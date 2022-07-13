Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Від обстрілів російськими окупантами наразі найбільше потерпає Бахмутський район Донецької області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранено. Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам'янському і 2 - у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 - пошкоджено. Без постраждалих", - зазначив глава ОВА.

Також під обстрілами - Краматорський район. Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв.

"Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці - 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки. У Черкаській ТГ обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - підсумував Кириленко.

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