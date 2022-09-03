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В бою під Харковом загинув британський доброволець Макінтош. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

крейг,макінтош,стенлі

Крейг Стенлі Макінтош був парамедиком. Його життя обірвалося 24 серпня, коли британець надавав допомогу своїм українським побратимам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 24 канал.

48-річного Макінтоша вбили російські військові під час патрулювання, коли його загін потрапив у засідку під Харковом.

Про побратима згадує захисник України Руслан Андрійко. "Був з нами з самого початку Ізюмської офензиви Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ". Душевний добряк, людина з відкритим серцем, захищав Україну. Пішов в останній бій як парамедик, надавав допомогу пораненим бійцям на полі бою. В тому бою були знищені десятки орків, та хіба їх смердючі туші варті його життя?" - пише він у фейсбуці.

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В бою під Харковом загинув британський доброволець Макінтош 01

Сестра британця Лорна Макінтош розповіла, що він загинув "при виконанні службових обов’язків" 24 серпня.

"Наш брат хоробро зголосився поїхати в Україну як медик, щоб допомогти врятувати життя в цій країні, що роздирається війною. При виконанні службових обов’язків, допомагаючи іншим, він загинув. Ця самовіддана людина зараз застрягла в морзі в Україні, і немає жодної можливості повернути його додому", - каже жінка.

Макінтош працював ландшафтним садівником у Норфолці, що в Англії. Він ще з молоду мріяв стати професійним військовим, але медична комісія не дозволила. Його близькі згадують, що після початку повномасштабної війни в Україні, чоловік вирішив, що хоче допомагати людям.

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24 березня Макінтош приїхав до України. Він приїжджав додому у квітні, але на початку серпня знову приїхав до України.

Обіцяв сім'ї, що в жовтні повернеться назавжди, однак цього не сталось. У Макінтоша залишилося дві дочки.

Представник МЗС Британії наголосив, що відомство "підтримує сім'ю британця, який загинув в Україні".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
Спочивай з Богом, брате...
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03.09.2022 09:15
+46
Вічна та світла пам'ять, спочивай з миром Герою!🕯️
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03.09.2022 09:16
+36
Велика шана мужній людині! Велика подяка Британії за підтримку! Таке не можна забувати.
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03.09.2022 09:19
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Спочивай з Богом, брате...
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03.09.2022 09:15 Відповісти
+
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03.09.2022 09:45 Відповісти
Як жалко , така добра людина загинула!! А ці тварюки живуть на Росії та клянуть нас.
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03.09.2022 10:06 Відповісти
Вічна та світла пам'ять, спочивай з миром Герою!🕯️
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03.09.2022 09:16 Відповісти
Слава Герою
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03.09.2022 09:18 Відповісти
Велика шана мужній людині! Велика подяка Британії за підтримку! Таке не можна забувати.
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03.09.2022 09:19 Відповісти
Вічна слава.
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03.09.2022 09:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Великобританії!!!
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03.09.2022 09:24 Відповісти
Вічна пам'ть та подяка від народу України.
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03.09.2022 09:25 Відповісти
Світла пам'ять добровольцю
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03.09.2022 09:27 Відповісти
люди із Британії,Бразилії,США їдуть сюди до нас і помирають за Україну, а у нас купу підпільних контор які налагодили бізнес по переправці бажаючих відкосити від армії за кордон і зашибають космічні бабки, і охочих на такі послуги тьмя незважаючи на розцінки
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03.09.2022 09:27 Відповісти
Ті, що хочуть відкосити, воювати не будуть. При обстілі покидають зброю та спорядження і втечуть. А потім будуть розказувати, що їх голіруч послали на позиції.
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03.09.2022 09:48 Відповісти
і для них службу можна найти, не обов"язково на нулі
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03.09.2022 10:06 Відповісти
Головна контора в опі, не забуваймо про це
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03.09.2022 09:49 Відповісти
Слава Герою 💪та Вічная Пам'ять👍💙💛
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03.09.2022 09:33 Відповісти
Слава Герою і вічна Пам'ять в серці українського народу!
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03.09.2022 09:47 Відповісти
Открытое, честное лицо. Спокойная профессия.
Гребанная раша, гребанная война, **** путин.
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03.09.2022 09:50 Відповісти
100%, даже не **** , тварь помойная.
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03.09.2022 10:07 Відповісти
RIP
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03.09.2022 09:59 Відповісти
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03.09.2022 10:44 Відповісти
Дякуємо тобі, Крейгу
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03.09.2022 11:00 Відповісти
Вічна та світла пам'ять герою! Ти назавжди лишисься в думках св1х побратимів.
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03.09.2022 11:38 Відповісти
Світла Пам'ять Герою !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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03.09.2022 12:25 Відповісти
Садовод. Много людей которые никогда даже в армии не служили.
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03.09.2022 12:32 Відповісти
Шкода, що так рано пішов... R.I.P.
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03.09.2022 23:12 Відповісти
 
 