Понад 900 елітних російських військових ліквідовані на війні в Україні, - ВВС

ЗМІ підтвердили загибель в Україні понад 900 російських елітних військових фахівців: спецпризначенців, морських піхотинців та десантників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зокрема, BBC встановила загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецпризначення, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої ​​відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецпризначенців.

З відкритих джерел відомо також про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні, серед загиблих є співробітники найбільш засекречених підрозділів.

За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45-й гвардійській бригаді спецназу – вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

За відкритими даними, найбільших втрат серед морпіхів зазнала 810 бригада, що базується в окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.

BBC також повідомляє про загибель 67 військових льотчиків, включно зі штурманами та бортмеханіками. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків та гелікоптерів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може тривати 15-17 років.

Як стверджує ВВС, посилаючись на західних та російських військових експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмів. Таким чином, російським загонами спецпризначення, морпіхам та десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою.

На думку експертів, на яких посилається ВВС, компенсувати втрати всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.

Також дивіться: В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж