бахмутський район Донецької області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранено. Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам'янському і 2 - у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 - пошкоджено. Без постраждалих", - зазначив глава ОВА.

Також під обстрілами - Краматорський район. Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв.

"Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці - 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки. У Черкаській ТГ обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - підсумував Кириленко.

Також читайте: Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО

Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 01
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 02
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 03
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 04
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 05
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 06
Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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Гаваряща каняка скаже що там були неонацисти.
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13.07.2022 10:23 Відповісти
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13.07.2022 10:32 Відповісти
 
 