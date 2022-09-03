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Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Місто знову обстріляли. Гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. На вул. Літературній "приліт" у КП АТП. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Інформація про пошкодженя об'єктів наразі уточнюється.
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Она небось сидит уже и ждёт своих в кокошнике и с балалайкой