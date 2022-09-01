Более 900 элитных российских военных ликвидированы на войне в Украине, - BBC
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СМИ подтвердили гибель в Украине более 900 российских элитных военных специалистов: спецназовцев, морских пехотинцев и десантников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
В частности, BBC установила гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).
Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназначения, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели особого знака отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназовцев.
Из открытых источников известно также о погибших в Украине 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, среди погибших есть сотрудники наиболее засекреченных подразделений.
По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.
По открытым данным, наибольшие потери среди морпехов понесла 810 бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.
BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может длиться 15-17 лет.
Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядам спецназначения, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, обычно ставящиеся перед пехотой.
По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, компенсировать потери всех этих специалистов для РФ будет проблематично.
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А, вообще, россия вообще и российская армия в частности, зациклены на этих "спец". Воздушный десант, морская пехота, спецназ ГРУ, спецназ Росгвардии, разведроты и прочие красивые названия... А на поверку, все оказались сплошная туфта и воюют как самая обычная пехота
Очень понравилось!
Не пойму почему они так на каждом "Параде 9го мая" не делают - КРАСОТИЩА...
Все они "спец", все одной левой батальон врага завалят, а как доходит до дела... Сплошной "пр-р-р-а..."
Показуха от Шойги, идиота с маршальскими погонами до последнего вани-рядового, который не знает с какой стороны калаша заряжают.
Анекдот есть по теме:
Дембель-десантник становится на учет в военкомате.
- Где служил, герой?
- Гвардейская дивизия ВДВ.
- Сколько прыжков?
- ... Не было у меня прыжков, не случилось
- А чем реально занимался?
- Плац подметал, картошку на кухне чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- Чему обучили, то и буду делать. Подмету плац и картошки ему начищу.
Так они лучше выглядят.
Як приклад дивізія ім. Дзержинського, найпотужніша з усіх дивізій, які існували в СРСР.
Але, взагалі, ви маєте рацію, основна їхня справа, конвой і охорона. Наприкінці існування СРСР у складі ВВ було приблизно 10 дивізій охорони спецоб'єктів та понад 20 конвойних дивізій.
20(!!!) дивізій одних тільки конвоїрів та вертухаїв.
Перепрошую...