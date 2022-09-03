Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Місто знову обстріляли. Гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. На вул. Літературній "приліт" у КП АТП. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко

Інформація про пошкодженя об'єктів наразі уточнюється.





