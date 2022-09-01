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армія РФ (13417) війна (56084) втрати (3815)

Понад 900 елітних російських військових ліквідовані на війні в Україні, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

ЗМІ підтвердили загибель в Україні понад 900 російських елітних військових фахівців: спецпризначенців, морських піхотинців та десантників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зокрема, BBC встановила загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецпризначення, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої ​​відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецпризначенців.

З відкритих джерел відомо також про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні, серед загиблих є співробітники найбільш засекречених підрозділів.

За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45-й гвардійській бригаді спецназу – вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

За відкритими даними, найбільших втрат серед морпіхів зазнала 810 бригада, що базується в окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.

BBC також повідомляє про загибель 67 військових льотчиків, включно зі штурманами та бортмеханіками. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків та гелікоптерів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може тривати 15-17 років.

Як стверджує ВВС, посилаючись на західних та російських військових експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмів. Таким чином, російським загонами спецпризначення, морпіхам та десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою.

На думку експертів, на яких посилається ВВС, компенсувати втрати всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.

Також дивіться: В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
элитный это кто две стиралки смог?
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01.09.2022 11:56
+28
Кацапська ЬІліта.
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01.09.2022 12:01
+24
Элитные войска раисы
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01.09.2022 12:02
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элитный это кто две стиралки смог?
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01.09.2022 11:56 Відповісти
Элитный, это те, для обучения которых патронов не жалели, кто реально прошел полный курс обучения боевым действиям, а не пацаны, которые два раза стрельнули из автомата на стрельбище, и уже "мотострелок".
А, вообще, россия вообще и российская армия в частности, зациклены на этих "спец". Воздушный десант, морская пехота, спецназ ГРУ, спецназ Росгвардии, разведроты и прочие красивые названия... А на поверку, все оказались сплошная туфта и воюют как самая обычная пехота
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01.09.2022 12:04 Відповісти
Ага, где-то на просторах "Ютуба" шляется видео, как эти десантники спец-резерва ГРУ пытались приземлиться над каким-то аэродромом на Киевщине - парашютики влетают в сплошное чёрное облако (от постоянных разрывов снарядов ПВО) а вылетают уже куски каго-то фарша, что-то похожее на портянки и фрагменты наглядного пособия для кабинетов анатомии...
Очень понравилось!
Не пойму почему они так на каждом "Параде 9го мая" не делают - КРАСОТИЩА...
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01.09.2022 12:23 Відповісти
Вот это и есть старая и хорошо всем знакомая русская ПОКАЗУХА.
Все они "спец", все одной левой батальон врага завалят, а как доходит до дела... Сплошной "пр-р-р-а..."
Показуха от Шойги, идиота с маршальскими погонами до последнего вани-рядового, который не знает с какой стороны калаша заряжают.
Анекдот есть по теме:

Дембель-десантник становится на учет в военкомате.
- Где служил, герой?
- Гвардейская дивизия ВДВ.
- Сколько прыжков?
- ... Не было у меня прыжков, не случилось
- А чем реально занимался?
- Плац подметал, картошку на кухне чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- Чему обучили, то и буду делать. Подмету плац и картошки ему начищу.
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01.09.2022 12:36 Відповісти
Какая такая "елита" у армии мародеров и насильников?..
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01.09.2022 12:00 Відповісти
Кацапська ЬІліта.
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01.09.2022 12:01 Відповісти
Элитные войска раисы
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01.09.2022 12:02 Відповісти
Мотошвейные войска спецназначения)
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01.09.2022 12:21 Відповісти
три фуцана у формі- модел"єр Юдашкін!
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01.09.2022 13:08 Відповісти
Модель "Пердашкин".
Так они лучше выглядят.
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01.09.2022 14:07 Відповісти
Это какой-то хороший кацап, в тепловизор его не видно.
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01.09.2022 17:22 Відповісти
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01.09.2022 21:53 Відповісти
Яка краса👍
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02.09.2022 07:35 Відповісти
Про діверсів гру не знаю, а росгвардия як були вв-шниками так і лишились, їм краще кийками мирних людей ганять, та зеків конвоювати.
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01.09.2022 12:03 Відповісти
Ні, були й реальні бойові з'єднання ВВ.
Як приклад дивізія ім. Дзержинського, найпотужніша з усіх дивізій, які існували в СРСР.
Але, взагалі, ви маєте рацію, основна їхня справа, конвой і охорона. Наприкінці існування СРСР у складі ВВ було приблизно 10 дивізій охорони спецоб'єктів та понад 20 конвойних дивізій.
20(!!!) дивізій одних тільки конвоїрів та вертухаїв.
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01.09.2022 12:28 Відповісти
Там якщо й з шматочків скласти, то ще тисячі півтори буде...
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01.09.2022 12:16 Відповісти
Элита всратая. Одни понты.С понтами припёрлись в Украину-с понтами и закопают. Краповый беретик положат на могилку,и в него собачки нагадят)
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01.09.2022 12:19 Відповісти
Ой...а кто теперь будет купаться и ссать в фонтаны на России?)))
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01.09.2022 13:10 Відповісти
З маленької літери. І не росія а московія. )
Перепрошую...
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01.09.2022 20:24 Відповісти
Якого дідька з великой літери пишеш назву цій параші? Це рашистська *********
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02.09.2022 07:38 Відповісти
Яка нафіг в кацапів еліта?Вони унітаза і мікрохвильовки в житті не бачили!
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01.09.2022 14:05 Відповісти
Расшифровка аббревиатуры ПУТИН от путинских генералов: Программа Уничтожения Территорий И Населения. (сюда конечно входит и население рф)
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01.09.2022 14:44 Відповісти
еще розшифруй -)(уйло.
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01.09.2022 17:47 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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01.09.2022 18:13 Відповісти
Элитный это тот кто лбом две бутылки ломает? Больше ни на что этот лоб правда не годится
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02.09.2022 00:53 Відповісти
 
 