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Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Місто знову обстріляли. Гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. На вул. Літературній "приліт" у КП АТП. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Інформація про пошкодженя об'єктів наразі уточнюється.

Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях 01
Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях 02
Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях 03
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03.09.2022 09:01 Відповісти
Шо за Лях,а почему не Штепа,которая говорила на кацапов в 2014 это наши робята.
Она небось сидит уже и ждёт своих в кокошнике и с балалайкой
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03.09.2022 09:05 Відповісти
Путлер после 8 лет штурма Донбасса приказал взять его к 11 сентября...
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03.09.2022 09:58 Відповісти
Їм Слов'янськ дуже потрібний, якщо його не візьмуть- залишаться без води російські тварюки.
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03.09.2022 10:22 Відповісти
 
 