Более 900 элитных российских военных ликвидированы на войне в Украине, - BBC

СМИ подтвердили гибель в Украине более 900 российских элитных военных специалистов: спецназовцев, морских пехотинцев и десантников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В частности, BBC установила гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназначения, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели особого знака отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназовцев.

Из открытых источников известно также о погибших в Украине 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, среди погибших есть сотрудники наиболее засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

По открытым данным, наибольшие потери среди морпехов понесла 810 бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может длиться 15-17 лет.

Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядам спецназначения, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, обычно ставящиеся перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, компенсировать потери всех этих специалистов для РФ будет проблематично.

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