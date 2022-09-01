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армия РФ (15308) война (46486) потери (3855)

Более 900 элитных российских военных ликвидированы на войне в Украине, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

СМИ подтвердили гибель в Украине более 900 российских элитных военных специалистов: спецназовцев, морских пехотинцев и десантников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В частности, BBC установила гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназначения, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели особого знака отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназовцев.

Из открытых источников известно также о погибших в Украине 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, среди погибших есть сотрудники наиболее засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

По открытым данным, наибольшие потери среди морпехов понесла 810 бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может длиться 15-17 лет.

Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядам спецназначения, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, обычно ставящиеся перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, компенсировать потери всех этих специалистов для РФ будет проблематично.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+30
элитный это кто две стиралки смог?
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01.09.2022 11:56
+28
Кацапська ЬІліта.
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01.09.2022 12:01
+24
Элитные войска раисы
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01.09.2022 12:02
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элитный это кто две стиралки смог?
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01.09.2022 11:56 Ответить
Элитный, это те, для обучения которых патронов не жалели, кто реально прошел полный курс обучения боевым действиям, а не пацаны, которые два раза стрельнули из автомата на стрельбище, и уже "мотострелок".
А, вообще, россия вообще и российская армия в частности, зациклены на этих "спец". Воздушный десант, морская пехота, спецназ ГРУ, спецназ Росгвардии, разведроты и прочие красивые названия... А на поверку, все оказались сплошная туфта и воюют как самая обычная пехота
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01.09.2022 12:04 Ответить
Ага, где-то на просторах "Ютуба" шляется видео, как эти десантники спец-резерва ГРУ пытались приземлиться над каким-то аэродромом на Киевщине - парашютики влетают в сплошное чёрное облако (от постоянных разрывов снарядов ПВО) а вылетают уже куски каго-то фарша, что-то похожее на портянки и фрагменты наглядного пособия для кабинетов анатомии...
Очень понравилось!
Не пойму почему они так на каждом "Параде 9го мая" не делают - КРАСОТИЩА...
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01.09.2022 12:23 Ответить
Вот это и есть старая и хорошо всем знакомая русская ПОКАЗУХА.
Все они "спец", все одной левой батальон врага завалят, а как доходит до дела... Сплошной "пр-р-р-а..."
Показуха от Шойги, идиота с маршальскими погонами до последнего вани-рядового, который не знает с какой стороны калаша заряжают.
Анекдот есть по теме:

Дембель-десантник становится на учет в военкомате.
- Где служил, герой?
- Гвардейская дивизия ВДВ.
- Сколько прыжков?
- ... Не было у меня прыжков, не случилось
- А чем реально занимался?
- Плац подметал, картошку на кухне чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- Чему обучили, то и буду делать. Подмету плац и картошки ему начищу.
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01.09.2022 12:36 Ответить
Какая такая "елита" у армии мародеров и насильников?..
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01.09.2022 12:00 Ответить
Кацапська ЬІліта.
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01.09.2022 12:01 Ответить
Элитные войска раисы
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01.09.2022 12:02 Ответить
Мотошвейные войска спецназначения)
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01.09.2022 12:21 Ответить
три фуцана у формі- модел"єр Юдашкін!
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01.09.2022 13:08 Ответить
Модель "Пердашкин".
Так они лучше выглядят.
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01.09.2022 14:07 Ответить
Это какой-то хороший кацап, в тепловизор его не видно.
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01.09.2022 17:22 Ответить
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01.09.2022 21:53 Ответить
Яка краса👍
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02.09.2022 07:35 Ответить
Про діверсів гру не знаю, а росгвардия як були вв-шниками так і лишились, їм краще кийками мирних людей ганять, та зеків конвоювати.
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01.09.2022 12:03 Ответить
Ні, були й реальні бойові з'єднання ВВ.
Як приклад дивізія ім. Дзержинського, найпотужніша з усіх дивізій, які існували в СРСР.
Але, взагалі, ви маєте рацію, основна їхня справа, конвой і охорона. Наприкінці існування СРСР у складі ВВ було приблизно 10 дивізій охорони спецоб'єктів та понад 20 конвойних дивізій.
20(!!!) дивізій одних тільки конвоїрів та вертухаїв.
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01.09.2022 12:28 Ответить
Там якщо й з шматочків скласти, то ще тисячі півтори буде...
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01.09.2022 12:16 Ответить
Элита всратая. Одни понты.С понтами припёрлись в Украину-с понтами и закопают. Краповый беретик положат на могилку,и в него собачки нагадят)
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01.09.2022 12:19 Ответить
Ой...а кто теперь будет купаться и ссать в фонтаны на России?)))
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01.09.2022 13:10 Ответить
З маленької літери. І не росія а московія. )
Перепрошую...
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01.09.2022 20:24 Ответить
Якого дідька з великой літери пишеш назву цій параші? Це рашистська *********
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02.09.2022 07:38 Ответить
Яка нафіг в кацапів еліта?Вони унітаза і мікрохвильовки в житті не бачили!
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01.09.2022 14:05 Ответить
Расшифровка аббревиатуры ПУТИН от путинских генералов: Программа Уничтожения Территорий И Населения. (сюда конечно входит и население рф)
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01.09.2022 14:44 Ответить
еще розшифруй -)(уйло.
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01.09.2022 17:47 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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01.09.2022 18:13 Ответить
Элитный это тот кто лбом две бутылки ломает? Больше ни на что этот лоб правда не годится
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02.09.2022 00:53 Ответить
 
 