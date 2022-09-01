Понад 900 елітних російських військових ліквідовані на війні в Україні, - ВВС
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ЗМІ підтвердили загибель в Україні понад 900 російських елітних військових фахівців: спецпризначенців, морських піхотинців та десантників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Зокрема, BBC встановила загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).
Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецпризначення, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецпризначенців.
З відкритих джерел відомо також про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні, серед загиблих є співробітники найбільш засекречених підрозділів.
За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45-й гвардійській бригаді спецназу – вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.
За відкритими даними, найбільших втрат серед морпіхів зазнала 810 бригада, що базується в окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.
BBC також повідомляє про загибель 67 військових льотчиків, включно зі штурманами та бортмеханіками. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків та гелікоптерів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може тривати 15-17 років.
Як стверджує ВВС, посилаючись на західних та російських військових експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмів. Таким чином, російським загонами спецпризначення, морпіхам та десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою.
На думку експертів, на яких посилається ВВС, компенсувати втрати всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.
Будь ласка, зачекайте...
А, вообще, россия вообще и российская армия в частности, зациклены на этих "спец". Воздушный десант, морская пехота, спецназ ГРУ, спецназ Росгвардии, разведроты и прочие красивые названия... А на поверку, все оказались сплошная туфта и воюют как самая обычная пехота
Очень понравилось!
Не пойму почему они так на каждом "Параде 9го мая" не делают - КРАСОТИЩА...
Все они "спец", все одной левой батальон врага завалят, а как доходит до дела... Сплошной "пр-р-р-а..."
Показуха от Шойги, идиота с маршальскими погонами до последнего вани-рядового, который не знает с какой стороны калаша заряжают.
Анекдот есть по теме:
Дембель-десантник становится на учет в военкомате.
- Где служил, герой?
- Гвардейская дивизия ВДВ.
- Сколько прыжков?
- ... Не было у меня прыжков, не случилось
- А чем реально занимался?
- Плац подметал, картошку на кухне чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- Чему обучили, то и буду делать. Подмету плац и картошки ему начищу.
Так они лучше выглядят.
Як приклад дивізія ім. Дзержинського, найпотужніша з усіх дивізій, які існували в СРСР.
Але, взагалі, ви маєте рацію, основна їхня справа, конвой і охорона. Наприкінці існування СРСР у складі ВВ було приблизно 10 дивізій охорони спецоб'єктів та понад 20 конвойних дивізій.
20(!!!) дивізій одних тільки конвоїрів та вертухаїв.
Перепрошую...