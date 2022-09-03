В бою під Харковом загинув британський доброволець Макінтош. ФОТО

Крейг Стенлі Макінтош був парамедиком. Його життя обірвалося 24 серпня, коли британець надавав допомогу своїм українським побратимам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 24 канал.

48-річного Макінтоша вбили російські військові під час патрулювання, коли його загін потрапив у засідку під Харковом.

Про побратима згадує захисник України Руслан Андрійко. "Був з нами з самого початку Ізюмської офензиви Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ". Душевний добряк, людина з відкритим серцем, захищав Україну. Пішов в останній бій як парамедик, надавав допомогу пораненим бійцям на полі бою. В тому бою були знищені десятки орків, та хіба їх смердючі туші варті його життя?" - пише він у фейсбуці.

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Сестра британця Лорна Макінтош розповіла, що він загинув "при виконанні службових обов’язків" 24 серпня.

"Наш брат хоробро зголосився поїхати в Україну як медик, щоб допомогти врятувати життя в цій країні, що роздирається війною. При виконанні службових обов’язків, допомагаючи іншим, він загинув. Ця самовіддана людина зараз застрягла в морзі в Україні, і немає жодної можливості повернути його додому", - каже жінка.

Макінтош працював ландшафтним садівником у Норфолці, що в Англії. Він ще з молоду мріяв стати професійним військовим, але медична комісія не дозволила. Його близькі згадують, що після початку повномасштабної війни в Україні, чоловік вирішив, що хоче допомагати людям.

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24 березня Макінтош приїхав до України. Він приїжджав додому у квітні, але на початку серпня знову приїхав до України.

Обіцяв сім'ї, що в жовтні повернеться назавжди, однак цього не сталось. У Макінтоша залишилося дві дочки.

Представник МЗС Британії наголосив, що відомство "підтримує сім'ю британця, який загинув в Україні".